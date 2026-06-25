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Vive Palestra, vive l’Atalanta, et vive Chelsea : cette affaire de mercato doit servir de leçon au football italien

M. Palestra
FEATURES
Opinion
Atalanta Bergame
Inter

Le fait que nos meilleurs talents parviennent à se faire une place dans le championnat le plus prestigieux du monde doit être une source de fierté.

Marco Palestra n’est que le dernier en date. Avant lui, Riccardo Calafiori, Sandro Tonali, Gianluigi Donnarumma, Micheal Kayode et Destiny Udogie ont franchi le pas, pour ne citer que les exemples les plus marquants. On pourrait aussi ajouter Marco Verratti, qui, dès la « lointaine » année 2012, avait quitté Pescara pour rejoindre le Paris Saint-Germain sans même passer par la Serie A.


Il est temps d’adopter un regard lucide, moins chauvin : notre championnat est depuis longtemps un acteur de second plan. Le fait que nos meilleurs talents privilégient l’argent, mais aussi et surtout des perspectives d’évolution plus favorables dans des ligues comme la Premier League, doit être perçu comme une opportunité, à l’heure où l’on nous reproche de ne pas exporter suffisamment de joueurs de haut niveau. Cessons la rhétorique négative, ce mélange d’envie et d’arrogance, qui ne résoudra pas d’un coup les nombreux problèmes et limites de notre football face à nos concurrents européens.

  • LA SALLE DE SPORT EST-ELLE EN FAUTE ?

    Marco Palestra a fait le bon choix en acceptant l’offre mirobolante de Chelsea, écartant ainsi l’intérêt que lui portait l’Inter : Il percevra un salaire nettement supérieur à ce qu’il aurait touché en restant en Italie. Ceux qui, après l’avoir porté aux nues tant que son arrivée chez les Nerazzurri semblait probable, le critiquent aujourd’hui en anticipant des difficultés d’adaptation ou un manque de temps de jeu titulaire, se montrent simplement incohérents.Ces critiques révèlent aussi une myopie collective : pendant que l’Italie s’enferre dans des débats stériles, le reste de l’Europe avance, se structure et attire tous les talents, entraîneurs, dirigeants et joueurs confondus.


    Tous les détails du coup de théâtre de Chelsea et la réaction de l’Inter.

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  • CERCLE VERTUEUX

    Ces dernières années, le nombre de joueurs italiens attirant l’attention des clubs de Premier League – toujours considéré comme le meilleur championnat du monde – a augmenté. Cette tendance encourageante confirme que l’Italie dispose d’un vivier de talents plus riche qu’il n’y paraît. Plutôt que de nous réjouir, interrogeons-nous sur les moyens d’alimenter ce cercle vertueux, déjà initié par plusieurs clubs de Serie A, y compris parmi l’élite. Certaines misent sur la valorisation de leur centre de formation – l’Atalanta, Empoli, la Roma ou la Fiorentina en sont des exemples probants –, tandis que d’autres s’appuient sur la création d’équipes réserves (l’Atalanta, la Juventus et, dans une moindre mesure, le Milan méritent ici d’être citées).

  • EXEMPLE : L'ATALANTA

    Pour progresser réellement, il faudrait transformer ce simple processus économique – on pense notamment aux nombreux joueurs de la Juventus Next Gen qui ont généré des revenus pour le club bianconero – en un dispositif dont le point de départ serait avant tout technique et sportif. L’Atalanta, déjà sous l’ère Gasperini et encore davantage aujourd’hui qu’elle est une habituée des compétitions européennes, a montré la voie. En effet, le club bergamasque repère les talents sur le territoire, les forme à Zingonia puis les lance sans crainte en Serie A, avant d’en récolter les fruits, tant sur le plan sportif qu’économique.

  • DE DONNARUMMA À YILDIZ : L'AFFAIRE DE L'INTER

    Ces dernières années, en raison d’une crise économique avérée et de l’impossibilité manifeste de rivaliser financièrement sur le marché des transferts, de plus en plus de clubs se sont tournés vers leurs propres talents formés en interne. Le Milan a ainsi révélé Donnarumma, Calabria, Gabbia, Locatelli, Cutrone, puis plus récemment Liberali, Bartesaghi et Camarda ; la Juventus a puisé dans son vivier pour lancer Savona, Kulusevski, Soulé et Yildiz ; l’Inter compte dans son effectif le produit de sa formation Dimarco, a lancé cette année Pio Esposito et vient de faire revenir Stankovic (sans oublier des investissements massifs dans des talents locaux formés ailleurs, à l’image de Bastoni et Barella, ni des approches infructueuses pour Leoni puis Palestra). La Roma, enfin, demeure un modèle en la matière, ayant propulsé plusieurs jeunes en équipe première – le dernier en date étant Pisilli – même si certains ont ensuite poursuivi leur carrière ailleurs.

  • Fin de carrière pour Inacio et Reggiani.

    Le message a été partiellement entendu, mais cela reste insuffisant. Il faut désormais aller plus loin. Il s’agit notamment de réduire encore le délai avant les débuts au plus haut niveau pour ces jeunes de seize ou dix-sept ans qui, sous d’autres cieux, joueraient et s’imposeraient plus facilement. Une telle mesure constituerait un levier efficace pour éviter, à l’avenir – malgré les réglementations européennes et de la FIFA qui protègent déjà mieux les clubs contre le « débauchage » de leurs talents issus des centres de formation (Inacio, Reggiani, Natali, pour ne citer que quelques cas récents) – mais ces mesures ne suffisent pas encore –, de nombreux joueurs prometteurs préfèrent toujours s’expatrier dès leurs premiers pas plutôt que de progresser en Italie et permettre à leurs clubs formateurs de percevoir une indemnité plus élevée à leur départ.

  • UN ESPOIR POUR L’AVENIR

    Inutile de déplorer la disparition d’un Palestra de notre Serie A ; mieux vaut saluer la politique rigoureuse et visionnaire de l’Atalanta. Le club bergamasque a su créer un environnement propice à l’épanouissement d’un de ses joueurs, malgré un temps de jeu limité, avant de concrétiser une nouvelle plus-value sous l’ère Percassi. Mieux vaut prendre acte de la situation actuelle du football national et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour accroître notre compétitivité : investir judicieusement dans nos meilleurs jeunes pour créer de la valeur, y compris au niveau de l’équipe nationale.