Vive Palestra, vive l’Atalanta, et vive Chelsea : cette affaire de mercato doit servir de leçon au football italien

Marco Palestra n’est que le dernier en date. Avant lui, Riccardo Calafiori, Sandro Tonali, Gianluigi Donnarumma, Micheal Kayode et Destiny Udogie ont franchi le pas, pour ne citer que les exemples les plus marquants. On pourrait aussi ajouter Marco Verratti, qui, dès la « lointaine » année 2012, avait quitté Pescara pour rejoindre le Paris Saint-Germain sans même passer par la Serie A.





Il est temps d’adopter un regard lucide, moins chauvin : notre championnat est depuis longtemps un acteur de second plan. Le fait que nos meilleurs talents privilégient l’argent, mais aussi et surtout des perspectives d’évolution plus favorables dans des ligues comme la Premier League, doit être perçu comme une opportunité, à l’heure où l’on nous reproche de ne pas exporter suffisamment de joueurs de haut niveau. Cessons la rhétorique négative, ce mélange d’envie et d’arrogance, qui ne résoudra pas d’un coup les nombreux problèmes et limites de notre football face à nos concurrents européens.