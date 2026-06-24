Ferdinand n’a jamais caché son admiration pour son ancien coéquipier. Mardi, l’ex-défenseur n’a pu contenir son enthousiasme. Après le doublé de Ronaldo contre l’Ouzbékistan, qui a offert une victoire cruciale au Portugal, il a réagi sur les réseaux sociaux.

Dès le premier but, il a simplement tweeté : « VIVA RONALDO ! » Puis, lorsque Nuno Mendes a à son tour trouvé le chemin des filets, il s’est moqué de ceux qui accusent l’attaquant de manque d’altruisme en commentant avec ironie : « Mais Cristiano n’est pas un joueur d’équipe. »

Enfin, lorsque la star portugaise a inscrit son deuxième but de la rencontre, Ferdinand a conclu par un bref message, agrémenté d’émojis rieurs : « Et encore un ! »