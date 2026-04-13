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« Vous n'êtes plus les rois de l'Europe ! » Patrice Evra estime que Barcelone n'est « pas capable » de renverser la vapeur en Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid, selon une analyse au vitriol
« Pas besoin de miracle »
Le Barça risque sérieusement d'être éliminé de la Ligue des champions en quarts de finale après avoir subi une défaite 2-0 à domicile face à l'Atlético la semaine dernière. Les buts de Julian Alvarez et d'Alexander Sorloth ont coulé l'équipe de Hansi Flick, qui a disputé une grande partie du match à dix après l'expulsion de Pau Cubarsi pour une faute en dernier recours en fin de première mi-temps.
Malgré ce revers, Hansi Flick affirme maintenir l’espoir de qualification. Après la victoire 4-1 dans le derby contre l’Espanyol ce week-end, il a déclaré : « Nous n’avons pas besoin d’un miracle, nous devons simplement bien jouer, et nous en sommes capables. Tout est possible. L’Atlético est fantastique, mais nous avons aussi une grande équipe et nous pouvons remonter. Nous voulons nous qualifier. »
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Evra invite les supporters du Barça à « voir la réalité en face »
Plus sceptique, Evra rappelle que le Barça n'a plus remporté la Ligue des champions depuis 2015, lorsque le trio « MSN » – Messi, Neymar et Suárez – avait mené les Blaugranas à une victoire 3-1 en finale contre la Juventus Turin dont il portait alors les couleurs. Le Français a également perdu deux finales contre le Barça avec Manchester United et il doute que l’équipe actuelle de Flick puisse rivaliser avec les grands effectifs du passé.
« Les supporters du Barça doivent ouvrir les yeux et regarder la réalité en face. J’en vois encore trop avec des photos de profil “Remontada” ; il est temps de faire preuve d’humilité et de les supprimer », a-t-il déclaré au Diario Sport. « Ce n’est plus le Barcelone de 2015 ; cette équipe est révolue. Nous les avons vus s’effondrer à maintes reprises sur la grande scène et, très franchement, ils ne sont pas capables de le refaire. »
Pourquoi Evra soutient les « combattants » de Simeone
Evra a expliqué les raisons de son soutien à l’Atlético, déjà vainqueur du Barça en Copa del Rey plus tôt cette année. « En Ligue des champions, ils ont plus de chances de prendre un nouveau carton rouge que de remporter le titre ; c’est presque devenu une habitude ces derniers temps », a-t-il affirmé. « J’ai toute confiance en Diego Simeone et ses joueurs. Ce sont des battants, ils sont bien préparés et prêts à en finir. »
L’ancien international français a conclu par une nouvelle pique à l’encontre des Blaugrana : « Supporters du Barça, restez calmes et taisez-vous, car en Europe, c’est une autre histoire… et vous n’êtes plus les rois. J’adore ce sport, mais j’aime encore plus la vérité. »
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Le facteur Yamal
Même si les propos d’Evra contiennent sans doute une part de vérité, la dynamique de la double confrontation pourrait facilement basculer si le Barça marque un but dès le début du match au Metropolitano mardi soir. Les Catalans disposent en outre d’une arme de choix en la personne de Lamine Yamal, jeune prodige de 18 ans, qui a réussi quatre tirs, trois passes décisives et neuf dribbles lors du match aller.
Formé à La Masia, ce joyau du Barça a tout tenté sauf de marquer ; l’Atlético, qui l’avait plutôt bien contenu à l’aller, pourrait cette fois payer cher la moindre faille dans sa surveillance. D’autant que Yamal aborde la rencontre avec une motivation débordante, comme il l’a confié aux supporters après la défaite du Camp Nou : « Ce n’est pas fini, culers. On va tout donner au match retour. Tous ensemble, toujours. »