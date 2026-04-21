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« Vous méritez mieux » – Les Wolves sont officiellement relégués de la Premier League après le match nul 0-0 entre West Ham et Crystal Palace
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La relégation est désormais inévitable.
Cette chute se profilait depuis des mois ; lundi, elle est simplement devenue inévitable. C'est une saison qui n'a jamais vraiment décollé. Les Wolves n'ont remporté aucun match de championnat avant janvier, et même la légère amélioration observée depuis – notamment grâce à des résultats surprenants contre Aston Villa et Liverpool – a toujours semblé insuffisante et tardive. Le mal était déjà fait.
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Concernant les stats
Les Wolves n’ont remporté que trois victoires cette saison, alors que cinq matchs restent à disputer dans le championnat de Premier League 2025-2026. Ils ont encaissé le deuxième plus grand nombre de buts de la ligue (61) et sont la seule équipe à ne pas avoir encore atteint la barre des 30 buts marqués, avec seulement 24 à leur actif.
La dernière fois que les Wolves ont été relégués
La dernière relégation des Wolves en dehors de la Premier League date de la saison 2011-2012. Ils ont ensuite mis six saisons à retrouver l’élite du football anglais. Le directeur général par intérim, Nathan Shi, a souligné que le club réagirait avec détermination après une saison difficile.
« La confirmation de notre relégation est un moment difficile pour toutes les personnes liées aux Wolves », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Bien que ce résultat soit profondément décevant, un travail est en cours depuis mon arrivée en décembre pour nous assurer que nous sommes prêts à réagir avec clarté et conviction.
Nous savons ce qui doit être amélioré et nous nous attachons désormais à renforcer le club, à créer une dynamique et à bâtir une équipe en laquelle nos supporters peuvent croire. Nous connaissons la marche à suivre et aborderons les mois à venir avec détermination.
Vous méritez mieux, et c’est cette exigence qui guidera chacune de nos décisions. »
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Et maintenant ?
Même si la relégation semble actée, la saison se poursuit. Les Wolves affrontent encore Tottenham, Sunderland, Brighton et Fulham, avant de conclure leur exercice contre Burnley.