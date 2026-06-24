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« Vive Cristiano Ronaldo ! » : Rio Ferdinand intime aux détracteurs du capitaine portugais de « se taire » après son doublé en Coupe du monde contre l’Ouzbékistan
Ferdinand prend la défense de Ronaldo après ses exploits en Coupe du monde
Ferdinand n’a jamais caché son admiration pour son ancien coéquipier. Mardi, l’ex-défenseur n’a pu contenir son enthousiasme. Après le doublé de Ronaldo contre l’Ouzbékistan, qui a offert une victoire cruciale au Portugal, il a réagi sur les réseaux sociaux.
Dès le premier but, il a simplement tweeté : « VIVA RONALDO ! » Puis, lorsque Nuno Mendes a à son tour trouvé le chemin des filets, il s’est moqué de ceux qui accusent l’attaquant de manque d’altruisme en commentant avec ironie : « Mais Cristiano n’est pas un joueur d’équipe. »
Enfin, lorsque la star portugaise a inscrit son deuxième but de la rencontre, Ferdinand a conclu par un bref message, agrémenté d’émojis rieurs : « Et encore un ! »
- AFP
Faire taire les sceptiques
Après plusieurs interventions initiales, Ferdinand a publié une vidéo où il répond sans détour aux critiques incessantes visant Ronaldo. Défendant le capitaine portugais, il a déclaré : « Cristiano ! Mon Dieu, c’est son métier ! Sérieusement : Cristiano Ronaldo a déjà laissé son empreinte sur cette Coupe du monde. Et vous savez quoi ? À tous les sceptiques… Comment douter d’un homme qui approche les 1 000 buts ? Meilleur buteur portugais de l’histoire de la Coupe du monde, il vient de dépasser Eusébio, le grand Eusébio. C’est aussi le seul joueur encore en vie à avoir marqué lors de six Coupes du monde. Affirmer qu’il est fini, qu’il ne devrait plus jouer ou qu’il nuit à son équipe est difficile à soutenir : peu d’avant-centres dans le monde possèdent son aisance et sa mobilité. »
Ferdinand compare Ronaldo à Haaland
Ferdinand a poursuivi sa défense passionnée en analysant les mouvements exceptionnels et la finition de Ronaldo pendant le match. Ferdinand a ajouté : « Le timing, le moment idéal pour se démarquer, puis conclure comme ça. Et puis le deuxième but : un joueur de 41 ans qui court derrière un défenseur central, un jeune défenseur central, en Coupe du monde, pour conclure à la manière de Haaland. Le grand Haaland. Profitez de ces joueurs, admirez-les au lieu de les critiquer ! J’adore assister à de telles prouesses. » Concluant sa vidéo d’un tacle bien senti à l’adresse des détracteurs qui remettent constamment en question la place de Ronaldo en sélection, Ferdinand a lancé dans un éclat de rire : « Et vous savez quoi ? À tous ceux qui ronchonnent depuis leur canapé : fermez-la ! »
- AFP
Une dernière rencontre décisive de la phase de poules contre la Colombie nous attend
Ronaldo et le Portugal se tournent désormais vers leur dernier match décisif de la phase de groupes face à la Colombie. Actuellement en tête avec six points, la Colombie devance le Portugal, qui compte quatre unités après son match nul inaugural contre la RD Congo. Pour terminer en tête, les Portugais doivent donc l’emporter. Ronaldo visera ainsi une nouvelle marque historique afin de propulser son équipe en phase à élimination directe en tant que leader du groupe.