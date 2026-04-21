Cette chute se profilait depuis des mois ; ce lundi, elle est simplement devenue inévitable.

Une saison qui n’a jamais vraiment décollé : les Wolves n’ont pas gagné le moindre match de championnat avant janvier, et même la légère remontée constatée depuis — notamment grâce à des résultats surprenants contre Aston Villa et Liverpool — est restée insuffisante et trop tardive. Le mal était déjà fait.

Nathan Shi, directeur par intérim des Wolves, a promis une réaction ferme après cette saison difficile.

« La confirmation de notre relégation est un moment difficile pour toutes les personnes liées aux Wolves », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Bien que ce résultat soit profondément décevant, un travail est en cours depuis mon arrivée en décembre pour nous assurer d’être prêts à réagir avec clarté et conviction.

Nous savons ce qui doit être amélioré et nous nous concentrons désormais sur le renforcement du club, la création d’une dynamique et la constitution d’une équipe en laquelle nos supporters peuvent croire. Nous savons ce qu’il faut faire et aborderons les mois à venir avec détermination.

Vous méritez mieux, et c’est ce qui guidera chacune de nos actions dès aujourd’hui. »