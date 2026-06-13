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« Vous n’avez pas suivi l’actualité ?! » : Cristiano Ronaldo balaye d’un revers les interrogations sur sa condition physique et promet d’« apporter de la joie » à la Coupe du monde avec le Portugal
Le Portugal entame son périple américain
La Seleção a quitté son centre d’entraînement de Cidade do Futebol pour rejoindre les États-Unis et prendre part au tournoi. Ronaldo s’est présenté comme le porte-parole du groupe, affichant une confiance totale après une campagne de qualification dominée par les géants européens, avec 20 buts marqués en six matchs. L’attaquant chevronné s’apprête désormais à entrer dans l’histoire aux côtés de Lionel Messi : tous deux disputeront cet été leur sixième phase finale consécutive de la Coupe du monde.
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Ronaldo défend sa condition physique
S'exprimant devant la presse à l'issue d'une séance d'entraînement intense, le joueur de 41 ans a écarté d'un geste les interrogations sur sa condition physique pour souligner ses ambitions pour le tournoi. Il a déclaré : « C'est avec beaucoup de joie que nous savons que la Coupe du monde est toujours une compétition spéciale, tout comme l'Euro, alors nous y allons avec de grands espoirs. Physiquement ? Je vais bien, vous n'avez pas regardé les matchs ? »
Interrogé sur le statut de favori de la Seleção, l’attaquant vétéran a préféré tempérer les enthousiasmes : « Nous ne le saurons qu’à la fin. C’est une très bonne génération, mais il y a des facteurs que nous ne pouvons pas contrôler, comme les matchs eux-mêmes. Gagner ou ne pas gagner, c’est ce qui compte le plus. Je crois que cette génération apportera beaucoup de joie au peuple portugais. »
Le capitaine dévoile la recette du succès
Ronaldo a admis que la préparation d’avant-tournoi, menée par le staff technique, avait été exigeante. Il a toutefois rappelé qu’il faudrait attendre l’intensification de la phase de groupes pour véritablement démontrer son statut de champion. Réclamant de ses coéquipiers une approche concentrée et méthodique, l’avant-centre expérimenté a exposé la stratégie précise nécessaire pour naviguer sereinement dans la compétition.
Il a déclaré : « La préparation a été éprouvante, nous avons beaucoup travaillé. Pendant les matchs, nous avons obtenu des résultats, mais l’essentiel commencera le 17, au coup d’envoi du premier match. Lorsque la pression montera, on verra alors les vrais champions. Tout dépendra de nombreux facteurs. Je suis très confiant. L’essentiel est de terminer en tête de notre groupe, puis d’aborder les rencontres les unes après les autres, étape par étape, en gagnant en confiance et en trouvant notre rythme. »
- AFP
Un test africain attend les cadors.
Le Portugal entame sa campagne le 17 juin par un match difficile contre la RD Congo au Houston Stadium, au Texas. Les Africains abordent cette première rencontre historique avec beaucoup d’enthousiasme, après s’être qualifiés pour la première fois depuis 1974 pour la phase finale grâce à une victoire spectaculaire en barrage contre la Jamaïque. Ronaldo, auteur de 30 contributions offensives avec Al-Nassr, entend bien transformer son excellente forme en un statement immédiat pour permettre à son équipe de prendre rapidement les commandes du groupe.