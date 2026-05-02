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« Vivre au centre d’entraînement » : James Maddison attribue intégralement le mérite du maintien de Tottenham en Premier League à Roberto De Zerbi
De Zerbi, le sauveur de N17
Le milieu de terrain de Tottenham, James Maddison, a salué l’engagement de son entraîneur « passionné », Roberto De Zerbi, après que celui-ci a permis au club d’éviter un véritable « désastre » lors de la dernière journée de Premier League. Les Spurs ont vécu une dernière journée haletante, ponctuant une saison chaotique : alors que West Ham, leur rival dans la course au maintien, battait Leeds 3-0, le but de Joao Palhinha juste avant la mi-temps a offert une victoire cruciale contre Everton et permis au club de rester en Premier League.
Arrivé fin mars, alors que les Londoniens n’avaient toujours pas gagné en 2026 et fliraient avec la zone de relégation, l’Italien a immédiatement inversé la tendance. Les blessures de Cristian Romero et Xavi Simons ont bien failli compliquer sa tâche, mais son optimisme communicatif a réinstallé la confiance et renoué le dialogue avec un public inquiet.
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Maddison rend hommage à son entraîneur passionné
Après avoir mis fin à une série de 15 matches sans victoire en championnat sur la pelouse des Wolves, De Zerbi a bouclé son mandat dimanche en conduisant Tottenham vers son premier succès à domicile en Premier League depuis le 6 décembre, devant un public en fusion à N17. Maddison, qui a manqué la majeure partie de la saison en raison d’une grave blessure au genou, a salué l’impact de l’ancien entraîneur de Brighton.
Maddison s’exprime sur l’influence de l’entraîneur : « Je suis vraiment heureux pour l’entraîneur, qui est arrivé et a redressé la barre, car je pense que, sans lui, ça aurait pu tourner à la catastrophe, pour être honnête. Il est extrêmement passionné. Il vit pratiquement au centre d’entraînement avec le groupe. Il est là à 21 h avec tout son staff. Ils installent le tableau tactique, ils sont six, ils échangent sans relâche ; il est 21 h et nous avons déjà tenu quatre ou cinq réunions pour chaque match. Il est tout simplement obsédé par le football et il est passionné. »
Authenticité et « sang plutôt que l’eau » : sur le terrain, ces mots résument la philosophie d’un groupe qui privilégie l’engagement total et la loyauté avant tout.
Maddison souligne que le lien entre De Zerbi et le club s’est révélé authentique dès l’arrivée de l’entraîneur. Selon le milieu de terrain, sans cette nomination, la situation du club aurait pu être bien plus délicate, alors que l’équipe frôlait la zone de relégation lors d’une saison 2025-2026 cauchemardesque.
« Quand on perçoit l’authenticité d’un homme passionné par Tottenham – et je le suis tout autant ; j’adore ce club et je veux qu’il réussisse –, quand on voit le capitaine à la barre, sincère, sans faux-semblant, on sait qu’il le pense vraiment. C’est pour ça qu’il répète : “J’ai du sang dans les veines, pas de l’eau.” C’est parce qu’il est sincèrement passionné par le club. Sans cette nomination, une catastrophe aurait peut-être pu se produire, mais ce n’est pas le cas, et il en mérite une grande partie du crédit grâce au travail qu’il a accompli en coulisses et sur le terrain d’entraînement », a ajouté Maddison.
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Gallagher bénéficie déjà de l'effet De Zerbi
Conor Gallagher a fait écho à ces propos et rendu hommage à De Zerbi, qui a montré au milieu de terrain anglais, recruté en janvier pour un montant record, des vidéos YouTube pour lui redonner confiance. L’ancien Bleu de Chelsea admet que ce changement d’entraîneur était exactement ce dont lui et l’équipe avaient besoin pour redresser la barre.
« Il a complètement transformé le début de ma carrière chez les Spurs », a déclaré Gallagher avec franchise. « Dès les premiers jours, on peut dire qu’il avait tout le monde sous son aile. Tout le monde lui a fait confiance immédiatement, ainsi qu’à tout ce qu’il faisait ; c’était comme si on se disait : “Dieu merci, il est arrivé tout de suite.” Je ne saurais trop le féliciter pour ce qu’il a fait pour le club, pour l’équipe et pour moi personnellement. J’ai hâte de continuer à travailler avec lui. »