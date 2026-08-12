Vlahovic à Besiktas : les premières images avec son nouveau maillot

Vlahovic, arrivé en fin de contrat avec la Juventus le 30 juin dernier, trouve enfin une équipe après une longue attente et de longues négociations, d’abord avec la Juventus pour la prolongation de contrat (qui n’a pas eu lieu), puis avec les équipes qui, au fil du temps, se sont intéressées à son transfert.





Vlahovic, né en 2000, signe avec Besiktas un contrat de trois ans à 10 millions d’euros par saison. Son aventure à la Juventus s’achève après quatre saisons et demie, 168 matches, 68 buts et une Coupe d’Italie à son palmarès.







