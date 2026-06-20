À dix jours de l’expiration de son contrat avec la Juventus, fixée au 30 juin, Dusan Vlahovic se retrouve au cœur des spéculations sur son avenir. D’un côté, le scénario d’une prolongation d’une seule saison resurgit,même si les chances devoir l’attaquant serbe rester à Turin demeurent très faibles. De l’autre, les spéculations s’intensifient sur sa prochaine destination, Besiktas – entraîné par Vincenzo Italiano – se détachant particulièrement ces dernières heures parmi les clubs intéressés.
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Vlahovic : la Juventus lui propose un contrat d'un an, tandis qu'Italiano le sollicite du côté du Besiktas
Le contrat sera-t-il prolongé d’une saison ?
Selon *La Gazzetta dello Sport*, la Juventus a joué son ultime atout ces dernières heures : un contrat d’une saison (ou deux ans) pouvant atteindre huit millions d’euros, primes comprises. Une durée d’un an serait un pari partagé : le club éviterait ainsi de chercher deux attaquants de valeur sur un marché complexe, tandis que Dusan pourrait rester dans un environnement où il se sent attaché et tourner la page d’une saison mouvementée – sa longue blessure pèse – en continuant de travailler avec un entraîneur qui le félicite publiquement et soutient le renouvellement de son contrat arrivant à échéance.
L'appel d'Italiano
Pour l’instant, ce joueur né en 2000 n’a attiré aucune offre concrète des grands clubs européens. Aucune offre concrète n’est parvenue en provenance de la Premier League ou de la Liga. Ces dernières heures, c’est surtout Besiktas, entraîné par Vincenzo Italiano, qui s’est manifesté. Le technicien italien entretient d’excellentes relations avec Vlahovic depuis leur passage commun à la Fiorentina et souhaite désormais le recruter en Turquie. Toujours dans ce pays, Galatasaray, qui pourrait perdre simultanément Icardi et Osimhen, suit également le dossier.