Il faut réagir sur le terrain, mais le rendez-vous du week-end est loin d’être facile. Le déplacement au Penzo, sur la pelouse de Venezia, toujours à zéro point au classement, en quête de résultats et avec son nouvel entraîneur Davide Nicola sur le banc, spécialiste du maintien : un sursaut immédiat est nécessaire après un début de saison en deçà des attentes, marqué par trois victoires, quatre défaites et un match nul.







