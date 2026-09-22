Virgil van Dijk x Alan Hansen : Jeremy Jacquet s’inscrit dans l’ADN de Liverpool, alors qu’une légende des Reds explique les meilleures qualités du défenseur relanceur à 60 M£

Recruté pour 60 millions de livres sterling (80 M$), dans le cadre d’un accord conclu lors du mercato hivernal, le joueur de 21 ans, plein d’assurance, s’est intégré sans la moindre difficulté au collectif d’Anfield. Il a très clairement réussi des débuts tonitruants dans le football anglais.

Une série de prestations remarquées pendant la pré-saison a contribué à faire monter l’enthousiasme parmi des supporters fidèles, et ce niveau a été confirmé au début des compétitions de Premier League, de Ligue des champions et de Carabao Cup.

Liverpool, toujours invaincu, compte trois clean sheets en sept matches toutes compétitions confondues, avec Jacquet qui s’est rapidement installé aux côtés du capitaine du club, Van Dijk. Il est considéré comme doté de nombreuses qualités qui ont fait de son coéquipier néerlandais l’un des tout meilleurs à son poste.

Sa qualité balle au pied peut aussi être comparée à celle de la légende Hansen, vainqueur de la Coupe d’Europe, Liverpool étant réputé pour disposer, dans sa ligne défensive, de joueurs aussi à l’aise dans la conservation du ballon que dans la récupération.