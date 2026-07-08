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Vive polémique après la décision de la FIFA de désigner une équipe d'arbitres entièrement argentine pour le quart de finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc
Une nomination d’arbitre sans précédent
L’instance dirigeante a désigné l’arbitre Facundo Tello, 44 ans, et son équipe pour officier la rencontre au Boston Stadium. Pour la première fois dans le cadre du tournoi 2026, un match sera entièrement dirigé par une équipe arbitrale issue du même pays. Tello sera assisté par Juan Pablo Belatti et Gabriel Chade aux drapeaux, tandis que Dario Herrera a été nommé quatrième arbitre.
Cette approche 100 % argentine s’étend aux zones techniques, Cristian Navarro étant désigné comme arbitre assistant de réserve. Si la FIFA assure que tous les arbitres sélectionnés ont accédé au plus haut niveau sur la base du mérite, le choix d’une équipe issue d’un rival direct du tournoi a néanmoins suscité des réactions.
Les stars des Bleus réagissent à cette nouvelle
Le camp français a publiquement minimisé toute inquiétude concernant cette nomination. L'équipe affiche un professionnalisme serein et se concentre sur le défi tactique posé par les Lions de l'Atlas, non sur la nationalité de l'arbitre. Le défenseur du Bayern Munich, Dayot Upamecano, a rapidement écarté les spéculations autour de l'équipe d'arbitrage. « Je ne vais pas me focaliser sur l'identité de l'arbitre », a déclaré fermement le défenseur central. « On n’a jamais fait ça auparavant, on va se concentrer sur le Maroc. »
Le troisième gardien français, Robin Risser, a lui aussi appelé ses coéquipiers à ne pas céder à la paranoïa avant le coup d’envoi à Boston. « Il y a une certaine amertume depuis quelques années, depuis la dernière finale, mais cela fait partie du jeu. Si ces arbitres sont là, c’est parce qu’ils ont le niveau requis pour cette compétition », a-t-il ajouté.
Les supporters expriment leur stupéfaction sur les réseaux sociaux.
Alors que les joueurs conservent leur calme, la communauté footballistique dans son ensemble a réagi avec beaucoup plus de virulence. Les supporters ont investi les réseaux sociaux pour contester la logique de cette nomination.
Un supporter a demandé sans détour : « Est-il normal que tous les officiels soient de la même nationalité ? », tandis qu'un autre a fait écho au sentiment général de perplexité en déclarant : « Qu'est-ce qui a bien pu pousser la FIFA à penser que ce serait une bonne idée ? » Certains fans ont réagi de manière plus dramatique, l'un d'entre eux se contentant de poster : « Vous plaisantez », et un autre ajoutant : « Ça ne peut pas être sérieux. » Un supporter a même affirmé avoir « fondu en larmes » à l’annonce de cette nomination.
- AFP
Un goût d’amertume persiste depuis 2022
Ce choix revêt une importance particulière dans le contexte de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où l’Argentine s’était imposée face à la France à l’issue d’une séance de tirs au but haletante. Depuis, les relations entre les deux nations sont glaciales sur la scène internationale.
Malgré le tapage médiatique autour des arbitres, Didier Deschamps et ses joueurs doivent rester concentrés sur leur objectif. Le Maroc a prouvé en 2022, et le confirme en 2026, qu’il n’est pas une proie facile, et il cherchera à créer une nouvelle surprise face à une grande nation européenne lors de ce quart de finale.
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