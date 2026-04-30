Voici pourquoi Arsenal a perdu pied : ces joueurs de l'Atlético ont donné bien du fil à retordre à Mikel Arteta

Pourquoi l’Atlético a-t-il réussi à mettre davantage de pression sur l’équipe d’Arteta en seconde période ? La réponse réside dans une combinaison d’ajustements tactiques et de difficultés que les Gunners se sont créées. Les Madrilènes ont alors élevé leur ligne de pression, empêchant les Londoniens de sortir aisément du premier pressing. Parallèlement, le remplacement d’Odegaard par Eze a privé Arsenal de son point d’ancrage défensif au milieu de terrain, rendant de plus en plus difficile le maintien du 4-4-2 compact qui avait fait la force des Gunners en première période.
Álvarez et Griezmann, très mobiles, ont alors pu s’infiltrer entre les lignes, déstabilisant la défense londonienne ou se libérant du marquage lorsque le bloc d’Arsenal se désorganisant. Contenus par les milieux visiteurs en première période, ils ont progressivement gagné leur duel en seconde. Désorienté, Arsenal a alors hésité : presser haut ou rester compact ? Ce doute a ouvert des espaces, que l’Atlético a su exploiter en contres.
De plus, l’Atlético s’est montré plus combatif et a déployé davantage d’énergie, porté par son public. Arsenal, au contraire, a perdu en sérénité et a multiplié les pertes de balle. L’entrée de Leandro Trossard, Eze, Gabriel Jesus puis Bukayo Saka a toutefois permis aux Gunners de mieux tenir le ballon et de stabiliser le jeu. Plus dynamiques et plus sereins ballon au pied, les Gunners ont alors contraint les Colchoneros à reculer. Malgré tout, c’est bien l’Atlético qui s’est créé les occasions les plus dangereuses après la pause, et le score de 1-1 constitue donc un résultat encourageant pour Arsenal en vue du match retour mardi prochain.
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