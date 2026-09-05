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« Vous mettez la santé des enfants en danger ! » : un Eric Cantona furieux fustige l’état « lamentable » de son club d’enfance, le SO Caillols
Cantona interpelle les autorités de Marseille
Cantona a exprimé son indignation face à la dégradation des infrastructures du SO Caillols. L’attaquant emblématique s’est récemment rendu dans le club amateur marseillais où il a fait ses premières armes lorsqu’il était jeune.
Cependant, le Français a été horrifié par l’état des vestiaires de l’équipe de jeunes et de l’aire de jeu. Le terrain synthétique, vieux de 15 ans, s’est tellement détérioré qu’il est désormais considéré comme dangereux pour les enfants qui l’utilisent.
Sur les réseaux sociaux, Cantona a filmé des vestiaires inondés et des installations endommagées. Il a directement appelé les élus locaux à intervenir avant que ces équipements délabrés ne causent de graves blessures.
Le Roi exige une action locale immédiate
Cantona était particulièrement furieux à propos des normes d’hygiène dans les vestiaires du club. Lors de sa visite du bâtiment, il a pointé du doigt des chauffe-eau qui fuyaient, des toilettes inutilisables et des pommeaux de douche manquants.
« Avez-vous vu l’état du sol ? », a demandé Cantona dans sa vidéo. « Il y a de l’eau partout alors que cela a été nettoyé il y a trois jours. Il y a un risque de champignons. Vous mettez la santé des enfants en danger, il faut faire quelque chose ! »
Le joueur de 58 ans a aussi souligné le rôle social crucial que joue le football amateur dans la région. Il a ajouté : « Le football est souvent un relais pour l’éducation, et même 100 pour cent de l’éducation. Nous formons aussi des hommes sur le terrain de football d’un club amateur. »
Les différends politiques interrompent des rénovations cruciales du club
La situation dramatique du SO Caillols s’est malheureusement retrouvée mêlée à un conflit politique local. Eric Mery, adjoint aux Sports de Marseille, a rejeté la faute sur l’ancien maire de secteur, accusé de ne pas avoir entretenu les équipements décentralisés.
Ces querelles politiques ont laissé le club sans financements essentiels. La présidente du club, Christine Crimi, a révélé qu’elle alertait en vain les autorités sur la dégradation des conditions depuis cinq ans.
Crimi a expliqué que l’hôtel de ville privilégie actuellement la construction de stades dans les quartiers nord. Si elle soutient l’amélioration des infrastructures ailleurs, elle insiste sur le fait que cela ne doit pas se faire au détriment de la sécurité de sa propre communauté.
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La mairie promet un prochain examen des installations
À la suite de l’intervention très médiatisée de Cantona, la pression repose désormais clairement sur les autorités locales de Marseille pour agir. En réponse à la contestation grandissante, l’hôtel de ville central de Marseille a publiquement promis d’examiner la crise du SO Caillols. Les responsables se sont engagés à étudier les problèmes structurels au cours des prochaines semaines.
Pour l’instant, les équipes de jeunes du club d’enfance de Cantona doivent continuer à composer avec leur terrain dangereux et leurs vestiaires inondés. La communauté locale espère que le message fort de l’icône de Manchester United finira enfin par imposer une solution permanente.
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