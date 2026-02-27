Getty
Traduit par
« Vous ne comprenez rien ! » - Robin van Persie défend Raheem Sterling, qu'il qualifie d'« extraordinaire », contre les critiques « inappropriées » après ses débuts décevants avec Feyenoord
Van Persie incrédule face au traitement réservé à Sterling
Sterling, qui a rejoint De Kuip en tant qu'agent libre pour relancer sa carrière, n'avait pas joué au football de compétition depuis plusieurs mois avant son arrivée en Eredivisie. L'international anglais, qui a rejoint le géant de l'Eredivisie après un transfert très médiatisé depuis Arsenal, s'est retrouvé la cible de critiques acerbes de la part des experts néerlandais après des débuts où il semblait en manque de rythme. Les critiques, dont l'ancien international néerlandais Rafael van der Vaart, n'ont pas tardé à suggérer que l'ailier n'avait pas la condition physique et la vitesse explosive nécessaires pour être compétitif, allant même jusqu'à se demander s'il était capable de jouer dans les divisions inférieures du football néerlandais dans son état actuel. Van Persie a exprimé son incrédulité quant au fait qu'un joueur du calibre de Sterling soit jugé si sévèrement après une introduction aussi brève dans un nouveau championnat.
- AFP
Le légendaire attaquant dénonce les commentaires « déplacés » des experts
Van Persie a souligné la nécessité de faire preuve de patience compte tenu du récent passé de Sterling, qui a été mis à l'écart à Stamford Bridge. « Je pense que c'était déplacé. Si l'on considère le contexte, d'où il vient et ce qu'il a déjà accompli, il n'a pas suivi d'entraînement avec l'équipe depuis des mois », a déclaré le patron du Feyenoord. « Je comprends qu'il y ait des attentes. Ce qu'il a accompli est extraordinaire. C'est un joueur de très haut niveau qui a presque tout gagné. Le critiquer ainsi sur la base d'une demi-heure... Je pense que c'est complètement déplacé. On ne comprend vraiment pas du tout. »
Lorsqu'on lui a demandé à quel moment il serait juste d'évaluer l'international anglais, Van Persie a suggéré une période de grâce beaucoup plus longue qu'une seule apparition en tant que remplaçant. Il estime que les critiques extérieures sont prématurées et ne tiennent pas compte des exigences physiques liées au retour à la compétition professionnelle après une longue interruption.
« C'est toujours permis, mais je dirais que c'est mieux d'attendre six à huit semaines », a fait valoir Van Persie. « Si vous constatez alors qu'il n'est pas à la hauteur et que vous pouvez étayer cette opinion, alors je dirai : d'accord, vous avez raison. Mais émettre des opinions aussi tranchées sur la base d'une demi-heure, je pense que c'est inapproprié. »
Soutien de la part d'anciens coéquipiers
Van Persie n'est pas la seule personnalité à avoir pris la défense du joueur de 31 ans ces derniers jours. Après qu'un post Instagram ait qualifié l'ailier de « Bambi sur glace » et suggéré qu'il devrait prendre sa retraite, la star de Manchester City, Jack Grealish, a répondu par un post pour soutenir son ancien coéquipier. Grealish a qualifié les critiques sur les réseaux sociaux de « f*cking stupid » (putain de stupides), soulignant que Sterling ne s'était pas entraîné ni n'avait joué à un niveau élevé depuis longtemps. Ce soutien de la Premier League renforce la position de Van Persie selon laquelle les commentaires actuels sur la condition physique de Sterling sont injustement sévères.
Malgré la tempête médiatique, Van Persie insiste sur le fait que le joueur lui-même reste imperturbable face au bruit qui entoure son transfert à Rotterdam. Après avoir passé plus d'une décennie au sommet du football anglais, Sterling est habitué à être sous les feux de la rampe. « On espère un peu plus de compréhension, mais je pense que Raheem ne se rend pas compte de tout cela et s'en moque », a noté Van Persie. « Il a l'habitude de faire face aux critiques, il s'en fiche complètement. Il se concentre sur son propre jeu et sa propre condition physique. »
- AFP
Se préparer physiquement pour les matchs
L'intégration de Sterling dans l'équipe du Feyenoord s'est faite progressivement, initialement ralentie par des obstacles administratifs. Avant même de pouvoir fouler la pelouse pour ses débuts, l'ailier a dû faire face à une attente frustrante en raison d'un retard dans l'obtention de son permis de travail, qui l'a empêché de participer aux premières séances d'entraînement. Maintenant que les formalités administratives sont réglées, l'accent est entièrement mis sur sa condition physique. Van Persie reste convaincu qu'une fois que l'ancien joueur de Liverpool aura trouvé son rythme, il deviendra un atout essentiel pour une équipe qui talonne actuellement le PSV en tête du classement.
Le joueur lui-même reste modeste quant à ses débuts en Eredivisie, reconnaissant qu'il lui reste beaucoup de travail à accomplir pour atteindre sa forme optimale. Après le match contre Telstar, il a admis qu'il « essayait simplement de rester en forme » et a souligné qu'il « avançait pas à pas » pour s'adapter à la vie aux Pays-Bas. Avec un contrat qui court jusqu'à la fin de la saison, Sterling dispose d'un délai précis pour prouver que ses détracteurs ont tort.
Publicité