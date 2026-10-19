Face aux médias avant leur match de Ligue des champions, Iraola a répliqué aux critiques qui se concentrent sur Wirtz. L’international allemand, qui a rejoint Liverpool en juillet 2025 avec un contrat courant jusqu’en juin 2030, fait l’objet de vives critiques après neuf apparitions sans marquer, toutes compétitions confondues, cette saison, malgré trois passes décisives.

Au total, l’ancien joueur du Bayer Leverkusen a inscrit sept buts et délivré 13 passes décisives en 58 matches depuis son arrivée à Anfield. Des chiffres bien en deçà de ses standards exceptionnels précédents, qui lui valent d’être scruté de près.