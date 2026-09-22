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Virgil van Dijk x Alan Hansen : Jeremy Jacquet s’inscrit dans l’ADN de Liverpool, alors qu’une légende des Reds explique les meilleures qualités du défenseur relanceur à 60 M£
Jacquet s’est rapidement acclimaté après son transfert à 60 millions de livres sterling
Recruté pour 60 millions de livres sterling (80 M$), dans le cadre d’un accord conclu lors du mercato hivernal, le joueur de 21 ans, plein d’assurance, s’est intégré sans la moindre difficulté au collectif d’Anfield. Il a très clairement réussi des débuts tonitruants dans le football anglais.
Une série de prestations remarquées pendant la pré-saison a contribué à faire monter l’enthousiasme parmi des supporters fidèles, et ce niveau a été confirmé au début des compétitions de Premier League, de Ligue des champions et de Carabao Cup.
Liverpool, toujours invaincu, compte trois clean sheets en sept matches toutes compétitions confondues, avec Jacquet qui s’est rapidement installé aux côtés du capitaine du club, Van Dijk. Il est considéré comme doté de nombreuses qualités qui ont fait de son coéquipier néerlandais l’un des tout meilleurs à son poste.
Sa qualité balle au pied peut aussi être comparée à celle de la légende Hansen, vainqueur de la Coupe d’Europe, Liverpool étant réputé pour disposer, dans sa ligne défensive, de joueurs aussi à l’aise dans la conservation du ballon que dans la récupération.
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Les qualités que Jacquet partage avec Van Dijk et Hansen
Interrogé sur son avis au sujet de Jacquet et sur le fait de savoir si le jeune Français semble marcher dans les pas de certaines figures emblématiques, l'ancien milieu de Liverpool Houghton, qui s'exprimait en association avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL : « C'est encore un joueur qui aime le contact. C'est ce que j'aime chez lui, il est très compétitif. Même quand il a reçu un carton jaune contre Fulham, ils n'ont pas paniqué, n'est-ce pas ? Certains entraîneurs se disent : “oh non, il vaut mieux le sortir au cas où on se retrouve à 10”. Là, ce n'était pas le cas, ils l'ont simplement laissé continuer.
« Ce que je vois chez lui, c'est un vrai compétiteur : bon dans les airs, bon leader, il communique bien et il prend vraiment du plaisir sur le terrain. Il transmet le ballon avec justesse ; quand on l'a vu jouer vers le milieu, il le donne avec du rythme, ou avec le bon dosage pour que le joueur puisse le contrôler.
« Je pense qu'il a été vraiment très bon au début. Je l'ai vu lors d'un match de pré-saison, il a été brillant quand il a joué, et il donne simplement l'impression d'être un naturel. Il prend vraiment du plaisir à jouer, c'est un bon ajout pour le club. »
Araujo impressionne comme arrière droit de fortune
Tout en accueillant le potentiel de Jacquet dans ses rangs, Liverpool s’est aussi offert le pedigree de Ronald Araujo. L’expérimenté Uruguayen a rejoint le club dans le cadre d’un prêt d’une saison en provenance de Barcelone.
Il a davantage l’habitude d’évoluer dans l’axe de la défense, mais apporte une solution de remplacement au poste d’arrière droit pour l’entraîneur des Reds, Andoni Iraola. Il est un autre joueur qui a tapé dans l’œil de Houghton, l’ancienne internationale de la République d’Irlande ajoutant : « Je pense qu’il a vraiment rendu Liverpool plus solide défensivement. L’équipe a désormais un impact physique, alors qu’avant, je ne la trouvais pas aussi physique. Je pense que, désormais, ce n’est clairement plus le cas.
« Je l’ai regardé lors du match contre Fulham, qui arrivait juste après celui face à l’Atletico Madrid, donc il ne se projetait pas autant vers l’avant parce que ce n’est pas un latéral de métier, mais je vais vous dire une chose : c’est un compétiteur, il gagne ses duels aériens, il gagne ses tacles, il aime tacler, ce qu’on ne voit pas si souvent dans le football, et il fait les choses de manière simple et propre.
« Et aussi, pour votre ailier, c’est formidable parce que s’il se contente de vous donner le ballon, alors vous pouvez vous concentrer sur votre part de magie, vous ne vous inquiétez pas de le voir vous dédoubler en permanence et de devoir sans cesse couvrir, vous savez qu’il va le plus souvent vous couvrir et vous laisser faire votre travail.
« Je pense que pour l’ailier, quel qu’il soit sur ce côté droit, cela devrait être une aubaine : concentre-toi sur ton travail et mets quelques centres dans la surface, élimine ton latéral, fais quelques une-deux, peu importe la situation, mais tu sais alors quelles sont tes forces et tu sais quelle est la sienne. »
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Calendrier de Liverpool 2026-2027 : Manchester City au programme ensuite
Liverpool a abordé la première trêve internationale de la saison 2026-27 à la sixième place du classement de Premier League, avec neuf points pris en cinq matches. Le collectif laisse entrevoir encore plus.
Avec Jacquet et Araujo impressionnants derrière, tandis que l’attaquant suédois Alexander Isak, recruté pour 125 M£ (167 M$), retrouve son allant dans le dernier tiers du terrain, Liverpool reprendra la compétition le 11 octobre avec une affiche très attendue à domicile contre le leader du championnat, Manchester City.
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