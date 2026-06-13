S'exprimant devant la presse à l'issue d'une séance d'entraînement intense, le joueur de 41 ans a écarté d'un geste les interrogations sur sa condition physique pour souligner ses ambitions pour le tournoi. Il a déclaré : « C'est avec beaucoup de joie que nous savons que la Coupe du monde est toujours une compétition spéciale, tout comme l'Euro, alors nous y allons avec de grands espoirs. Physiquement ? Je vais bien, vous n'avez pas regardé les matchs ? »

Interrogé sur le statut de favori de la Seleção, l’attaquant vétéran a préféré tempérer les enthousiasmes : « Nous ne le saurons qu’à la fin. C’est une très bonne génération, mais il y a des facteurs que nous ne pouvons pas contrôler, comme les matchs eux-mêmes. Gagner ou ne pas gagner, c’est ce qui compte le plus. Je crois que cette génération apportera beaucoup de joie au peuple portugais. »