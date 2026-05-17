Le moment décisif est survenu en deuxième mi-temps, alors que Forest était mené, lorsque Cunha a inscrit le deuxième but de United à Old Trafford, portant le score à 2-1.

L’arbitre vidéo Peter Bankes a alors entrepris un examen minutieux pour vérifier s’il y avait eu une faute de main de Mbeumo dans l’action précédant la frappe de Cunha, mais l’arbitre central Michael Salisbury a finalement confirmé la validité du but.

Pour justifier ce choix, le Centre des matchs de Premier League a diffusé un communiqué indiquant : « Après consultation du VAR, l’arbitre a confirmé sa décision initiale d’accorder un but à Manchester United. Annonce de l’arbitre : “Après examen, le but est validé, car la main est jugée non intentionnelle ; la décision finale est donc un but.” »











