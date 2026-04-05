« Vous dépassez les bornes ! » - Le président de l'Atlético de Madrid s'insurge contre les rumeurs de transfert de Julián Álvarez vers Barcelone et Arsenal

Cerezo est furieux face à la couverture médiatique incessante autour d’Alvarez et d’un transfert qui pourrait faire sensation. Le dirigeant de l’Atlético Madrid a profité d’une conférence de presse avant le match de Liga contre Barcelone, le 5 avril, pour aborder la situation. Alors qu’Arsenal et le géant catalan tournent autour du joueur, il a adressé un avertissement sans équivoque aux journalistes. Il a déclaré : « Vous dépassez un peu les bornes avec Alvarez. C’est un joueur de l’Atlético Madrid et il a un contrat à long terme avec le club. » Le joueur de 24 ans a coûté 82 millions de livres sterling (108 millions de dollars) à Manchester City, dans le cadre d'un transfert négocié par le directeur sportif Andrea Berta, et le club n'a aucune intention de le vendre.