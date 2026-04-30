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Atletico Madrid - ArsenalVoetbalzone
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Voici pourquoi Arsenal a perdu pied : ces joueurs de l'Atlético ont donné bien du fil à retordre à Mikel Arteta

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Atletico Madrid vs Arsenal
Atletico Madrid
Arsenal
Ligue des Champions

Ce mercredi soir, si la rencontre n’a pas passé à la postérité, l’Atlético de Madrid et Arsenal ont tout de même offert un duel passionnant en demi-finale de la Ligue des champions au Riyadh Air Metropolitano, conclu sur le score de 1-1. Sur le plan tactique, la seconde période a réservé plusieurs séquences instructives.

Deux joueurs madrilènes ont joué un rôle crucial dans cette emprise.

  • Plans de bataille

    Dès les premières minutes, les stratégies des deux équipes étaient clairement définies. Sur le plan défensif, elles misaient avant tout sur la compacité et se projetaient peu pour presser haut. Conséquence : peu de risques étaient pris en début de rencontre.

    Arsenal a tenté, comme à son habitude, de défendre en 4-4-2 compact, tandis que Diego Simeone a cherché à renforcer encore davantage la sécurité en alignant l'arrière droit Marcos Llorente comme défenseur central supplémentaire. Giuliano Simeone glissait alors au poste de latéral droit dans une défense à cinq. Au final, un 5-3-2 très compact, parfois transformé en 5-4-1.

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  • Dans l’exemple ci-dessus, on perçoit immédiatement la difficulté rencontrée par Arsenal face au bloc très compact de l’Atlético.

    Comme souvent cette saison, les Gunners tentent de créer du danger et d’imposer leur supériorité numérique dans l’espace intermédiaire grâce à leurs joueurs. Ici, ce rôle est confié à Noni Madueke et Gabriel Martinelli, même si, plus régulièrement, Piero Hincapié et Ben White assurent cette mission. Face à une défense à cinq, il est toutefois aisé de former des duos, si bien que l’équipe de Simeone n’a guère été prise de court. De surcroît, Arsenal a souvent manqué de dynamisme, de rotations rapides et de la créativité indispensable. Viktor Gyökeres, notamment, est resté très isolé. L’avant-centre n’a touché le ballon que trois fois dans la surface adverse.

    Bien organisée défensivement, l’équipe locale a patiemment attendu les espaces pour lancer ses contres, exploitant la vitesse d’Ademola Lookman et de Giuliano Simeone dès que White et Hincapié se projetaient haut.

  • Dans la construction du jeu, l’équipe locale a appliqué une stratégie claire en première période : attirer la défense d’Arsenal pour mieux la prendre en contre grâce à la vitesse de ses ailiers. Julian Álvarez et Antoine Griezmann, libres de leurs mouvements, ont joué un rôle clé dans ce plan, cherchant constamment à décrocher Gabriel et William Saliba afin de créer un espace pour la passe en profondeur. Évoluant avec une grande liberté, les deux avant-postes cherchaient constamment à décrocher Gabriel et William Saliba de leur base pour ouvrir des intervalles et y faire jaillir une passe en profondeur. Si cette stratégie n’a pas immédiatement porté ses fruits en première période, elle a fini par payer après la pause, comme nous le verrons.

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  • Plus haut sur le terrain, les deux attaquants ont également joué un rôle clé. Ils revenaient régulièrement en retrait dans l’espoir de provoquer une montée d’un défenseur central et ainsi créer un espace pour les joueurs lancés en profondeur. Lorsque cet intervalle ne se matérialisait pas, comme dans l’exemple ci-dessous, Griezmann et Álvarez, tous deux à l’aise balle au pied, prenaient le relais pour orienter le jeu.

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    Ce scénario met aussi en lumière plusieurs faiblesses de l’équipe d’Arteta : l’absence de Jurriën Timber, un manque de coordination sur le flanc droit et des lacunes défensives chez Madueke. Le latéral gauche Matteo Ruggeri a ainsi pu s’échapper à plusieurs reprises dans le dos de l’ailier droit anglais. White, le remplaçant de Timber, s’est lui aussi révélé être un maillon faible, se faisant surprendre défensivement à plusieurs reprises, notamment sur une occasion en or de Lookman en seconde période.

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    En première période, l’Atlético n’a pas su exploiter pleinement les moments où Arsenal manquait de compacité et devait reculer sous l’effet de la liberté laissée aux deux avant-postes. Après la pause, l’équipe de Simeone a mieux identifié ces interstices et a osé un pressing plus haut, mettant davantage en difficulté les Gunners.

  • Que s'est-il passé en seconde période pour inverser la tendance ?

