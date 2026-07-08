L’instance dirigeante a désigné l’arbitre Facundo Tello, 44 ans, et son équipe pour officier la rencontre au Boston Stadium. Pour la première fois dans le cadre du tournoi 2026, un match sera entièrement dirigé par une équipe arbitrale issue du même pays. Tello sera assisté par Juan Pablo Belatti et Gabriel Chade aux drapeaux, tandis que Dario Herrera a été nommé quatrième arbitre.

Cette approche 100 % argentine s’étend aux zones techniques, Cristian Navarro étant désigné comme arbitre assistant de réserve. Si la FIFA assure que tous les arbitres sélectionnés ont accédé au plus haut niveau sur la base du mérite, le choix d’une équipe issue d’un rival direct du tournoi a néanmoins suscité des réactions.