« Vous aussi, vous donnez votre avis » : après la polémique autour de l'arbitrage, Max Eberl s'en prend aux détracteurs du FC Bayern Munich

Pour autant, en critiquant la prestation de l'arbitre, le Bayern n'avait nullement l'intention de le diffamer. Il s'agissait bien plus de montrer qu'il n'était pas d'accord avec le carton jaune infligé à Luis Diaz.

« Nous avons déjà été lésés contre Leverkusen et nous n’aurons à nouveau pas un joueur pour le prochain match – alors que la décision était erronée. C’est pour cette raison que nous avons agi ainsi. Pour soutenir notre joueur. Cela fait aussi partie du jeu. Dire : “Nous avons trouvé cela incorrect” », a expliqué Eberl, qui souhaite définitivement tourner la page : « Nous avons porté plainte, notre recours a été rejeté. Maintenant, nous passons à autre chose. »

Le directeur sportif du Bayern ne comprend toutefois pas pourquoi tant de voix se sont ensuite élevées pour critiquer les dirigeants du FCB pour leurs déclarations. « Cela a été extrêmement amplifié et commenté à nouveau dans trois journaux. »