    Après l’ouverture du score de Viktor Gyökeres juste avant la mi-temps (0-1), l’Atlético a été contraint de prendre plus de risques au retour des vestiaires. Après la pause, les Madrilènes sont ressortis des vestiaires avec détermination et ont commencé à exercer une pression de plus en plus haute sur le terrain. Bien sûr, ils ont parfois défendu plus bas en formant des blocs compacts, mais l’équipe locale savait qu’elle ne pouvait pas se contenter d’attendre toute la seconde mi-temps.

    Un milieu de terrain de l’Atlético, en l’occurrence Johnny Cardoso, a commencé à marquer Declan Rice, tandis que David Hancko se chargeait de Martin Odegaard. Replié en sentinelle devant la défense, Rice a ainsi pu jouer en tant que troisième central, générant un surnombre défensif et libérant les latéraux pour qu’ils montent plus haut. En première période, l’Atlético ne pressait guère, mais cette adaptation après la mi-temps a compliqué la relance d’Arsenal dans l’entrejeu.

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  • L’Atlético a progressivement gagné davantage de duels, forçant Arsenal à se tromper dans la construction du jeu et délogeant ainsi les Londoniens de leurs positions, une situation rare en première période. Ce renversement s’explique en partie par la disparition progressive du 4-4-2 visiteur, surtout après l’entrée d’Eberechi Eze. Si le milieu offensif a apporté plus de puissance et de dynamisme à la phase offensive des Gunners, l’absence d’Odegaard s’est fait sentir dans l’organisation défensive. Les Gunners semblaient ainsi hésiter entre presser haut et patienter dans un bloc compact et bas. Conséquence : le ballon circulait de plus en plus entre les lignes, souvent vers Alvarez et Griezmann, et l’Atlético lançait des contres-attaques tranchantes. En première période, ces attaquants libres pouvaient encore être contrés par l’un des milieux d’Arsenal, positionné près de la défense. Mais, après la pause, ces mêmes milieux se sont à leur tour retrouvés hors de position.

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    Atlético - Arsenal analyse 8Ziggo Sport

  • Dès qu’Arsenal tentait de monter avec l’un de ses défenseurs, la puissance de l’Atlético se manifestait aussitôt. Sur l’une des plus grosses occasions de la seconde période, on percevait clairement l’intention de jeu de Simeone, surtout lorsque les Gunners perdaient leur pression collective sur le ballon. Alvarez attire Gabriel hors de sa position ; le Brésilien doit suivre, car Rice et Martin Zubimendi sont déjà pris par leurs milieux. Le défenseur remporte alors le duel aérien et lance un long ballon. Grâce à la vitesse de Lookman, les locaux transforment cette situation en une occasion franche. Seulement, Lookman n’était pas dans un grand soir et ne parvenait pas à égaliser pour les Colchoneros.

    Atlético - Arsenal analyse 9Ziggo Sport

  • Conclusion

    Pourquoi l’Atlético a-t-il réussi à mettre davantage de pression sur l’équipe d’Arteta en seconde période ? La réponse réside dans une combinaison d’ajustements tactiques et de difficultés que les Gunners se sont créées. Les Madrilènes ont alors élevé leur ligne de pression, empêchant les Londoniens de sortir aisément du premier pressing. Parallèlement, le remplacement d’Odegaard par Eze a privé Arsenal de son point d’ancrage défensif au milieu de terrain, rendant de plus en plus difficile le maintien du 4-4-2 compact qui avait fait la force des Gunners en première période.

    Álvarez et Griezmann, très mobiles, ont alors pu s’infiltrer entre les lignes, déstabilisant la défense londonienne ou se libérant du marquage lorsque le bloc d’Arsenal se désorganisant. Contenus par les milieux visiteurs en première période, ils ont progressivement gagné leur duel en seconde. Désorienté, Arsenal a alors hésité : presser haut ou rester compact ? Ce doute a ouvert des espaces, que l’Atlético a su exploiter en contres.

    De plus, l’Atlético s’est montré plus combatif et a déployé davantage d’énergie, porté par son public. Arsenal, au contraire, a perdu en sérénité et a multiplié les pertes de balle. L’entrée de Leandro Trossard, Eze, Gabriel Jesus puis Bukayo Saka a toutefois permis aux Gunners de mieux tenir le ballon et de stabiliser le jeu. Plus dynamiques et plus sereins ballon au pied, les Gunners ont alors contraint les Colchoneros à reculer. Malgré tout, c’est bien l’Atlético qui s’est créé les occasions les plus dangereuses après la pause, et le score de 1-1 constitue donc un résultat encourageant pour Arsenal en vue du match retour mardi prochain.

    Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans cette rencontre ? Partagez votre analyse dans les commentaires.


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