Ce devait être le match de la confirmation et de la relance définitive du Besiktas, en déplacement chez le Kasimpasa de l'ancien joueur de l'Inter Emre Belozoglu, avec l'espoir de revenir à trois points du Galatasaray, leader du championnat turc. Mais malgré la bonne nouvelle du retour au but de Dusan Vlahovic, qui a aussi fait parler de lui au-delà de sa réalisation, le nul 2-2 concédé dans les derniers instants a de nouveau éteint les rêves de gloire de Vincenzo Italiano.

L'ancien attaquant serbe de la Juventus a en effet été, malgré lui, impliqué dans un gros choc au cours du jeu, qui l'a même poussé à ressortir une vieille formule de Mario Balotelli : « Why always me ? »