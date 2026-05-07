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Vivianne Miedema livre une nouvelle déchirante après le titre conquis par Manchester City : sa mère lutte pour sa vie en réanimation
Miedema livre un message émouvant au sujet d’une épreuve familiale
Miedema a justifié son absence lors de la célébration du dernier titre de champion de Manchester City. Tandis que ses coéquipières fêtaient le sacre, l’internationale néerlandaise est restée au chevet de sa mère, hospitalisée dans un état critique après de graves complications liées à la chimiothérapie pour un cancer.
L’attaquante a expliqué sur les réseaux sociaux que sa mère souffrait de graves complications suite à un traitement de chimiothérapie contre le cancer et qu’elle avait passé les dernières semaines en soins intensifs. City a été sacré champion mercredi soir sans jouer, après le match nul 1-1 d’Arsenal face à Brighton. Mais Miedema, qui avait quitté Manchester début avril pour soutenir sa famille, n’a pas pris part aux célébrations.
Miedema raconte le combat de sa mère pour se remettre
Dans un message adressé à ses supporters, Miedema a expliqué la situation difficile que sa famille traverse depuis deux semaines et demie.
« Un bref point de la situation. Ces deux dernières semaines et demie ont été éprouvantes pour notre famille. Ma mère a subi de graves complications suite à sa chimiothérapie contre le cancer et est depuis prise en charge en soins intensifs », a-t-elle publié sur Instagram.
« Elle s’est battue pour sa vie et, par miracle, elle est toujours là. Aujourd’hui, elle se bat avec acharnement pour progresser pas à pas vers la guérison, même si de nombreux obstacles majeurs l’attendent encore. Merci beaucoup à tous pour votre amour, votre soutien et vos messages. »
Un titre terni par des épreuves personnelles
Le titre de City a été mathématiquement acquis hors du terrain, le match nul d'Arsenal offrant le championnat aux Citizens. Joueuses et staff se sont retrouvés au centre d'entraînement pour célébrer, mais l'absence de Miedema s'est remarquablement fait sentir. L'attaquante avait déjà déclaré forfait lors de la trêve internationale avec les Pays-Bas pour raisons familiales. Ses coéquipières, dont sa compatriote Kerstin Casparij, lui ont adressé un message de soutien durant son absence.
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Retour incertain, alors que la reprise se poursuit
Miedema n'a pas encore fixé de date de retour sur les terrains avec Manchester City. Actuellement, sa priorité est d'apporter son soutien à sa mère, qui traverse une convalescence longue et aux issues incertaines. Elle a conclu son message par une note reflétant à la fois le succès du club et son espoir personnel : « P.S. : J'ai hâte de dire à maman qu'on a été sacrées championnes. »