Vitor Pereira attise l’espoir d’un transfert d’Elliot Anderson vers Manchester United ou Manchester City, l’entraîneur de Nottingham Forest reconnaissant que « tout peut arriver » durant le mercato estival

Au lendemain d’une défaite serrée 3-2 à Old Trafford, Pereira a été interrogé pour savoir s’il craignait de voir ce talentueux milieu de terrain partir vers l’un des grands clubs de Premier League. Bien que Forest souhaite conserver son noyau dur intact, l’entraîneur portugais a admis que la décision finale pourrait ne pas dépendre de lui une fois le mercato ouvert.

« Je n’ai pas de réponse. Le marché est le marché et tout peut arriver », a-t-il déclaré à la presse. « Ce que je peux vous dire, c’est que le club veut le garder, c’est certain. Nous voulons conserver la quasi-totalité du groupe, car c’est un très bon effectif, avec des qualités et du caractère, et nous avons une base solide pour la saison prochaine. »