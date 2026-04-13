Le Barça risque sérieusement d'être éliminé de la Ligue des champions en quarts de finale après avoir subi une défaite 2-0 à domicile face à l'Atlético la semaine dernière. Les buts de Julian Alvarez et d'Alexander Sorloth ont coulé l'équipe de Hansi Flick, qui a disputé une grande partie du match à dix après l'expulsion de Pau Cubarsi pour une faute en dernier recours en fin de première mi-temps.

Malgré ce revers, Hansi Flick affirme maintenir l’espoir de qualification. Après la victoire 4-1 dans le derby contre l’Espanyol ce week-end, il a déclaré : « Nous n’avons pas besoin d’un miracle, nous devons simplement bien jouer, et nous en sommes capables. Tout est possible. L’Atlético est fantastique, mais nous avons aussi une grande équipe et nous pouvons remonter. Nous voulons nous qualifier. »