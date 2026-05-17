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Vitor Pereira attise l’espoir d’un transfert d’Elliot Anderson vers Manchester United ou Manchester City, l’entraîneur de Nottingham Forest reconnaissant que « tout peut arriver » durant le mercato estival
Pereira envisage un départ durant le mercato estival.
Au lendemain d’une défaite serrée 3-2 à Old Trafford, Pereira a été interrogé pour savoir s’il craignait de voir ce talentueux milieu de terrain partir vers l’un des grands clubs de Premier League. Bien que Forest souhaite conserver son noyau dur intact, l’entraîneur portugais a admis que la décision finale pourrait ne pas dépendre de lui une fois le mercato ouvert.
« Je n’ai pas de réponse. Le marché est le marché et tout peut arriver », a-t-il déclaré à la presse. « Ce que je peux vous dire, c’est que le club veut le garder, c’est certain. Nous voulons conserver la quasi-totalité du groupe, car c’est un très bon effectif, avec des qualités et du caractère, et nous avons une base solide pour la saison prochaine. »
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Manchester United et Manchester City sont en état d’alerte.
La prestation d'Anderson face aux Red Devils a été une véritable démonstration de talent, le milieu de terrain servant des passes décisives à Morato puis à Morgan Gibbs-White. Sa capacité à dicter le jeu dans les petits espaces aurait poussé Manchester United à en faire une cible prioritaire pour le mercato estival, tandis que Manchester City suit aussi son progression depuis plusieurs mois.
Pour décourager les prétendants, Forest aurait fixé un prix exorbitant de 100 millions de livres sterling pour l’ancien Magpie.
Conscient de l’imprévisibilité du marché, United et City pourraient tout de même tenter de tester la détermination du club des Midlands lors du mercato estival.
Les talents « phares » de Forest salués
Si Pereira s’est montré prudent concernant les rumeurs de transfert, il a multiplié les éloges sur le talent naturel d’Anderson. Selon l’entraîneur, l’international anglais est promis aux sommets du football européen, à condition qu’il continue d’affiner sa discipline de placement dans le système tactique.
« Il a le talent pour figurer parmi les tout meilleurs », assure Pereira. « Plus il marque, plus il peut se permettre de prendre des risques dans le dernier tiers, car sa frappe est excellente. Tout dépend du système : si nous jouons dans un schéma qui lui offre une liberté totale pour construire le jeu et se démarquer, je pense qu’il peut tout faire ; mais dans notre système, nous évoluons avec deux milieux de terrain. Il doit donc comprendre que, lorsque ses coéquipiers perdent leur position, il ne doit pas en faire de même. Mais il a beaucoup de talent, c’est certain. Il est jeune et il prendra son envol. »
- AFP
Tension à Old Trafford et louanges pour Gibbs-White
Le match contre United a été éclipsé par une décision controversée validant le but de Matheus Cunha. Malgré la frustration suscitée par ce résultat, l'entraîneur de Forest a salué la performance de Morgan Gibbs-White, qui a joué malgré la douleur en portant un casque de protection suite à une récente blessure à la tête.
« Dans un match ouvert, ils [Anderson et Gibbs-White] sont des joueurs très dangereux », a poursuivi Pereira. « On ne peut pas laisser beaucoup d’espace à Elliot car il peut faire basculer un match, que ce soit en faisant une passe décisive, en tirant au but ou en trouvant un coéquipier démarqué. Morgan, même avec le problème du masque, a beaucoup de qualités et il a marqué un superbe but. Il a eu l’occasion de marquer d’autres buts aujourd’hui et je suis très fier de mes joueurs. »