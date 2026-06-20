Vlahovic : la Juventus lui propose un contrat d'un an, tandis qu'Italiano le sollicite du côté du Besiktas

Selon *La Gazzetta dello Sport*, la Juventus a joué son ultime atout ces dernières heures : un contrat d’une saison (ou deux ans) pouvant atteindre huit millions d’euros, primes comprises. Une durée d’un an serait un pari partagé : le club éviterait ainsi de chercher deux attaquants de valeur sur un marché complexe, tandis que Dusan pourrait rester dans un environnement où il se sent attaché et tourner la page d’une saison mouvementée – sa longue blessure pèse – en continuant de travailler avec un entraîneur qui le félicite publiquement et soutient le renouvellement de son contrat arrivant à échéance.



