« Vous n'avez aucune honte » - Joan Laporta fustige son rival après avoir « démenti » les rumeurs concernant Erling Haaland, l'agent de la star de Manchester City ayant nié toute discussion avec Barcelone

Au-delà du marché des transferts, les candidats se sont affrontés sur la structure interne du club. Font a attaqué l'influence du conseiller officieux Alejandro Echevarria et critiqué les qualifications du directeur sportif Deco.

« Deco est un partenaire d'Alejandro Echevarria, ce qui est sa principale qualification pour être directeur sportif du Barça. Il a remplacé le fils de Johan Cruyff, qui est parti sous-évalué, et Mateu Alemany. Ce qu'il a, il l'a hérité. Nous ne pouvons pas avoir de fascistes à Barcelone [en référence à Echevarria] », a déclaré Font, visant les liens politiques passés d'Echevarria.

Laporta s'est empressé de défendre sa structure sportive, arguant que le travail de Deco est essentiel au succès de l'équipe première. Il a affirmé que la suppression de la hiérarchie actuelle compromettrait la sécurité de l'emploi de l'entraîneur Hansi Flick et perturberait le développement d'une jeune équipe florissante.

« Font nie l'évidence et raconte des mensonges. C'est un technocrate qui travaille derrière un ordinateur. Il veut détruire tout ce que nous avons construit. Victor Font base sa campagne sur des mensonges. Il veut remplacer Deco par trois personnes. Le départ de Deco met en péril la sécurité de l'emploi de Hansi Flick », a déclaré Laporta. « Cela montre une incompréhension totale du fonctionnement des choses. Deco est meilleur que Mateu Alemany [son prédécesseur]. Alemany en sait autant que moi sur le football. Il a construit l'équipe, revitalisé toute une génération de jeunes joueurs. Il existe une structure qui fonctionne. »