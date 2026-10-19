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« Vous me le demandez tous les jours » : l’entraîneur de Liverpool Andoni Iraola réclame du respect pour Florian Wirtz
Les difficultés passées au crible
Face aux médias avant leur match de Ligue des champions, Iraola a répliqué aux critiques qui se concentrent sur Wirtz. L’international allemand, qui a rejoint Liverpool en juillet 2025 avec un contrat courant jusqu’en juin 2030, fait l’objet de vives critiques après neuf apparitions sans marquer, toutes compétitions confondues, cette saison, malgré trois passes décisives.
Au total, l’ancien joueur du Bayer Leverkusen a inscrit sept buts et délivré 13 passes décisives en 58 matches depuis son arrivée à Anfield. Des chiffres bien en deçà de ses standards exceptionnels précédents, qui lui valent d’être scruté de près.
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Défendre un talent confirmé
Avant son départ pour l’Angleterre, le milieu de terrain a connu une carrière phénoménale dans son pays natal, remportant un doublé national et plusieurs distinctions de joueur de la saison. En 197 matches, il a inscrit 57 buts et délivré 65 passes décisives.
Pour défendre son joueur, Iraola a déclaré : « Il reste sur deux très bons matches. Il a très bien joué à l’extérieur contre le LASK et l’autre jour contre Brentford. Il a beaucoup aidé l’équipe, avec et sans le ballon, et j’espère que nous pourrons le maintenir à ce niveau, non ? »
Munoz et la flexibilité tactique salués
Interrogé sur les questions incessantes, Iraola a ajouté : « Vous me posez des questions sur lui pratiquement tous les jours et nous analysons tout ce qu’il fait dans les moindres détails, mais quand il joue bien, il est aussi juste de le dire. »
Le technicien espagnol a également salué Victor Munoz, qui a marqué contre Brentford sur une passe décisive du numéro sept. Aligné à un poste d’arrière droit qui ne lui est pas familier, Munoz a montré combien sa polyvalence pouvait être précieuse. Iraola a souligné : « Victor est un joueur que nous connaissons très bien... Sur le plan de l’attitude, il est prêt à aider. Il joue à droite, à gauche, et l’autre jour, il a joué arrière droit. »
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Quelle est la suite pour Liverpool ?
Liverpool a l’occasion de décrocher une troisième victoire consécutive en Ligue des champions en recevant Villarreal mardi. Iraola doit composer avec un calendrier chargé et un effectif diminué par les blessures de Dominik Szoboszlai et Jeremie Frimpong. Le club comptera beaucoup sur sa vedette de la création pour retrouver sa qualité technique d’exception.
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