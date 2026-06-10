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Vitinha et João Neves pourraient-ils quitter le PSG ? Jorge Mendes dévoile la position du duo portugais concernant un éventuel transfert cet été, alors que des rumeurs les lient au Real Madrid
Les piliers fondamentaux de Luis Enrique
Vitinha et Neves sont devenus des piliers du système de Luis Enrique. Vitinha, en particulier, s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers du continent, totalisant 50 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, dont 17 en Ligue des champions où il a inscrit six buts.
De son côté, Neves, malgré ses 21 ans, s’est imposé comme un atout essentiel pour le club parisien, inscrivant sept buts et délivrant quatre passes décisives en 38 matchs avec l’équipe double championne d’Europe.
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Le verdict définitif de l'agent
Malgré les rumeurs de plus en plus insistantes associant Vitinha et Neves à un éventuel transfert au Santiago Bernabéu, Jorge Mendes a fermé la porte à tout départ cet été. S'adressant à Fabrizio Romano, l'influent agent a clairement indiqué que le champion de France n'avait pas l'intention d'étudier les offres concernant ses piliers du milieu de terrain.
« Vitinha et João n’ont jamais été une option pour qui que ce soit. Ils ne sont pas négociables pour le Paris Saint-Germain et ils sont très, très heureux au PSG – ils continueront à remporter des trophées », a tranché Mendes auprès de Romano.
Pourquoi le Real Madrid s'intéresse à lui
Les rumeurs d’un intérêt de Madrid pour Vitinha et Neves s’expliquent par la quête incessante des « Blancos » de milieux de terrain d’élite afin de renforcer leurs effectifs. Compte tenu de leur jeune âge, les deux joueurs correspondent exactement au profil que les champions d’Espagne ciblent depuis plusieurs années. Cependant, la direction du PSG les considère comme « intouchables » et aurait signifié aux clubs intéressés que même des offres record resteraient insuffisantes pour les convaincre de céder les internationaux portugais cet été.
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Tous les regards se tournent désormais vers la scène internationale.
Leur avenir club étant désormais réglé par leur agent, Vitinha et Neves peuvent se concentrer pleinement sur la sélection. Le duo devrait jouer un rôle clé au sein du Portugal, qui peaufine sa préparation en vue de la prochaine Coupe du monde ; les attentes sont élevées pour la Seleção sur la scène internationale. L’équipe de Roberto Martinez vise un premier titre mondial et entame la compétition dans un groupe comprenant la République démocratique du Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie.