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« Vous commencez à douter de vous-même » : Marc-Andre ter Stegen se confie sur le cauchemar brutal de sa blessure et les « hauts et bas » de sa rééducation alors qu’il retrouve sa place de numéro 1 de l’Allemagne sous les ordres de Jurgen Klopp
Surmonter les ténèbres de la blessure
Le chemin vers le rétablissement est rarement linéaire et, pour Ter Stegen, le retour sur les terrains a été semé d’obstacles mentaux. L’ancien joueur de Barcelone a confié que la nature répétitive de ses pépins physiques avait mis sa détermination à l’épreuve. Ter Stegen, qui a rejoint le géant néerlandais Ajax en prêt plus tôt cette saison, a souligné que ce sentiment de vulnérabilité physique se traduit souvent par un manque de confiance.
« Je ne peux pas dire que je n’ai pas eu de doutes par moments, surtout après une blessure, en particulier quand l’une en entraîne une autre. On commence à douter de soi, et rien ne semble aller. Mais pendant la rééducation, on se rend aussi compte que le corps réagit et vous remercie de vous être remis sur la bonne voie. Et bien sûr, je n’ai jamais douté de pouvoir revenir, parce que c’est mon état d’esprit et la façon dont je me vois en tant que personne. Néanmoins, il y a des hauts et des bas dans la rééducation. Et oui, je suis heureux que tout se passe vraiment comme je l’avais imaginé. Que je sois en bonne santé en ce moment, et j’en suis vraiment reconnaissant », a confié le joueur de 34 ans à Sky Germany.
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Une nouvelle appréciation d’une pleine forme physique
L’excitation de retrouver le groupe est palpable chez le gardien, qui n’a plus joué pour sa sélection depuis une défaite 2-0 contre la France en juin 2025. Après avoir passé autant de temps à regarder depuis les tribunes, le portier admet avoir acquis un regard neuf sur sa carrière. Il ne considère plus sa santé comme acquise, voyant chaque entraînement et chaque match comme un privilège.
« Pour moi, c’est toujours quelque chose de spécial d’être de retour ici. Surtout après une période où les choses ne se sont pas passées comme prévu, où votre corps ne suivait pas, on l’apprécie d’autant plus. Je crois que j’ai beaucoup travaillé pour revenir à ce point », a-t-il déclaré.
« Et en conséquence, je suis incroyablement heureux et j’ai aussi hâte de retrouver beaucoup de nouveaux visages : d’anciennes connaissances, de vieux amis qui sont ici, et simplement de repartir à zéro et de donner le meilleur pour l’équipe, pour nous-mêmes et pour vous. Je suis tout simplement ravi, et c’est pour ça que j’affiche ce sourire. Je suis juste heureux d’être revenu à 100 %, avec l’équipe nationale, et de pouvoir être sur le terrain et, je l’espère, jouer un football victorieux. C’est ce que nous voulons tous. »
Retour au sommet sous Klopp
Le paysage de l'équipe d'Allemagne a considérablement changé pendant l'absence de Ter Stegen, notamment avec l'arrivée de Jurgen Klopp sur le banc. Le nouveau sélectionneur n'a pas perdu de temps pour établir sa hiérarchie, confirmant que le gardien de l'Ajax sera le numéro un lors de cette trêve internationale. Cette marque de confiance constitue un coup de pouce important pour Ter Stegen, qui s'est souvent retrouvé dans l'ombre de Manuel Neuer au cours de sa carrière internationale.
« Ce qu'on attend toujours d'un joueur plus expérimenté, c'est simplement qu'il y ait une certaine sérénité dans des situations où les choses peuvent devenir difficiles. Et ce sera là, à 100 % ! Ensuite, nous devons simplement faire confiance à des joueurs qui ont peut-être disputé un peu plus de matches internationaux, comme Jo [Kimmich] et Kai [Havertz], par exemple, ou comme moi. Et puis il y a les nouveaux visages. Je pense qu'ils apporteront de la fraîcheur et, pour le sélectionneur, c'est évidemment fantastique de voir beaucoup de nouveaux visages et de voir ensuite ce qu'ils peuvent nous apporter en équipe nationale », a ajouté Ter Stegen.
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En prévision du défi néerlandais
Le destin a offert un cadre poétique au retour de Ter Stegen, alors que l’Allemagne s’apprête à affronter les Pays-Bas à Amsterdam. Compte tenu de sa situation actuelle en club à l’Ajax, le lieu ressemble à un chez-soi loin de chez lui, même si l’enjeu reste incroyablement élevé en Ligue des nations. Le gardien a évoqué la coïncidence de faire son retour dans sa nouvelle ville de résidence, déclarant : « C’est fou, je dois le dire. Je n’aurais pas imaginé que ce serait comme ça. »
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