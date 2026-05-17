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Vitor Pereira réclame une réunion avec la PGMOL pour clarifier la règle sur les mains, après le but controversé de Matheus Cunha lors de la défaite de Nottingham Forest face à Manchester United
Polémique à Old Trafford
Le moment décisif est survenu en deuxième mi-temps, alors que Forest était mené, lorsque Cunha a inscrit le deuxième but de United à Old Trafford, portant le score à 2-1.
L’arbitre vidéo Peter Bankes a alors entrepris un examen minutieux pour vérifier s’il y avait eu une faute de main de Mbeumo dans l’action précédant la frappe de Cunha, mais l’arbitre central Michael Salisbury a finalement confirmé la validité du but.
Pour justifier ce choix, le Centre des matchs de Premier League a diffusé un communiqué indiquant : « Après consultation du VAR, l’arbitre a confirmé sa décision initiale d’accorder un but à Manchester United. Annonce de l’arbitre : “Après examen, le but est validé, car la main est jugée non intentionnelle ; la décision finale est donc un but.” »
- AFP
Pereira exprime sa frustration
Cette décision a provoqué l’ire du banc de Forest, et Pereira a exprimé son mécontentement après le coup de sifflet final. « Un match de fous, peut-être un bon match pour les supporters, mais pour un entraîneur, c’était un match ouvert, surtout en deuxième mi-temps », a-t-il déclaré.
« Au final, c'est dommage que le match se soit décidé sur une décision que je dois accepter, mais ce n'est pas mon avis. Pour moi, c'est une main, très claire, mais il a décidé de ne pas annuler le but. »
Il a ensuite détaillé son raisonnement : « L’arbitre estime que le contrôle s’est fait après le contact avec le corps, j’accepte sa décision mais je ne la partage pas, car j’ai vu la vidéo. Le joueur a utilisé ses mains pour orienter le ballon, sinon il n’aurait pas pu tirer. »
Appels à davantage de transparence de la part de la PGMOL
Le manager de Forest estime qu’une réunion de haut niveau entre les entraîneurs et la Professional Game Match Officials Limited s’impose pour régler le problème de manque de cohérence dans l’arbitrage. « C’est le doute qui nous habite actuellement en Premier League concernant les décisions », a ajouté Pereira.
« Il est essentiel d’organiser une réunion avec tous les acteurs concernés pour clarifier les règles et les décisions. Tous les entraîneurs ont des doutes sur certaines décisions. »
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Neville fustige une décision « absurde »
L’ancien capitaine de Manchester United, Gary Neville, s’est dit stupéfait par la décision arbitrale alors qu’il commentait la rencontre pour Sky Sports. « C’est clairement une main. Je serais surpris que ce but soit validé », a-t-il constaté. « Les joueurs de Manchester United ont interrompu leurs célébrations. Il a failli coincer le ballon entre son flanc et son bras. S’il avait marqué, on sait que ce but aurait été refusé. »
Il a conclu son analyse par une charge contre le processus VAR : « Je serais furieux si ce but était validé. Pereira a raison, il l'a presque attrapé. Ce n'est pas un but, il a touché le ballon de la main, c'est aussi simple que ça. Ils doivent intervenir. Je ne comprends pas pourquoi ils ont regardé ça autant de fois. »