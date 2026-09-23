Le chemin vers le rétablissement est rarement linéaire et, pour Ter Stegen, le retour sur les terrains a été semé d’obstacles mentaux. L’ancien joueur de Barcelone a confié que la nature répétitive de ses pépins physiques avait mis sa détermination à l’épreuve. Ter Stegen, qui a rejoint le géant néerlandais Ajax en prêt plus tôt cette saison, a souligné que ce sentiment de vulnérabilité physique se traduit souvent par un manque de confiance.

« Je ne peux pas dire que je n’ai pas eu de doutes par moments, surtout après une blessure, en particulier quand l’une en entraîne une autre. On commence à douter de soi, et rien ne semble aller. Mais pendant la rééducation, on se rend aussi compte que le corps réagit et vous remercie de vous être remis sur la bonne voie. Et bien sûr, je n’ai jamais douté de pouvoir revenir, parce que c’est mon état d’esprit et la façon dont je me vois en tant que personne. Néanmoins, il y a des hauts et des bas dans la rééducation. Et oui, je suis heureux que tout se passe vraiment comme je l’avais imaginé. Que je sois en bonne santé en ce moment, et j’en suis vraiment reconnaissant », a confié le joueur de 34 ans à Sky Germany.