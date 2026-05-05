« Vous allez redescendre en deuxième division » : Vinicius Junior, la star du Real, aurait traité ses adversaires d'« idiots »

Les images télévisées montrent clairement que Vini Jr. et le défenseur de l’Espanyol se sont livrés à une vive altercation verbale, au cours de laquelle la star du Real aurait traité le Marocain d’« idiot », selon Marca.

Ce face-à-face avait été précédé d’un carton rouge initialement brandi par l’arbitre Jesús Gil Manzano à l’encontre d’El Hilali pour une faute sur Vinicius. L’officiel est toutefois revenu sur sa décision peu après, après avoir consulté les images de la VAR, ce qui a particulièrement exaspéré le Brésilien.

« Arrête tes conneries. Et après, tu me demandes si je veux échanger mon maillot... T'es bête, tu veux te battre... Je ne changerai pas de maillot avec toi. » L’altercation s’envenime. Vinicius enchaîne : « Idiot ! Tu es un idiot. Vous allez redescendre en deuxième division, mec. Vous êtes nuls. » El Hilali rétorque : « Et toi, t’es une p***. »

Peu après, toujours selon Marca, Vinicius s’en est pris à Carlos Romero, coéquipier d’El Hilali : « Il est stupide. Il veut faire le malin devant les caméras. »