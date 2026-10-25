« Vous allez attirer sur nous la colère de Dieu » : Mohamed Salah au cœur d'une polémique religieuse en Turquie

Le chercheur turc en sciences islamiques Ihsan Senocak a critiqué le chant des supporters de Trabzonspor dédié à la star égyptienne Mohamed Salah, exigeant son arrêt immédiat et mettant en garde contre toute nouvelle reprise.

La position de Senocak intervient dans le contexte du chant que les supporters de Trabzonspor entonnent au nom de Salah, après ses buts, lorsqu'ils disent « Allah, Allah, Mohamed Salah », ce que le chercheur a considéré comme un usage inapproprié d'expressions à connotation religieuse dans les tribunes.