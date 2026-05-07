Selon le rapport officiel de l’arbitre Alonso De Ena Wolf, Piqué aurait commis une « légère agression » envers l’équipe arbitrale, sans qu’il y ait eu de violence physique. Il est également accusé de l’avoir agressé verbalement ainsi que de l’avoir menacé, lui et ses assistants.

« Vous feriez mieux de sortir sous escorte pour qu’il ne vous arrive rien. Dans un autre pays, on vous mettrait en pièces, mais ici, en Andorre, nous sommes un pays civilisé », aurait lancé le joueur de 39 ans au trio arbitral.

La Fédération espagnole de football a donc infligé à Piqué une suspension de six matchs, ainsi qu’une interdiction de toute activité footballistique officielle pendant deux mois pour « des actes manifestes et publics qui portent atteinte à la dignité et à la décence du sport ». Le directeur sportif Jaume Nogues a écopé de sanctions identiques, également pour propos injurieux.