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« Vous méritez mieux » – Les Wolves sont officiellement relégués de la Premier League après le match nul 0-0 entre West Ham et Crystal Palace

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La relégation des Wolverhampton Wanderers en Championship est désormais officielle, suite au match nul 0-0 entre West Ham United et Crystal Palace lundi soir. Avec seulement 17 points au compteur après 33 journées sous la direction de Rob Edwards, les Wolves ne peuvent plus mathématiquement éviter la descente et évolueront donc en deuxième division lors de l’exercice 2026-2027.

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    La relégation est désormais inévitable.

    Cette chute se profilait depuis des mois ; lundi, elle est simplement devenue inévitable. C'est une saison qui n'a jamais vraiment décollé. Les Wolves n'ont remporté aucun match de championnat avant janvier, et même la légère amélioration observée depuis – notamment grâce à des résultats surprenants contre Aston Villa et Liverpool – a toujours semblé insuffisante et tardive. Le mal était déjà fait.

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  • Rob-Edwards(C)GettyImages

    Concernant les stats

    Les Wolves n’ont remporté que trois victoires cette saison, alors que cinq matchs restent à disputer dans le championnat de Premier League 2025-2026. Ils ont encaissé le deuxième plus grand nombre de buts de la ligue (61) et sont la seule équipe à ne pas avoir encore atteint la barre des 30 buts marqués, avec seulement 24 à leur actif.

  • La dernière fois que les Wolves ont été relégués

    La dernière relégation des Wolves en dehors de la Premier League date de la saison 2011-2012. Ils ont ensuite mis six saisons à retrouver l’élite du football anglais. Le directeur général par intérim, Nathan Shi, a souligné que le club réagirait avec détermination après une saison difficile.

    « La confirmation de notre relégation est un moment difficile pour toutes les personnes liées aux Wolves », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Bien que ce résultat soit profondément décevant, un travail est en cours depuis mon arrivée en décembre pour nous assurer que nous sommes prêts à réagir avec clarté et conviction.

    Nous savons ce qui doit être amélioré et nous nous attachons désormais à renforcer le club, à créer une dynamique et à bâtir une équipe en laquelle nos supporters peuvent croire. Nous connaissons la marche à suivre et aborderons les mois à venir avec détermination.

    Vous méritez mieux, et c’est cette exigence qui guidera chacune de nos décisions. »

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    Et maintenant ?

    Même si la relégation semble actée, la saison se poursuit. Les Wolves affrontent encore Tottenham, Sunderland, Brighton et Fulham, avant de conclure leur exercice contre Burnley.

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