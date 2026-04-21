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« Vous méritez mieux » – Les Wolverhampton Wanderers sont officiellement relégués suite au match nul 0-0 entre West Ham et Crystal Palace
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Inévitable Ce terme, souvent employé dans l’analyse tactique, désigne un événement ou une séquence de jeu considérée comme inéluctable. Il souligne la certitude d’un fait ou d’une action qui, au vu des circonstances, semble incontournable.
Cette chute se profilait depuis des mois ; ce lundi, elle est simplement devenue inévitable.
Une saison qui n’a jamais vraiment décollé : les Wolves n’ont pas gagné le moindre match de championnat avant janvier, et même la légère remontée constatée depuis — notamment grâce à des résultats surprenants contre Aston Villa et Liverpool — est restée insuffisante et trop tardive. Le mal était déjà fait.
Nathan Shi, directeur par intérim des Wolves, a promis une réaction ferme après cette saison difficile.
« La confirmation de notre relégation est un moment difficile pour toutes les personnes liées aux Wolves », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Bien que ce résultat soit profondément décevant, un travail est en cours depuis mon arrivée en décembre pour nous assurer d’être prêts à réagir avec clarté et conviction.
Nous savons ce qui doit être amélioré et nous nous concentrons désormais sur le renforcement du club, la création d’une dynamique et la constitution d’une équipe en laquelle nos supporters peuvent croire. Nous savons ce qu’il faut faire et aborderons les mois à venir avec détermination.
Vous méritez mieux, et c’est ce qui guidera chacune de nos actions dès aujourd’hui. »
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Concernant les stats
Les Wolves n’ont remporté que trois victoires cette saison, et ils doivent encore disputer cinq matchs. Ils ont encaissé le deuxième plus grand nombre de buts du championnat (61) et sont la seule équipe à ne pas avoir encore atteint la barre des 30 buts, avec seulement 24 à leur actif.
La dernière fois que les Wolves ont été relégués
Les Wolves ont été relégués de la Premier League à l’issue de la saison 2011-2012. Ils ont ensuite dû attendre six saisons avant de retrouver l’élite du football anglais.
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Et maintenant ?
Même si la relégation semble actée, la saison se poursuit. Les Wolves affrontent encore Tottenham, Sunderland, Brighton et Fulham, avant de conclure leur exercice contre Burnley.