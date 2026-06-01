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« Vous l'avez entendu ici en premier » : Declan Rice promet un trophée à Arsenal après avoir manqué d'ajouter la Ligue des champions à la Premier League
Les Gunners se remettent de leur déception européenne
Arsenal a organisé un défilé pour célébrer son titre de champion de Premier League 2025-2026. Le groupe d’Arteta a quitté l’Emirates Stadium à 14 h 15 pour entamer le parcours de 9 km prévu le long du cortège. Le capitaine Martin Ødegaard a été le premier à grimper à bord du bus floqué « Champions 25-26 », brandissant fièrement le trophée de la Premier League. Les Gunners espéraient réaliser le doublé en conquérant, dans la foulée, leur première Ligue des champions en 140 ans d’histoire.
Kai Havertz avait pourtant ouvert le score dès l’entame de la finale à Budapest, mais le Paris Saint-Germain a égalisé sur penalty par Ousmane Dembélé, avant que Eberechi Eze et Gabriel ne manquent leur tentative lors de la séance de tirs au but. « C’est douloureux », a reconnu Gabriel sur Instagram, avant d’ajouter : « Je suis fier de cette équipe et de tout ce que nous avons accompli cette saison. »
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Rice mène les célébrations et lance un pari osé
Rice a célébré le titre de champion d'Angleterre d'Arsenal en rappant « Ice Ice Baby » à bord du bus à toit ouvert, avant de promettre que son équipe « reviendrait en force » la saison prochaine. Le milieu de terrain anglais a saisi un micro et a entonné le classique de Vanilla Ice tandis que des milliers de supporters des Gunners bordaient les rues du nord de Londres pour célébrer ce premier titre depuis 22 ans.
La fête battait son plein malgré la déception de la défaite aux tirs au but en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain moins de 24 heures plus tôt. Rice a déclaré à Sky Sports : « J'adore cette équipe, j'adore l'entraîneur. Voir la joie que nous pouvons apporter aux gens, c'est fou. Mais l'année prochaine, on reviendra pour en avoir plus. Vous l'avez entendu ici en premier. Soyez de la partie ou restez sur le carreau. »
Une nouvelle ère s’ouvre sous la houlette de Mikel Arteta.
Myles Lewis-Skelly n’était pas encore né lorsque Arsenal a conquis son dernier titre, en 2004. À 19 ans, le milieu de terrain, titulaire lors de la finale de la Ligue des champions, a confié à Sky Sports : « Je dois tout à mes coéquipiers. Je suis fier de notre club, qui nous a accompagnés jusqu’ici, car la saison n’a pas été facile. Mais nous sommes arrivés au terme du parcours et nous sommes champions d’Angleterre. »
« C’est décevant, car quand on est si près du rêve, on a l’impression d’être à deux doigts de l’atteindre. Mais comme l’a dit Mikel, cette finale nous donne encore plus de motivation, et nous allons nous en servir. Je vais retrouver ma famille ici, ce sera émouvant et j’ai hâte. Ces deux dernières semaines ont été incroyables. Partager ces moments avec le groupe, avec les gens que l’on aime et avec qui on se bat, c’est exceptionnel. Je suis très optimiste pour l’avenir. J’ai l’impression que c’est le début d’une nouvelle ère et je sens que nous sommes prêts à aller de l’avant et à réaliser nos rêves. [Arteta] m’a tellement soutenu tout au long de mon parcours, je lui suis donc extrêmement reconnaissant pour la confiance qu’il m’a accordée. Merci, et ce n’est pas fini ! »
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Les supporters convergent vers Londres pour un défilé historique
Gabriel et son coéquipier Eze affichaient un large sourire à bord du bus malgré la déception de la veille, tandis qu’Arteta saluait la foule en souriant largement. Les membres du staff d’Arsenal suivaient dans un deuxième bus, et l’équipe féminine, installée dans un troisième véhicule, exhibait la Coupe des champions de la FIFA conquise en février. Selon les estimations, près d’un demi-million de supporters étaient présents ; une fumée rouge enveloppait les bus, tandis que des centaines de fusées éclairantes illuminaient la scène.