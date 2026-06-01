Arsenal a organisé un défilé pour célébrer son titre de champion de Premier League 2025-2026. Le groupe d’Arteta a quitté l’Emirates Stadium à 14 h 15 pour entamer le parcours de 9 km prévu le long du cortège. Le capitaine Martin Ødegaard a été le premier à grimper à bord du bus floqué « Champions 25-26 », brandissant fièrement le trophée de la Premier League. Les Gunners espéraient réaliser le doublé en conquérant, dans la foulée, leur première Ligue des champions en 140 ans d’histoire.

Kai Havertz avait pourtant ouvert le score dès l’entame de la finale à Budapest, mais le Paris Saint-Germain a égalisé sur penalty par Ousmane Dembélé, avant que Eberechi Eze et Gabriel ne manquent leur tentative lors de la séance de tirs au but. « C’est douloureux », a reconnu Gabriel sur Instagram, avant d’ajouter : « Je suis fier de cette équipe et de tout ce que nous avons accompli cette saison. »