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Vives tensions au Napoli : Allegri furieux contre l’équipe, De Lautentiis envisage une mise au vert

SSC Naples

Alerte rouge au Napoli. Après la défaite face à Villarreal en Ligue des champions, la deuxième consécutive et la quatrième de la saison en comptant aussi le championnat, Massimiliano Allegri s'est emporté contre ses joueurs et l'atmosphère dans le vestiaire est devenue brûlante, malgré l'automne déjà bien avancé.



  • VENISE CLOU

    Il faut réagir sur le terrain, mais le rendez-vous du week-end est loin d’être facile. Le déplacement au Penzo, sur la pelouse de Venezia, toujours à zéro point au classement, en quête de résultats et avec son nouvel entraîneur Davide Nicola sur le banc, spécialiste du maintien : un sursaut immédiat est nécessaire après un début de saison en deçà des attentes, marqué par trois victoires, quatre défaites et un match nul.



  • Vestiaire sous tension

    C’est surtout l’attitude de l’équipe qui déçoit, entre problèmes de cohésion et tensions internes, au point que l’entraîneur, après une vive altercation avec De Bruyne, a déjà prévenu avant le déplacement dans la Lagune : « Si nous jouons comme ça contre Venezia, nous en sortirons avec les os brisés. »



  • De Laurentiis et le stage d’entraînement

    La nervosité du Belge face aux consignes tactiques de l'entraîneur n'est que la partie émergée de l'iceberg, mais l'ancien joueur de City pourrait débuter sur le banc contre Venezia. Un rendez-vous également crucial pour l'avenir immédiat de l'équipe : en cas de nouvelle mauvaise prestation, le président Aurelio De Laurentiis envisagerait de mettre l'équipe au vert avant le match européen de mardi contre le Bodo/Glimt, déjà décisif pour la suite de la compétition.

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