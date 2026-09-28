Le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, a exprimé une immense déception après avoir vu son équipe s’incliner 2-1 face au Portugal à Oslo, en Ligue des nations de l’UEFA. Malgré le deuxième but d’Erling Haaland lors de cette fenêtre internationale, des erreurs défensives ont permis à Joao Felix et Goncalo Ramos d’offrir la victoire aux visiteurs.

Ce résultat laisse la Norvège avec trois points dans le groupe A4, à égalité avec le Danemark, à trois points du leader, le Portugal.

Solbakken a affirmé que son équipe avait fait mieux que le tenant du titre dans les principales statistiques du match.