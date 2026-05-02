« Vivre au centre d’entraînement » : James Maddison attribue intégralement le mérite du maintien de Tottenham en Premier League à Roberto De Zerbi

Le milieu de terrain de Tottenham, James Maddison, a salué l’engagement de son entraîneur « passionné », Roberto De Zerbi, après que celui-ci a permis au club d’éviter un véritable « désastre » lors de la dernière journée de Premier League. Les Spurs ont vécu une dernière journée haletante, ponctuant une saison chaotique : alors que West Ham, leur rival dans la course au maintien, battait Leeds 3-0, le but de Joao Palhinha juste avant la mi-temps a offert une victoire cruciale contre Everton et permis au club de rester en Premier League.

Arrivé fin mars, alors que les Londoniens n’avaient toujours pas gagné en 2026 et fliraient avec la zone de relégation, l’Italien a immédiatement inversé la tendance. Les blessures de Cristian Romero et Xavi Simons ont bien failli compliquer sa tâche, mais son optimisme communicatif a réinstallé la confiance et renoué le dialogue avec un public inquiet.