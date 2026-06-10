Vitinha et Neves sont devenus des piliers du système de Luis Enrique. Vitinha, en particulier, s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers du continent, totalisant 50 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, dont 17 en Ligue des champions où il a inscrit six buts.

De son côté, Neves, malgré ses 21 ans, s’est imposé comme un atout essentiel pour le club parisien, inscrivant sept buts et délivrant quatre passes décisives en 38 matchs avec l’équipe double championne d’Europe.