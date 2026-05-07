Miedema a justifié son absence lors de la célébration du dernier titre de champion de Manchester City. Tandis que ses coéquipières fêtaient le sacre, l’internationale néerlandaise est restée au chevet de sa mère, hospitalisée dans un état critique après de graves complications liées à la chimiothérapie pour un cancer.

L’attaquante a expliqué sur les réseaux sociaux que sa mère souffrait de graves complications suite à un traitement de chimiothérapie contre le cancer et qu’elle avait passé les dernières semaines en soins intensifs. City a été sacré champion mercredi soir sans jouer, après le match nul 1-1 d’Arsenal face à Brighton. Mais Miedema, qui avait quitté Manchester début avril pour soutenir sa famille, n’a pas pris part aux célébrations.