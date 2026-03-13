Getty Images
« Vous n'avez aucune honte » - Joan Laporta fustige son rival après avoir « démenti » les rumeurs concernant Erling Haaland, l'agent de la star de Manchester City ayant nié toute discussion avec Barcelone
Les tensions électorales atteignent leur paroxysme
La course à la présidence du FC Barcelone a atteint un point critique jeudi soir, lorsque Laporta et Font se sont affrontés lors d'un dernier débat télévisé. En quête d'un quatrième mandat, Laporta a lancé une série d'attaques agressives contre Font, le qualifiant d'« outsider inexpérimenté » dont les idées pourraient compromettre la dynamique sportive actuelle du club sous la houlette de Hansi Flick. Il a également critiqué l'affirmation de Font selon laquelle le Barça pourrait recruter Haaland s'il était élu président.
Laporta est resté ferme sur son bilan, défendant les rénovations en cours du Camp Nou et son style de leadership. Il a qualifié Font de « technocrate » déconnecté de la réalité du club, insistant sur le fait que la stabilité est primordiale pour que les Blaugrana poursuivent leur trajectoire actuelle.
La controverse Haaland
Le débat a pris une tournure explosive lorsque Font a affirmé qu'il négociait une option d'achat pour Haaland pour le moment où celui-ci souhaiterait quitter City. Cela a immédiatement suscité une réfutation locale de la part de Laporta, qui a fait référence à des déclarations récentes du camp norvégien pour invalider cette affirmation.
« L'affaire Haaland est un mensonge éhonté, qui a déjà été démenti. Cela s'est retourné contre lui. Vous n'avez aucun sens de la honte », a rétorqué Laporta pendant l'émission.
Le président sortant s'est appuyé sur les récentes clarifications de l'agent Rafaela Pimenta, qui a déclaré qu'il n'y avait eu aucune négociation avec les dirigeants de Barcelone. Pimenta a déclaré : « Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour Barcelone, mais il n'y a eu aucun contact, ni avec Erling Haaland ni avec la direction de Barcelone, concernant d'éventuelles cibles de transfert. »
Une bataille pour l'âme du club
Au-delà du marché des transferts, les candidats se sont affrontés sur la structure interne du club. Font a attaqué l'influence du conseiller officieux Alejandro Echevarria et critiqué les qualifications du directeur sportif Deco.
« Deco est un partenaire d'Alejandro Echevarria, ce qui est sa principale qualification pour être directeur sportif du Barça. Il a remplacé le fils de Johan Cruyff, qui est parti sous-évalué, et Mateu Alemany. Ce qu'il a, il l'a hérité. Nous ne pouvons pas avoir de fascistes à Barcelone [en référence à Echevarria] », a déclaré Font, visant les liens politiques passés d'Echevarria.
Laporta s'est empressé de défendre sa structure sportive, arguant que le travail de Deco est essentiel au succès de l'équipe première. Il a affirmé que la suppression de la hiérarchie actuelle compromettrait la sécurité de l'emploi de l'entraîneur Hansi Flick et perturberait le développement d'une jeune équipe florissante.
« Font nie l'évidence et raconte des mensonges. C'est un technocrate qui travaille derrière un ordinateur. Il veut détruire tout ce que nous avons construit. Victor Font base sa campagne sur des mensonges. Il veut remplacer Deco par trois personnes. Le départ de Deco met en péril la sécurité de l'emploi de Hansi Flick », a déclaré Laporta. « Cela montre une incompréhension totale du fonctionnement des choses. Deco est meilleur que Mateu Alemany [son prédécesseur]. Alemany en sait autant que moi sur le football. Il a construit l'équipe, revitalisé toute une génération de jeunes joueurs. Il existe une structure qui fonctionne. »
Jour décisif au Camp Nou
Les membres du club se rendront aux urnes ce dimanche pour élire leurs dirigeants pour les années à venir. Si Laporta reste le grand favori, les retombées de ce débat ont ajouté une part d'incertitude à la procédure.
Sur le terrain, Barcelone occupe actuellement la première place de la Liga, après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matchs. L'équipe se prépare maintenant à affronter Séville dimanche, avant d'affronter Newcastle lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le match aller s'étant soldé par un match nul 1-1.
