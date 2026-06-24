« Vis comme si c’était le dernier jour de ta vie ! » : le père de Neymar motive la star brésilienne, dont le retour de blessure approche

Peu avant la rencontre entre le Brésil et l’Écosse, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, le père de Neymar a publié sur Instagram une vidéo émouvante. On y voit la star de Santos s’adresser à ses coéquipiers dans le vestiaire et rappeler les valeurs transmises par son père.

Dans cette séquence, filmée à l’origine lors de la finale de la Kings League Brésil à l’Allianz Parque en mai 2025, on entend Neymar lancer à ses coéquipiers : « Mon père me disait toujours, tu sais ? Chaque fois que j’entrais sur le terrain, il me disait : “Fiston, cours, donne tout, joue comme si c’était le dernier match de ta vie”. Alors, cours, mon frère, cours comme si c’était le dernier jour de ta vie. »