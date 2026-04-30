Voici pourquoi Arsenal a perdu pied : ces joueurs de l'Atlético ont donné bien du fil à retordre à Mikel Arteta

Plus haut sur le terrain, les deux attaquants ont également joué un rôle clé. Ils revenaient régulièrement en retrait dans l’espoir de provoquer une montée d’un défenseur central et ainsi créer un espace pour les joueurs lancés en profondeur. Lorsque cet intervalle ne se matérialisait pas, comme dans l’exemple ci-dessous, Griezmann et Álvarez, tous deux à l’aise balle au pied, prenaient le relais pour orienter le jeu.

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Ce scénario met aussi en lumière plusieurs faiblesses de l’équipe d’Arteta : l’absence de Jurriën Timber, un manque de coordination sur le flanc droit et des lacunes défensives chez Madueke. Le latéral gauche Matteo Ruggeri a ainsi pu s’échapper à plusieurs reprises dans le dos de l’ailier droit anglais. White, le remplaçant de Timber, s’est lui aussi révélé être un maillon faible, se faisant surprendre défensivement à plusieurs reprises, notamment sur une occasion en or de Lookman en seconde période.

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En première période, l’Atlético n’a pas su exploiter pleinement les moments où Arsenal manquait de compacité et devait reculer sous l’effet de la liberté laissée aux deux avant-postes. Après la pause, l’équipe de Simeone a mieux identifié ces interstices et a osé un pressing plus haut, mettant davantage en difficulté les Gunners.