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« Voilà ce qui nous a manqué » : Dominik Szoboszlai met Liverpool au défi de retrouver l’intensité d’un champion sous Andoni Iraola
Retrouver la formule gagnante à Anfield
Szoboszlai a adressé un message clair à ses coéquipiers concernant le niveau d’exigence nécessaire pour retrouver les sommets du football anglais. Revenant sur un début de nouvelle saison mitigé, qui a vu Liverpool laisser des points contre Newcastle United et Nottingham Forest, le milieu de terrain a identifié un manque d’agressivité comme la principale raison de ses difficultés récentes. Il estime que le changement tactique sous Andoni Iraola est précisément conçu pour corriger ce qui n’a pas fonctionné durant les derniers mois de l’ère précédente.
L’international hongrois s’est montré franc sur la baisse de niveau des performances, affirmant que l’effectif devait se replonger dans sa campagne victorieuse en 2024-2025, conclue par le titre sous Arne Slot, afin de retrouver le bon modèle. « Je pense que ça doit changer, a déclaré Szoboszlai à TNT Sports. C’est ce qui nous a manqué la saison dernière. Si nous pouvons retrouver cette intensité, montrer que nous le voulons plus que les autres, nous avons la qualité. Et avec cela, ensemble, personne ne peut nous arrêter. »
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Adopter le style direct d’Andoni Iraola
La transition vers la gestion d’Iraola a été l’un des principaux sujets de discussion à Anfield, l’entraîneur basque apportant une philosophie directe et basée sur un pressing haut qui rappelle le football « heavy metal » du passé, tout en y ajoutant ses propres touches modernes. Szoboszlai a révélé qu’il avait demandé conseil à son coéquipier en sélection Milos Kerkez, qui a travaillé sous les ordres d’Iraola à Bournemouth, afin de comprendre à quoi s’attendre.
« Je l’aime bien, je l’aime beaucoup. Évidemment, je sais que son style de jeu est vraiment très direct, intense, ce que j’adore. Il veut que l’équipe oblige ses adversaires à s’adapter à elle, et non l’inverse. En tant que Liverpool FC, nous devons nous concentrer sur ce que font les autres équipes, mais elles doivent se concentrer encore plus sur ce que nous faisons. Alors, faisons quelque chose de parfait et puis voyons. Qu’elles se disent : “Oh, qu’est-ce qu’on va faire maintenant que Liverpool arrive ?” », a souligné Szoboszlai.
S’épanouir dans le nouveau groupe de leaders
Depuis son arrivée en provenance du RB Leipzig en 2023, Szoboszlai est rapidement devenu une figure centrale du club, tant par ses performances que par son statut au sein du groupe. Cet été a marqué une étape importante pour le joueur de 25 ans, officiellement promu au sein du groupe de leaders après le départ du latéral gauche de longue date Andy Robertson. Le milieu de terrain, qui est également le capitaine de sa sélection nationale, estime qu’il correspond parfaitement aux exigences du rôle de vice-capitaine de Liverpool aux côtés d’Alisson Becker et de Joe Gomez.
Interrogé sur son style de leadership, Szoboszlai a expliqué qu’il préfère laisser ses actes parler pour lui, même s’il n’a pas peur de prendre la parole lorsque la situation l’exige. « Je pense que oui [j’étais prêt]. C’est la période la plus longue que j’ai passée dans un club de football, pour être honnête, parce que je ne suis jamais resté aussi longtemps dans un club comme celui-ci. C’est ma quatrième saison », a-t-il déclaré.
« J’essaie de donner le meilleur de moi-même chaque jour, à chaque match, à chaque entraînement. Parfois, je ne parle peut-être pas autant dans le vestiaire, mais pour ça nous avons d’autres types de joueurs, comme Virgil, Joey, Ali, qui sont encore plus anciens. »
Szoboszlai révèle son rôle idéal
La conversation a rapidement glissé vers le poste préféré du Hongrois sur le terrain, là où il s’épanouit dans l’entrejeu plutôt que sur les côtés ou en défense. Même s’il est prêt à faire preuve de flexibilité pour le bien de l’équipe, Szoboszlai a reconnu avoir des préférences précises quant à l’endroit où il peut être le plus efficace.
« Je pense qu’il (Iraola) a clairement dit, une fois, que je n’allais pas jouer arrière droit, et ça a beaucoup compté pour moi. Mais, s’il a besoin de moi à ce poste, je serai disponible. Le seul poste que je n’ai vraiment pas aimé, c’était le 7 », a expliqué Szoboszlai. « De 8 à 10, comme un 8 box-to-box. Recevoir les ballons des défenseurs, donner de longues passes, mais aussi arriver dans la surface, frapper d’un peu plus loin. C’est ce que j’aime vraiment. »
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