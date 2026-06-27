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« Voilà ce dont sont capables les vétérans ! » Rudi Garcia répond aux critiques « mesquines » visant Kevin De Bruyne, Leandro Trossard et Romelu Lukaku, tandis que la Belgique, en grande forme, remporte son groupe en Coupe du monde
Les stars belges chevronnées répondent à leurs détracteurs
La Belgique a validé la première place de son groupe en s’imposant 5-1 face à la Nouvelle-Zélande, ce qui a poussé Garcia à saluer le noyau expérimenté des Diables Rouges. Après la rencontre, le sélectionneur a répondu aux sceptiques qui doutaient de l’apport des joueurs chevronnés avant le tournoi.
De Bruyne et Lukaku ont été les principaux artisans de ce succès, animant avec brio l’attaque belge. Selon le sélectionneur, leur performance prouve que l’expérience est un atout majeur, non un handicap. Trossard a lui aussi été félicité pour son apport ; si les deux stars ont focalisé les projecteurs, Garcia a tenu à saluer la discipline tactique et l’influence de l’attaquant d’Arsenal tout au long de la phase de groupes.
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Garcia prend la défense des vétérans belges
Après la rencontre, Garcia a fermement défendu les cadres de la sélection belge – Lukaku, De Bruyne, Trossard et Thibaut Courtois –, estimant que leurs performances avaient suffi à répondre aux critiques sur leur âge et leur poids dans l’équipe nationale.
« Je ne supporte vraiment pas que mes quatre leaders soient qualifiés de “vétérans”. C’est moche. C’est horrible. Si, en tant que pays, vous avez la chance d’avoir des joueurs de ce calibre, alors encouragez-les », a-t-il expliqué, selon HLN. « Et c’est ainsi qu’ils ont apporté la réponse. Leandro avec deux buts, un but et une passe décisive de Kevin De Bruyne, Romelu avec un but. Vous voyez, voilà ce dont sont capables nos vétérans. Je tenais simplement à le souligner.
« J’ai entendu les critiques, même en France. Cela ne m’a pas donné de motivation supplémentaire. J’ai confiance en tous mes joueurs. Ils ne peuvent répondre qu’à un seul endroit : le terrain. Et c’est ce qu’ils ont fait.
« Prenez Leandro, par exemple : le grand public ne mesure pas toujours son apport à l’équipe nationale, mais il a encore une fois fait ses preuves sur le terrain. Je n’ai rien d’autre à ajouter à ce sujet. »
La Belgique reste sur la touche malgré une belle fin de match
Garcia a appelé à relativiser l’impressive victoire de la Belgique, malgré la première place du groupe conquise. Il a reconnu l’importance du succès quatre buts à zéro, tout en soulignant que l’équipe n’avait accompli qu’un premier objectif.
« Nous n’avons encore rien gagné. Nous avons simplement passé la phase de poules », a déclaré Garcia. « Mais c’était bien de s’imposer par quatre buts d’écart. C’était nécessaire pour avoir une chance de terminer premiers du groupe. »
Il a toutefois laissé entendre que terminer en tête du groupe n’était pas forcément un avantage, ajoutant : « Pour être honnête, je ne suis pas certain que remporter la poule soit une bonne chose. On ne peut pas dire que la Coupe du monde a vraiment commencé, nous n’en sommes qu’à trois matches, mais nous progressons au fil du tournoi. »
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La Belgique se prépare pour les huitièmes de finale
La Belgique aborde les phases à élimination directe avec un bilan d'une victoire et deux nuls dans le groupe C. Elle prépare actuellement son entrée en lice le 1er juillet au Seattle Stadium, pour un match des 32es de finale dont l'adversaire sera connu à l'issue des derniers matchs de la phase de poules.