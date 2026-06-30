À la 35^e minute, la star du FC Bayern Munich s’est élancée aux abords de la surface de réparation et, après un rebond initié par Kylian Mbappé et Adrien Rabiot, a tenté un incroyable ciseau retourné. Le joueur de 24 ans a parfaitement contrôlé le ballon, mais celui-ci a finalement heurté le poteau droit. Ousmane Dembélé a lui aussi manqué de peu le rebond qui a suivi.
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« Voilà le but de l'année ! » Michael Olise, ailier du FC Bayern, a laissé tout le monde sans voix en inscrivant un bijou de frappe lors de la Coupe du monde
« S'il marque, ce sera le but de l'année ! », s'est exclamé, abasourdi, le commentateur radio de l'émission « Sportschau » de la chaîne ARD. « Le Louvre était déjà ouvert, la place avait déjà été dégagée, le tableau était presque sec », s’est exclamé Christian Straßburger, commentateur de Magenta : « Quelle action ! Nous sommes assis ici à côté de la télévision suédoise et quand ils ont vu la finition d’Olise, on aurait pu croire que c’était la télévision française. Là-bas aussi, on l’a acclamé ! »
Jan Henkel, également présent sur le plateau de Magenta TV, s’est montré tout aussi admiratif : « C’est tout simplement de classe mondiale », a-t-il jugé lors de son analyse de la première période, au cours de laquelle Olise avait été, selon lui, « le meilleur ». Avant d’ajouter, déjà tourné vers l’avenir : « Je suis impatient de voir où il jouera au Bayern après la Coupe du monde – que ce soit au centre ou sur l’aile. »
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Michael Olise brille en équipe de France au poste de numéro 10 derrière Mbappé et fait grimper son compteur de passes décisives.
Après une première mi-temps décevante lors du match d'ouverture contre le Sénégal, le sélectionneur français Didier Deschamps a replacé Olise dans l'axe, sa position de prédilection. Depuis, le virtuose du dribble tire les ficelles de l'attaque française et a déjà délivré trois passes décisives lors de la phase de poules.
Il a toutefois dû patienter pour ouvrir son compteur personnel face à la Suède : le gardien Widell Zetterström a repoussé plusieurs de ses tentatives lointaines, puis la star a manqué une occasion en or en situation de un contre un.
Il a tout de même signé deux nouvelles passes décisives : juste après la pause, il a lancé Bradley Barcola d’une merveilleuse passe en profondeur, et l’attaquant a inscrit le 2-0. Sa passe en profondeur à la 74e minute vers Kylian Mbappé, qui a inscrit le 3-0, n’a pas été moins remarquable. Mbappé avait déjà donné l’avantage à l’équipe tricolore en première mi-temps grâce à un tir magnifique sur un corner joué court.
Avec cinq passes décisives, Olise est actuellement le meilleur passeur de la Coupe du monde ; un total que seul Thomas Häßler, lors du Mondial 1994, avait atteint. Avec six buts, Mbappé est à égalité avec Lionel Messi dans la course au Soulier d’or. Tous deux ont été remplacés à la 85e minute sous une ovation debout.
Après une entame d’abord équilibrée, la machine offensive menée par Olise et Mbappé a pris le contrôle et a exercé une pression constante sur les Suédois. Le 3-0 final était même flatteur pour les Scandinaves.
Les Bleus retrouveront le Paraguay en huitièmes de finale samedi. Les Sud-Américains, qui ont éliminé l’Allemagne aux tirs au but lundi soir, ont ainsi offert une nouvelle « journée noire » au football allemand en Coupe du monde.