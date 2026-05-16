Au regard de la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart la semaine prochaine et d’une éventuelle participation à la Coupe du monde, toute blessure de Neuer serait fort malvenue. Mais, après le coup de sifflet final, le gardien a rapidement dissipé les inquiétudes. Il est rapidement revenu sur la pelouse pour célébrer avec ses coéquipiers, blaguant et riant. Puis, radieux, il a soulevé le trophée de champion et s’est autorisé à sauter et à exulter avec ses partenaires. Interrogé par Sky, il a expliqué : « J’ai senti une petite gêne au mollet, je ne voulais pas prendre de risque en vue de la semaine prochaine ».

Interrogé sur d’éventuels contacts récents avec le sélectionneur Julian Nagelsmann, il a répondu : « Non, pas pour l’instant. Nous avons été en contact toute l’année, comme avec d’autres anciens entraîneurs et responsables. » Plusieurs médias ont récemment indiqué que le gardien bavarois figurait parmi la présélection de 55 joueurs établie par le sélectionneur Julian Nagelsmann en vue du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Interrogé par le journaliste de Sky Sebastian Hellmann sur un éventuel retour en équipe nationale, Neuer a répondu : « Je suis totalement détendu. Aujourd’hui, nous célébrons le titre de champion et nous avons une finale de Coupe d’Allemagne très importante la semaine prochaine. Pour l’instant, ce n’est pas d’actualité. » Interrogé sur une éventuelle participation à la Coupe du monde, il a répété : « Pour moi, comme je l’ai dit, ce n’est pas d’actualité aujourd’hui. Je trouve que c’est justement ce qui est beau : nous célébrons un titre et nous avons encore une mission à accomplir avec ce groupe la semaine prochaine. Vous n’avez pas besoin de savoir ça. »

En clair, pas de démenti, mais plutôt une confirmation implicite. Le retour de Neuer en sélection semble donc se concrétiser. Julian Nagelsmann pourrait lever le voile samedi soir lors de son passage dans l’émission ZDF-Sportstudio.