Le gardien de but de 40 ans, dernier rempart du club le plus titré d’Allemagne, a été remplacé par l’entraîneur Vincent Kompany à la 60^e minute du match remporté 5-1 contre l’Effzeh, laissant sa place au remplaçant Jonas Urbig.
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« Vous n'avez pas besoin de savoir ça » : Manuel Neuer relance les spéculations – Va-t-il vraiment faire son retour en équipe nationale ?
Après un corner des joueurs du FC Cologne, Manuel Neuer, lors d’un dégagement vers le banc des remplaçants, a fait signe qu’il ne pouvait pas poursuivre. En se dirigeant vers la ligne de touche, le gardien du Bayern Munich a désigné sa jambe gauche sans toutefois sembler trop handicapé physiquement. Il a également levé le pouce en direction de plusieurs joueurs du FC Cologne. Âgé de 40 ans, le gardien a connu plusieurs pépins musculaires cette saison, notamment au mollet gauche.
Neuer se confie et alimente les spéculations
Au regard de la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart la semaine prochaine et d’une éventuelle participation à la Coupe du monde, toute blessure de Neuer serait fort malvenue. Mais, après le coup de sifflet final, le gardien a rapidement dissipé les inquiétudes. Il est rapidement revenu sur la pelouse pour célébrer avec ses coéquipiers, blaguant et riant. Puis, radieux, il a soulevé le trophée de champion et s’est autorisé à sauter et à exulter avec ses partenaires. Interrogé par Sky, il a expliqué : « J’ai senti une petite gêne au mollet, je ne voulais pas prendre de risque en vue de la semaine prochaine ».
Interrogé sur d’éventuels contacts récents avec le sélectionneur Julian Nagelsmann, il a répondu : « Non, pas pour l’instant. Nous avons été en contact toute l’année, comme avec d’autres anciens entraîneurs et responsables. » Plusieurs médias ont récemment indiqué que le gardien bavarois figurait parmi la présélection de 55 joueurs établie par le sélectionneur Julian Nagelsmann en vue du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Interrogé par le journaliste de Sky Sebastian Hellmann sur un éventuel retour en équipe nationale, Neuer a répondu : « Je suis totalement détendu. Aujourd’hui, nous célébrons le titre de champion et nous avons une finale de Coupe d’Allemagne très importante la semaine prochaine. Pour l’instant, ce n’est pas d’actualité. » Interrogé sur une éventuelle participation à la Coupe du monde, il a répété : « Pour moi, comme je l’ai dit, ce n’est pas d’actualité aujourd’hui. Je trouve que c’est justement ce qui est beau : nous célébrons un titre et nous avons encore une mission à accomplir avec ce groupe la semaine prochaine. Vous n’avez pas besoin de savoir ça. »
En clair, pas de démenti, mais plutôt une confirmation implicite. Le retour de Neuer en sélection semble donc se concrétiser. Julian Nagelsmann pourrait lever le voile samedi soir lors de son passage dans l’émission ZDF-Sportstudio.
Selon la chaîne de télévision, le retour de Neuer est officiel. Baumann s’est également exprimé.
Selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky généralement très bien informé, Manuel Neuer effectue son retour en sélection allemande.
Sur X, il a annoncé : « Retour à la Coupe du monde acté : Julian Nagelsmann fait revenir Manuel Neuer comme numéro 1 de l’Allemagne – C’EST DÉCIDÉ ». Selon lui, après des discussions avec Nagelsmann et le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, le gardien aurait renoncé à sa retraite.
Actuel numéro 1, Oliver Baumann reste toutefois convaincu qu’il gardera les cages lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. « J’aborde la préparation, puis la Coupe du monde, avec beaucoup d’assurance. Il m’a accordé sa confiance. Point final », a déclaré le gardien du TSG Hoffenheim à Sky après la défaite 0-4 contre le Borussia Mönchengladbach : « J’ai mes informations – issues de ma conversation avec Julian (Nagelsmann, ndlr). C’était un entretien en tête-à-tête. »