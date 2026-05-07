Le propriétaire du FC Andorre a adopté un comportement agressif à l'égard du trio arbitral lors de la défaite 0-1 de son équipe face à Albacete Balompié la semaine dernière. C'est ce qu'indique un communiqué de la Fédération espagnole de football (RFEF).
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« Vous feriez mieux de sortir avec une escorte pour qu’il ne vous arrive rien » : Gérard Piqué pète les plombs en deuxième division espagnole
Selon le rapport officiel de l’arbitre Alonso De Ena Wolf, Piqué aurait commis une « légère agression » envers l’équipe arbitrale, sans qu’il y ait eu de violence physique. Il est également accusé de l’avoir agressé verbalement ainsi que de l’avoir menacé, lui et ses assistants.
« Vous feriez mieux de sortir sous escorte pour qu’il ne vous arrive rien. Dans un autre pays, on vous mettrait en pièces, mais ici, en Andorre, nous sommes un pays civilisé », aurait lancé le joueur de 39 ans au trio arbitral.
La Fédération espagnole de football a donc infligé à Piqué une suspension de six matchs, ainsi qu’une interdiction de toute activité footballistique officielle pendant deux mois pour « des actes manifestes et publics qui portent atteinte à la dignité et à la décence du sport ». Le directeur sportif Jaume Nogues a écopé de sanctions identiques, également pour propos injurieux.
Le FC Andorre envisage des poursuites judiciaires à la suite de la décision de l'arbitre.
Le FC Andorre a publié un communiqué pour exprimer son « profond désaccord avec le contenu du rapport de l’arbitre », estimant que « certains éléments consignés dans ce rapport ne reflètent ni fidèlement ni exactement le déroulement des événements ni les propos tenus lors des échanges entre l’arbitre et les représentants du club ».
Il exige la rectification du rapport et la publication d’un compte rendu précis, tout en se réservant le droit d’engager les procédures juridiques nécessaires pour protéger ses intérêts, sa réputation et celle de ses représentants.
Racheté en 2018 par Piqué, alors lourdement endetté, le club évolue depuis 2025 en deuxième division espagnole, où il pointe à la dixième place à quatre journées de la fin.