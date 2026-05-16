Le gardien de but de 40 ans, dernier rempart du club le plus titré d’Allemagne, a été remplacé par l’entraîneur Vincent Kompany à la 60^e minute du match remporté 5-1 contre l’Effzeh, et cédé sa place au remplaçant Jonas Urbig.
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« Vous n’avez pas besoin de savoir ça » : Manuel Neuer relance les spéculations – Va-t-il vraiment faire son retour en équipe nationale allemande ?
Après un corner cologneois, Neuer, au moment de dégager vers le banc des remplaçants, a indiqué qu’il ne pouvait pas poursuivre. En se dirigeant vers la ligne de touche, le gardien du FC Bayern a pointé du doigt sa jambe gauche, sans toutefois sembler trop handicapé physiquement. Il a même adressé un signe de pouce levé à plusieurs joueurs du FC Cologne. Âgé de 40 ans, le gardien a déjà été contraint à plusieurs arrêts dus à des blessures mineures au mollet gauche cette saison.
Neuer se confie et alimente les spéculations
Au regard de la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart la semaine prochaine et d’une éventuelle participation à la Coupe du monde, une blessure de Neuer serait survenue au pire moment. Mais le gardien a rapidement donné son feu vert après le coup de sifflet final. Il est rapidement revenu sur la pelouse pour célébrer avec ses coéquipiers, plaisantant même avec eux. Radieux, il a ensuite soulevé le trophée de champion et n’a pas hésité à sauter et à se mêler à la fête. Interrogé par Sky, il a expliqué : « J’ai senti une petite gêne au mollet, je ne voulais pas prendre de risque en vue de la semaine prochaine ».
Selon Bild, la blessure ne serait pas grave ; le staff médical attend toutefois un ou deux jours pour évaluer la réaction du mollet.
Interrogé sur d’éventuels contacts récents avec le sélectionneur Julian Nagelsmann, il a répondu : « Non, pas pour l’instant. Nous sommes restés en contact toute l’année, comme avec d’autres anciens entraîneurs et responsables. » Plusieurs médias ont récemment indiqué que le gardien bavarois figurait sur la présélection de 55 joueurs établie par le sélectionneur Julian Nagelsmann en vue du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Interrogé par le journaliste de Sky Sebastian Hellmann sur un éventuel retour en équipe nationale, Neuer a répondu : « Je suis totalement détendu. Aujourd’hui, nous célébrons le titre, et nous avons une finale de Coupe d’Allemagne très importante la semaine prochaine. Pour l’instant, ce n’est pas d’actualité. » Interrogé sur une éventuelle participation à la Coupe du monde, il a répété : « Pour moi, comme je l’ai dit, ce n’est pas d’actualité aujourd’hui. Je trouve que c’est justement ce qui est beau : nous avons un titre à célébrer et encore une mission à accomplir avec ce groupe la semaine prochaine. Vous n’avez pas besoin de savoir ça. »
Comme on dit : ce n’était pas un démenti, plutôt le contraire. Le retour de Neuer en équipe nationale semble donc se rapprocher. Julian Nagelsmann pourrait apporter des éclaircissements samedi soir lors de son passage dans l’émission ZDF-Sportstudio.
Selon la chaîne de télévision, le retour de Neuer est acté ; Baumann s’exprime également.
Selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky généralement très bien informé, Manuel Neuer effectue son retour en équipe nationale allemande.
Sur X, il a écrit : « Retour à la Coupe du monde acté : Julian Nagelsmann rappelle Manuel Neuer comme numéro 1 de l’Allemagne – C’EST OFFICIEL ». Selon lui, après des discussions avec Nagelsmann et le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, le gardien aurait décidé de revenir sur sa décision de prendre sa retraite.
Actuel numéro 1, Oliver Baumann continue pourtant de compter sur une place de titulaire pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. « J’aborde la préparation, puis la Coupe du monde, avec beaucoup d’assurance. Il m’a accordé sa confiance. Point final », a déclaré le gardien du TSG Hoffenheim à Sky après la défaite 0-4 contre le Borussia Mönchengladbach : « J’ai mes informations – issues de ma conversation avec Julian (Nagelsmann, ndlr). C’était un entretien en tête-à-tête. »