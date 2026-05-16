Au regard de la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart la semaine prochaine et d’une éventuelle participation à la Coupe du monde, une blessure de Neuer serait survenue au pire moment. Mais le gardien a rapidement donné son feu vert après le coup de sifflet final. Il est rapidement revenu sur la pelouse pour célébrer avec ses coéquipiers, plaisantant même avec eux. Radieux, il a ensuite soulevé le trophée de champion et n’a pas hésité à sauter et à se mêler à la fête. Interrogé par Sky, il a expliqué : « J’ai senti une petite gêne au mollet, je ne voulais pas prendre de risque en vue de la semaine prochaine ».

Selon Bild, la blessure ne serait pas grave ; le staff médical attend toutefois un ou deux jours pour évaluer la réaction du mollet.

Interrogé sur d’éventuels contacts récents avec le sélectionneur Julian Nagelsmann, il a répondu : « Non, pas pour l’instant. Nous sommes restés en contact toute l’année, comme avec d’autres anciens entraîneurs et responsables. » Plusieurs médias ont récemment indiqué que le gardien bavarois figurait sur la présélection de 55 joueurs établie par le sélectionneur Julian Nagelsmann en vue du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Interrogé par le journaliste de Sky Sebastian Hellmann sur un éventuel retour en équipe nationale, Neuer a répondu : « Je suis totalement détendu. Aujourd’hui, nous célébrons le titre, et nous avons une finale de Coupe d’Allemagne très importante la semaine prochaine. Pour l’instant, ce n’est pas d’actualité. » Interrogé sur une éventuelle participation à la Coupe du monde, il a répété : « Pour moi, comme je l’ai dit, ce n’est pas d’actualité aujourd’hui. Je trouve que c’est justement ce qui est beau : nous avons un titre à célébrer et encore une mission à accomplir avec ce groupe la semaine prochaine. Vous n’avez pas besoin de savoir ça. »

Comme on dit : ce n’était pas un démenti, plutôt le contraire. Le retour de Neuer en équipe nationale semble donc se rapprocher. Julian Nagelsmann pourrait apporter des éclaircissements samedi soir lors de son passage dans l’émission ZDF-Sportstudio.