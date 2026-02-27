« Vous ne comprenez rien ! » - Robin van Persie défend Raheem Sterling, qu'il qualifie d'« extraordinaire », contre les critiques « inappropriées » après ses débuts décevants avec Feyenoord

Van Persie a souligné la nécessité de faire preuve de patience compte tenu du récent passé de Sterling, qui a été mis à l'écart à Stamford Bridge. « Je pense que c'était déplacé. Si l'on considère le contexte, d'où il vient et ce qu'il a déjà accompli, il n'a pas suivi d'entraînement avec l'équipe depuis des mois », a déclaré le patron du Feyenoord. « Je comprends qu'il y ait des attentes. Ce qu'il a accompli est extraordinaire. C'est un joueur de très haut niveau qui a presque tout gagné. Le critiquer ainsi sur la base d'une demi-heure... Je pense que c'est complètement déplacé. On ne comprend vraiment pas du tout. »

Lorsqu'on lui a demandé à quel moment il serait juste d'évaluer l'international anglais, Van Persie a suggéré une période de grâce beaucoup plus longue qu'une seule apparition en tant que remplaçant. Il estime que les critiques extérieures sont prématurées et ne tiennent pas compte des exigences physiques liées au retour à la compétition professionnelle après une longue interruption.

« C'est toujours permis, mais je dirais que c'est mieux d'attendre six à huit semaines », a fait valoir Van Persie. « Si vous constatez alors qu'il n'est pas à la hauteur et que vous pouvez étayer cette opinion, alors je dirai : d'accord, vous avez raison. Mais émettre des opinions aussi tranchées sur la base d'une demi-heure, je pense que c'est inapproprié. »