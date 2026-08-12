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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Vlahovic à Besiktas : les premières images avec son nouveau maillot

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D. Vlahovic
Besiktas

Le Serbe signe un contrat de trois ans avec le club turc

Il ne manque plus grand-chose avant l’annonce officielle de l’arrivée de Dusan Vlahovic au Besiktas. Le club turc a publié sur ses réseaux sociaux des vidéos et des images de l’attaquant serbe en vol vers Istanbul et en train de saluer, vêtu de son nouveau maillot.

  • LES CHIFFRES

    Vlahovic, arrivé en fin de contrat avec la Juventus le 30 juin dernier, trouve enfin une équipe après une longue attente et de longues négociations, d’abord avec la Juventus pour la prolongation de contrat (qui n’a pas eu lieu), puis avec les équipes qui, au fil du temps, se sont intéressées à son transfert.


    Vlahovic, né en 2000, signe avec Besiktas un contrat de trois ans à 10 millions d’euros par saison. Son aventure à la Juventus s’achève après quatre saisons et demie, 168 matches, 68 buts et une Coupe d’Italie à son palmarès.



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