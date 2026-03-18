« Pour être honnête, je ne souhaite pas m'étendre davantage sur le sujet. Tout le monde au sein du club a le droit de s'exprimer. Vous donnez votre avis, alors nous avons le droit de faire de même. C'est tout à fait normal », a déclaré le directeur sportif du club le plus titré d'Allemagne au micro de DAZN, juste avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame.
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« Vous aussi, vous donnez votre avis » : après la polémique autour de l'arbitrage, Max Eberl s'en prend aux détracteurs du FC Bayern Munich
Pour autant, en critiquant la prestation de l'arbitre, le Bayern n'avait nullement l'intention de le diffamer. Il s'agissait bien plus de montrer qu'il n'était pas d'accord avec le carton jaune infligé à Luis Diaz.
« Nous avons déjà été lésés contre Leverkusen et nous n’aurons à nouveau pas un joueur pour le prochain match – alors que la décision était erronée. C’est pour cette raison que nous avons agi ainsi. Pour soutenir notre joueur. Cela fait aussi partie du jeu. Dire : “Nous avons trouvé cela incorrect” », a expliqué Eberl, qui souhaite définitivement tourner la page : « Nous avons porté plainte, notre recours a été rejeté. Maintenant, nous passons à autre chose. »
Le directeur sportif du Bayern ne comprend toutefois pas pourquoi tant de voix se sont ensuite élevées pour critiquer les dirigeants du FCB pour leurs déclarations. « Cela a été extrêmement amplifié et commenté à nouveau dans trois journaux. »
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L'appel interjeté par le Bayern contre la suspension de Luis Diaz est rejeté
« Mes autres collègues font la même chose », poursuit Eberl. « Combien de fois ont-ils déjà dit qu’il fallait supprimer le VAR ? Mais cela n’est évoqué que très brièvement, alors qu’au Bayern, on en parle pendant trois jours, car tout le monde veut se mettre en avant. »
Lors dudit match à Leverkusen, deux buts du Bayern avaient été refusés pour une faute de main, et Diaz avait en outre reçu un carton jaune-rouge en fin de match pour une simulation présumée.
L'arbitre Dingert a admis par la suite que sa décision d'expulser le Colombien avait été excessive après avoir visionné les images. « Si je revois les images, je ne prendrais plus cette décision », a-t-il déclaré. Le tribunal sportif de la DFB a néanmoins rejeté l'appel interjeté par le club munichois contre la suspension de Diaz.
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date
Heure
Rencontre
Samedi 21 mars
15h30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Samedi 4 avril
15h30
SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)
Samedi 11 avril
18h30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)