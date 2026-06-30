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Michael OliseGetty Images
Jonas Rütten

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« Voilà le but de l'année ! » Michael Olise, ailier du FC Bayern, a laissé tout le monde sans voix en inscrivant un bijou de frappe lors de la Coupe du monde

Coupe du monde
France vs Suède
France
Suède
M. Olise
Kylian Mbappé
B. Barcola

Aux côtés de son partenaire de choix Kylian Mbappé, Michael Olise s'illustre également lors du match des seizièmes de finale opposant la France à la Suède et provoque l'étonnement général par une action incroyable. L'équipe tricolore s'impose finalement sans peine.

À la 35^e minute, la star du FC Bayern Munich s’est élancée aux abords de la surface de réparation et, après un rebond initié par Kylian Mbappé et Adrien Rabiot, a tenté un incroyable ciseau retourné. Le joueur de 24 ans a parfaitement contrôlé le ballon, mais celui-ci a finalement heurté le poteau droit. Ousmane Dembélé a lui aussi manqué de peu le rebond qui a suivi.

  • « S'il marque, ce sera le but de l'année ! », s'est exclamé, abasourdi, le commentateur radio de l'émission « Sportschau » de la chaîne ARD. « Le Louvre était déjà ouvert, la place avait déjà été dégagée, le tableau était presque sec », s’est exclamé Christian Straßburger, commentateur de Magenta : « Quelle action ! Nous sommes assis ici à côté de la télévision suédoise et quand ils ont vu la finition d’Olise, on aurait pu croire que c’était la télévision française. Là-bas aussi, on l’a acclamé ! »

    Jan Henkel, également présent sur le plateau de Magenta TV, s’est montré tout aussi admiratif : « C’est tout simplement de classe mondiale », a-t-il jugé lors de son analyse de la première période, au cours de laquelle Olise avait été, selon lui, « le meilleur ». Avant d’ajouter, déjà tourné vers l’avenir : « Je suis impatient de voir où il jouera au Bayern après la Coupe du monde – que ce soit au centre ou sur l’aile. »

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    Michael Olise brille en équipe de France au poste de numéro 10 derrière Mbappé et fait grimper son compteur de passes décisives.

    Après une première mi-temps décevante lors du match d'ouverture contre le Sénégal, le sélectionneur français Didier Deschamps a replacé Olise dans l'axe, sa position de prédilection. Depuis, le virtuose du dribble tire les ficelles de l'attaque française et a déjà délivré trois passes décisives lors de la phase de poules.

    Il a toutefois dû patienter pour ouvrir son compteur personnel face à la Suède : le gardien Widell Zetterström a repoussé plusieurs de ses tentatives lointaines, puis la star a manqué une occasion en or en situation de un contre un. 

    Il a tout de même signé deux nouvelles passes décisives : juste après la pause, il a lancé Bradley Barcola d’une merveilleuse passe en profondeur, et l’attaquant a inscrit le 2-0. Sa passe en profondeur à la 74e minute vers Kylian Mbappé, qui a inscrit le 3-0, n’a pas été moins remarquable. Mbappé avait déjà donné l’avantage à l’équipe tricolore en première mi-temps grâce à un tir magnifique sur un corner joué court.

    Avec cinq passes décisives, Olise est actuellement le meilleur passeur de la Coupe du monde ; un total que seul Thomas Häßler, lors du Mondial 1994, avait atteint. Avec six buts, Mbappé est à égalité avec Lionel Messi dans la course au Soulier d’or. Tous deux ont été remplacés à la 85e minute sous une ovation debout.

    Après une entame d’abord équilibrée, la machine offensive menée par Olise et Mbappé a pris le contrôle et a exercé une pression constante sur les Suédois. Le 3-0 final était même flatteur pour les Scandinaves.

    Les Bleus retrouveront le Paraguay en huitièmes de finale samedi. Les Sud-Américains, qui ont éliminé l’Allemagne aux tirs au but lundi soir, ont ainsi offert une nouvelle « journée noire » au football allemand en Coupe du monde.