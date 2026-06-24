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« Vis comme si c’était le dernier jour de ta vie ! » : le père de Neymar motive la star brésilienne, dont le retour de blessure approche
Les conseils intemporels d’un père à l’icône de la Seleção
Peu avant la rencontre entre le Brésil et l’Écosse, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, le père de Neymar a publié sur Instagram une vidéo émouvante. On y voit la star de Santos s’adresser à ses coéquipiers dans le vestiaire et rappeler les valeurs transmises par son père.
Dans cette séquence, filmée à l’origine lors de la finale de la Kings League Brésil à l’Allianz Parque en mai 2025, on entend Neymar lancer à ses coéquipiers : « Mon père me disait toujours, tu sais ? Chaque fois que j’entrais sur le terrain, il me disait : “Fiston, cours, donne tout, joue comme si c’était le dernier match de ta vie”. Alors, cours, mon frère, cours comme si c’était le dernier jour de ta vie. »
- (C)Getty Images
Neymar est prêt à faire la différence en sortant du banc.
Le timing de cette annonce est significatif : Neymar se prépare à retrouver les terrains après sa blessure au mollet. Le 17 mai dernier, l’attaquant de 34 ans avait ressenti cette lésion lors de la défaite 3-0 de Santos face à Coritiba, suscitant des interrogations sur sa condition physique à l’aube de la trêve internationale estivale.
Convoqué sur le banc pour affronter l’Écosse, l’attaquant star a terminé sa rééducation à Miami avec le groupe et est désormais considéré apte pour entrer en jeu comme remplaçant. Un boost moral précieux pour le camp brésilien, déterminé à valider sa qualification.
Nostalgie et motivation : un duo gagnant
La vidéo diffusée par le père de Neymar va bien au-delà d’un simple message : il s’agit d’un montage retraçant l’illustre carrière de l’attaquant en équipe nationale. On y retrouve les temps forts des années passées, notamment son but spectaculaire contre la Croatie en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 – un match qui s’est finalement soldé par une déception pour la Seleção à l’issue d’une séance de tirs au but.
En associant ce discours d’avant-match à ses buts les plus emblématiques, la vidéo rappelle l’importance durable de Neymar pour le football brésilien. Malgré les blessures et son retour au club de Santos en Amérique du Sud, il demeure la figure de proue autour de laquelle s’articulent souvent les espoirs de la Seleção dans les grands tournois.
- AFP
Un match décisif de la Coupe du monde se profile à l'horizon
Le Brésil occupe actuellement la première place du groupe C avec quatre points, total acquis après un match nul 1-1 contre le Maroc et une victoire convaincante 3-0 face à Haïti. L'Écosse, troisième avec trois points, a d’abord battu Haïti 1-0 avant de s’incliner sur le même score face au Maroc, qui occupe la deuxième place, à égalité de points avec le Brésil.
En 13 matches de Coupe du monde, Neymar a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives.