Szoboszlai a adressé un message clair à ses coéquipiers concernant le niveau d’exigence nécessaire pour retrouver les sommets du football anglais. Revenant sur un début de nouvelle saison mitigé, qui a vu Liverpool laisser des points contre Newcastle United et Nottingham Forest, le milieu de terrain a identifié un manque d’agressivité comme la principale raison de ses difficultés récentes. Il estime que le changement tactique sous Andoni Iraola est précisément conçu pour corriger ce qui n’a pas fonctionné durant les derniers mois de l’ère précédente.

L’international hongrois s’est montré franc sur la baisse de niveau des performances, affirmant que l’effectif devait se replonger dans sa campagne victorieuse en 2024-2025, conclue par le titre sous Arne Slot, afin de retrouver le bon modèle. « Je pense que ça doit changer, a déclaré Szoboszlai à TNT Sports. C’est ce qui nous a manqué la saison dernière. Si nous pouvons retrouver cette intensité, montrer que nous le voulons plus que les autres, nous avons la qualité. Et avec cela, ensemble, personne ne peut nous arrêter. »