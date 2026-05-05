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Christian Guinin

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« Vous allez redescendre en deuxième division » : Vinicius Junior, la star du Real, aurait traité ses adversaires d'« idiots »

LaLiga
Vinicius Junior
Real Madrid
O. El Hilali
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol

Selon les premières informations, Vinicius Junior aurait provoqué un incident lors de la rencontre de championnat du Real Madrid dimanche dernier.

Samedi dernier, lors du match à l’extérieur des Merengues face à l’Espanyol de Barcelone, une altercation a éclaté sur la pelouse entre le Brésilien et son adversaire Omar El Hilali.

  • Les images télévisées montrent clairement que Vini Jr. et le défenseur de l’Espanyol se sont livrés à une vive altercation verbale, au cours de laquelle la star du Real aurait traité le Marocain d’« idiot », selon Marca.

    Ce face-à-face avait été précédé d’un carton rouge initialement brandi par l’arbitre Jesús Gil Manzano à l’encontre d’El Hilali pour une faute sur Vinicius. L’officiel est toutefois revenu sur sa décision peu après, après avoir consulté les images de la VAR, ce qui a particulièrement exaspéré le Brésilien.

    « Arrête tes conneries. Et après, tu me demandes si je veux échanger mon maillot... T'es bête, tu veux te battre... Je ne changerai pas de maillot avec toi. » L’altercation s’envenime. Vinicius enchaîne : « Idiot ! Tu es un idiot. Vous allez redescendre en deuxième division, mec. Vous êtes nuls. » El Hilali rétorque : « Et toi, t’es une p***. »

    Peu après, toujours selon Marca, Vinicius s’en est pris à Carlos Romero, coéquipier d’El Hilali : « Il est stupide. Il veut faire le malin devant les caméras. »

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  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le FC Barcelone peut-il sceller son destin et remporter le titre au détriment de son rival historique, le Real Madrid ?

    Malgré la polémique, Vinicius a fait taire les critiques sur la pelouse de l’Espanyol. Vainqueur 2-0, le Brésilien a signé un doublé et offert les trois points à son équipe.

    Ce succès n’aura guère d’incidence sur le titre, les Merengues comptant toujours onze points de retard sur le leader barcelonais à quatre journées de la fin. Le Barça pourrait d’ailleurs être sacré champion dès le Clásico du week-end prochain.


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