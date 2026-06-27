Après la rencontre, Garcia a fermement défendu les cadres de la sélection belge – Lukaku, De Bruyne, Trossard et Thibaut Courtois –, estimant que leurs performances avaient suffi à répondre aux critiques sur leur âge et leur poids dans l’équipe nationale.

« Je ne supporte vraiment pas que mes quatre leaders soient qualifiés de “vétérans”. C’est moche. C’est horrible. Si, en tant que pays, vous avez la chance d’avoir des joueurs de ce calibre, alors encouragez-les », a-t-il expliqué, selon HLN. « Et c’est ainsi qu’ils ont apporté la réponse. Leandro avec deux buts, un but et une passe décisive de Kevin De Bruyne, Romelu avec un but. Vous voyez, voilà ce dont sont capables nos vétérans. Je tenais simplement à le souligner.

« J’ai entendu les critiques, même en France. Cela ne m’a pas donné de motivation supplémentaire. J’ai confiance en tous mes joueurs. Ils ne peuvent répondre qu’à un seul endroit : le terrain. Et c’est ce qu’ils ont fait.

« Prenez Leandro, par exemple : le grand public ne mesure pas toujours son apport à l’équipe nationale, mais il a encore une fois fait ses preuves sur le terrain. Je n’ai rien d’autre à ajouter à ce sujet. »