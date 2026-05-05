Samedi dernier, lors du match à l’extérieur des Merengues face à l’Espanyol de Barcelone, une altercation a éclaté sur la pelouse entre le Brésilien et son adversaire Omar El Hilali.
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« Vous allez redescendre en deuxième division » : Vinicius Junior, la star du Real, aurait traité ses adversaires d'« idiots »
Les images télévisées montrent clairement que Vini Jr. et le défenseur de l’Espanyol se sont livrés à une vive altercation verbale, au cours de laquelle la star du Real aurait traité le Marocain d’« idiot », selon Marca.
Ce face-à-face avait été précédé d’un carton rouge initialement brandi par l’arbitre Jesús Gil Manzano à l’encontre d’El Hilali pour une faute sur Vinicius. L’officiel est toutefois revenu sur sa décision peu après, après avoir consulté les images de la VAR, ce qui a particulièrement exaspéré le Brésilien.
« Arrête tes conneries. Et après, tu me demandes si je veux échanger mon maillot... T'es bête, tu veux te battre... Je ne changerai pas de maillot avec toi. » L’altercation s’envenime. Vinicius enchaîne : « Idiot ! Tu es un idiot. Vous allez redescendre en deuxième division, mec. Vous êtes nuls. » El Hilali rétorque : « Et toi, t’es une p***. »
Peu après, toujours selon Marca, Vinicius s’en est pris à Carlos Romero, coéquipier d’El Hilali : « Il est stupide. Il veut faire le malin devant les caméras. »
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Le FC Barcelone peut-il sceller son destin et remporter le titre au détriment de son rival historique, le Real Madrid ?
Malgré la polémique, Vinicius a fait taire les critiques sur la pelouse de l’Espanyol. Vainqueur 2-0, le Brésilien a signé un doublé et offert les trois points à son équipe.
Ce succès n’aura guère d’incidence sur le titre, les Merengues comptant toujours onze points de retard sur le leader barcelonais à quatre journées de la fin. Le Barça pourrait d’ailleurs être sacré champion dès le Clásico du week-end prochain.