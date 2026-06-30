Après une première mi-temps décevante lors du match d'ouverture contre le Sénégal, le sélectionneur français Didier Deschamps a replacé Olise dans l'axe, sa position de prédilection. Depuis, le virtuose du dribble tire les ficelles de l'attaque française et a déjà délivré trois passes décisives lors de la phase de poules.

Il a toutefois dû patienter pour ouvrir son compteur personnel face à la Suède : le gardien Widell Zetterström a repoussé plusieurs de ses tentatives lointaines, puis la star a manqué une occasion en or en situation de un contre un.

Il a tout de même signé deux nouvelles passes décisives : juste après la pause, il a lancé Bradley Barcola d’une merveilleuse passe en profondeur, et l’attaquant a inscrit le 2-0. Sa passe en profondeur à la 74e minute vers Kylian Mbappé, qui a inscrit le 3-0, n’a pas été moins remarquable. Mbappé avait déjà donné l’avantage à l’équipe tricolore en première mi-temps grâce à un tir magnifique sur un corner joué court.

Avec cinq passes décisives, Olise est actuellement le meilleur passeur de la Coupe du monde ; un total que seul Thomas Häßler, lors du Mondial 1994, avait atteint. Avec six buts, Mbappé est à égalité avec Lionel Messi dans la course au Soulier d’or. Tous deux ont été remplacés à la 85e minute sous une ovation debout.

Après une entame d’abord équilibrée, la machine offensive menée par Olise et Mbappé a pris le contrôle et a exercé une pression constante sur les Suédois. Le 3-0 final était même flatteur pour les Scandinaves.

Les Bleus retrouveront le Paraguay en huitièmes de finale samedi. Les Sud-Américains, qui ont éliminé l’Allemagne aux tirs au but lundi soir, ont ainsi offert une nouvelle « journée noire » au football allemand en Coupe du monde.