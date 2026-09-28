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Vol à Oslo ! Solbakken fulmine alors que la Norvège, trop maladroite, se fait punir par le Portugal, d’un réalisme clinique
Solbakken frustré alors que la Norvège, dominatrice, s’incline face au réalisme du Portugal
Le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, a exprimé une immense déception après avoir vu son équipe s’incliner 2-1 face au Portugal à Oslo, en Ligue des nations de l’UEFA. Malgré le deuxième but d’Erling Haaland lors de cette fenêtre internationale, des erreurs défensives ont permis à Joao Felix et Goncalo Ramos d’offrir la victoire aux visiteurs.
Ce résultat laisse la Norvège avec trois points dans le groupe A4, à égalité avec le Danemark, à trois points du leader, le Portugal.
Solbakken a affirmé que son équipe avait fait mieux que le tenant du titre dans les principales statistiques du match.
- NTB
L’entraîneur regrette une erreur cruciale après l’égalisation de Haaland
S’exprimant après le match, Solbakken a souligné que la Norvège avait maîtrisé la possession et s’était créé de meilleures occasions de but tout au long de la rencontre. Cependant, le sélectionneur a regretté une coûteuse erreur défensive qui a permis à Ramos d’inscrire le but de la victoire du Portugal, seulement trois minutes après l’égalisation de Haaland.
Solbakken a reconnu que ne pas profiter de ses temps forts s’avère fatal face à une opposition de très haut niveau.
« Nous étions la meilleure équipe, mais c’est parfois comme ça », a déclaré Solbakken. « Nous avons eu davantage le ballon et les meilleures occasions, mais nous n’avons pas réussi à marquer davantage. Nous avons commis une grosse erreur après l’égalisation et nous n’avons plus trouvé le chemin des filets. »
Schjelderup et Aursnes mettent en lumière les dures réalités du football d’élite
L’ailier Andreas Schjelderup et le milieu de terrain Fredrik Aursnes ont fait écho aux propos de leur entraîneur, en insistant sur le fait que le score final ne reflétait pas la performance de la Norvège. Schjelderup a souligné que le Portugal avait marqué sur sa seule occasion de la première période, preuve de l’efficacité clinique de joueurs de classe mondiale.
Aursnes a ajouté que la domination de la Norvège aurait dû se traduire par deux ou trois buts supplémentaires.
« Ce n’était pas juste ; nous aurions dû prendre les trois points, a déclaré Schjelderup. Joueur pour joueur, ils sont de classe mondiale. Ils n’ont créé qu’une seule occasion en première période et ils ont marqué. » Aursnes a ajouté : « Il aurait été juste que nous gagnions, mais le Portugal a montré sa classe. »
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La Norvège se tourne vers un déplacement crucial au pays de Galles
La Norvège doit rapidement se remobiliser avant de se déplacer à Cardiff pour affronter le pays de Galles jeudi soir. L’équipe de Solbakken vise une victoire cruciale à l’extérieur avant de se rendre à Porto pour le match retour contre le Portugal le 4 octobre.
Le Portugal se déplacera pour affronter le Danemark à Copenhague le même soir.
Solbakken exige plus d’efficacité de la part de ses attaquants à Cardiff.
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