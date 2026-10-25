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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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« Vous allez attirer sur nous la colère de Dieu » : Mohamed Salah au cœur d'une polémique religieuse en Turquie

Rizespor vs Trabzonspor
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M. Salah
Turquie
Égypte

Polémique autour d'un chant des supporters de Trabzon à l'encontre de la star égyptienne

Le chercheur turc en sciences islamiques Ihsan Senocak a critiqué le chant des supporters de Trabzonspor dédié à la star égyptienne Mohamed Salah, exigeant son arrêt immédiat et mettant en garde contre toute nouvelle reprise.

La position de Senocak intervient dans le contexte du chant que les supporters de Trabzonspor entonnent au nom de Salah, après ses buts, lorsqu'ils disent « Allah, Allah, Mohamed Salah », ce que le chercheur a considéré comme un usage inapproprié d'expressions à connotation religieuse dans les tribunes.

  • « D'où avez-vous sorti ça ? »

    Selon ce qu'a publié le site turc Haberler, Şenocak a entamé son propos en soulignant le statut religieux et scientifique de la ville de Trabzon, déclarant : « Qu'est-ce que Trabzon ? C'est la patrie des savants, n'est-ce pas ?

    Il a ajouté, s'exprimant en tant que fils de la ville : « Comment des dizaines de milliers de personnes à Trabzon, qui tire sa fierté de l'islam et de la foi, peuvent-elles scander la phrase "Allah Allah, Mohamed Salah" ? D'où avez-vous tiré cela ? »

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  • « Les malheurs s'abattront sur nous »

    Chinozak a appelé les supporters de Trabzonspor à cesser de scander ce chant, déclarant : « Arrêtez cela immédiatement. Vous allez attirer sur nous la colère de Dieu. Les malheurs et les épreuves s'abattront sur nous. »

    Les déclarations de Chinozak ont récemment suscité un vaste débat et une large polémique sur les réseaux sociaux.

    Salah a rejoint Trabzonspor l'été dernier, gratuitement, dans le cadre d'un transfert qui a fait grand bruit à tous les niveaux en Turquie.

    À lire aussi : troubles en Catalogne et souvenirs de 2019, le Clasico sera-t-il reporté ?

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