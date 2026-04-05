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« Vous dépassez les bornes ! » - Le président de l'Atlético de Madrid s'insurge contre les rumeurs de transfert de Julián Álvarez vers Barcelone et Arsenal
Les spéculations des médias ont été vivement critiquées
Cerezo est furieux face à la couverture médiatique incessante autour d’Alvarez et d’un transfert qui pourrait faire sensation. Le dirigeant de l’Atlético Madrid a profité d’une conférence de presse avant le match de Liga contre Barcelone, le 5 avril, pour aborder la situation. Alors qu’Arsenal et le géant catalan tournent autour du joueur, il a adressé un avertissement sans équivoque aux journalistes. Il a déclaré : « Vous dépassez un peu les bornes avec Alvarez. C’est un joueur de l’Atlético Madrid et il a un contrat à long terme avec le club. » Le joueur de 24 ans a coûté 82 millions de livres sterling (108 millions de dollars) à Manchester City, dans le cadre d'un transfert négocié par le directeur sportif Andrea Berta, et le club n'a aucune intention de le vendre.
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Préparatifs pour la Ligue des champions
Barcelone a identifié cet attaquant comme le remplaçant idéal à long terme de Robert Lewandowski. Lors de la récente confrontation nationale entre les deux équipes, Lewandowski a inscrit le but de la victoire en fin de match après être entré en jeu, alors que Marcus Rashford avait égalisé après l'ouverture du score de Giuliano Simeone. Il est intéressant de noter qu'Alvarez n'a pas été utilisé. Diego Simeone a choisi de ménager son meilleur buteur afin qu'il soit en pleine forme pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi au Camp Nou. Barcelone s'est montré redoutable en Europe ces derniers temps, notamment en écrasant Newcastle United 7-2 au tour précédent, ce qui promet une confrontation passionnante contre ses rivaux nationaux.
Arsenal à la recherche de renforts offensifs
Arsenal cherche désespérément à renforcer son attaque après deux éliminations consécutives en coupe. Malgré un but de Viktor Gyokeres, les Gunners ont subi une défaite surprise en FA Cup face à Southampton, mettant en évidence leurs difficultés devant le but. Le manager Mikel Arteta a besoin d'un peu plus de réalisme alors que son équipe se prépare pour une fin de saison décisive. Arsenal doit disputer un match crucial de Ligue des champions contre le Sporting CP, suivi d'un match de Premier League contre Bournemouth et d'un match potentiellement décisif pour le titre à l'extérieur contre Manchester City. S'adjuger les services d'un talent de 82 millions de livres sterling comme Alvarez transformerait leur ligne d'attaque et apporterait la pièce manquante pour leurs futures conquêtes de trophées.
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Un bilan de buts régulier
L'ancien attaquant de Premier League continue d'afficher des statistiques exceptionnelles en Espagne. Il totalise actuellement 17 buts en 44 matches cette saison, et vise les 29 buts impressionnants qu'il avait inscrits lors de sa première saison sous les ordres de son entraîneur actuel. Avec encore jusqu'à 15 matches à disputer toutes compétitions confondues, dépasser ce total reste tout à fait à sa portée.