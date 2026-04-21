« Vous méritez mieux » – Les Wolves sont officiellement relégués de la Premier League après le match nul 0-0 entre West Ham et Crystal Palace

La dernière relégation des Wolves en dehors de la Premier League date de la saison 2011-2012. Ils ont ensuite mis six saisons à retrouver l’élite du football anglais. Le directeur général par intérim, Nathan Shi, a souligné que le club réagirait avec détermination après une saison difficile.

« La confirmation de notre relégation est un moment difficile pour toutes les personnes liées aux Wolves », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Bien que ce résultat soit profondément décevant, un travail est en cours depuis mon arrivée en décembre pour nous assurer que nous sommes prêts à réagir avec clarté et conviction.

Nous savons ce qui doit être amélioré et nous nous attachons désormais à renforcer le club, à créer une dynamique et à bâtir une équipe en laquelle nos supporters peuvent croire. Nous connaissons la marche à suivre et aborderons les mois à venir avec détermination.

Vous méritez mieux, et c’est cette exigence qui guidera chacune de nos décisions. »