Cantona a exprimé son indignation face à la dégradation des infrastructures du SO Caillols. L’attaquant emblématique s’est récemment rendu dans le club amateur marseillais où il a fait ses premières armes lorsqu’il était jeune.

Cependant, le Français a été horrifié par l’état des vestiaires de l’équipe de jeunes et de l’aire de jeu. Le terrain synthétique, vieux de 15 ans, s’est tellement détérioré qu’il est désormais considéré comme dangereux pour les enfants qui l’utilisent.

Sur les réseaux sociaux, Cantona a filmé des vestiaires inondés et des installations endommagées. Il a directement appelé les élus locaux à intervenir avant que ces équipements délabrés ne causent de graves blessures.