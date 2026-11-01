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Besiktas JK v Rams Basaksehir FK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Vlahovic retrouve le chemin des filets, reçoit une gifle et crie « Why always me ? » à la Balotelli : mais le Beşiktaş d’Italiano cale encore

Kasimpasa
Besiktas
Super Lig
Juventus FC
Kasimpasa vs Besiktas

Beşiktaş concède encore un match nul et laisse Galatasaray prendre six points d’avance.

Ce devait être le match de la confirmation et de la relance définitive du Besiktas, en déplacement chez le Kasimpasa de l'ancien joueur de l'Inter Emre Belozoglu, avec l'espoir de revenir à trois points du Galatasaray, leader du championnat turc. Mais malgré la bonne nouvelle du retour au but de Dusan Vlahovic, qui a aussi fait parler de lui au-delà de sa réalisation, le nul 2-2 concédé dans les derniers instants a de nouveau éteint les rêves de gloire de Vincenzo Italiano.

L'ancien attaquant serbe de la Juventus a en effet été, malgré lui, impliqué dans un gros choc au cours du jeu, qui l'a même poussé à ressortir une vieille formule de Mario Balotelli : « Why always me ? »

  • VLAHOVIC RETROUVE LE CHEMIN DES FILETS

    Après un peu moins d’un mois d’absence, qui avait interrompu un début de saison monstrueux avec six buts, le Serbe a retrouvé le chemin des filets à la 47e minute, en début de seconde période, sur une passe décisive de Murillo. Il n’avait plus marqué depuis le 11 octobre, lorsqu’il avait trouvé la faille contre le Kocaelispor, et les supporters du Besiktas avaient déjà commencé à le critiquer et à maugréer. Sa réponse est venue sur le terrain, comme il l’aime, même si cela n’a pas suffi.

  • LA GIFLE REÇUE ET « WHY ALWAYS ME »

    Malmené par les défenseurs pendant tout le match, Vlahovic a été mis hors de lui par un épisode en particulier, tout comme Italiano et l’ensemble du Besiktas. Tiré au sol après un duel aérien, il a reçu une gifle du défenseur Arous, sans que l’arbitre soit même appelé à consulter la VAR sur cette action.

    Vlahovic s’est alors relevé et, regardant le quatrième arbitre et le banc d’Italiano, a écarté les bras en criant « Why always me? », la phrase rendue célèbre par Mario Balotelli à l’époque où il jouait à Manchester City.

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