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Virgil van Dijk, très ému, réagit après avoir atteint les 100 sélections avec les Pays-Bas, alors que la star de Liverpool jure de continuer à jouer jusqu’à l’Euro 2028
Une soirée historique à Eindhoven
Van Dijk a consolidé son héritage comme l’un des plus grands défenseurs de l’histoire du football néerlandais dimanche soir, en devenant seulement le 11e joueur à atteindre les 100 sélections avec l’équipe nationale. La star de Liverpool est entrée sur la pelouse accompagnée de son fils, Mase, tandis que ses parents et le reste de sa famille assistaient à la scène depuis les tribunes, dans ce qui s’est révélé être une soirée poignante pour le joueur de 35 ans.
« Une soirée très spéciale et une magnifique étape, dont je suis fier », a déclaré Van Dijk à NOS. « J’ai eu du mal il y a un instant dans le vestiaire, je suis assez ému. C’est quelque chose que je n’aurais jamais osé rêver ; cela me paraissait bien trop lointain pour même me traverser l’esprit quand j’étais jeune. Cela le rend d’autant plus beau. Je veux exprimer ma gratitude au staff ainsi qu’aux membres du staff avec lesquels j’ai travaillé par le passé. Mais au final, je suis surtout reconnaissant envers ma famille, qui était également là ce soir. »
- Getty Images Sport
Un siècle gagné de haute lutte
Atteindre la barre des 100 sélections internationales est une étape marquante, acquise grâce à la résilience, en particulier compte tenu de la grave adversité à laquelle le défenseur vétéran a été confronté en cours de route. Son parcours jusqu’à ce cap symbolique a été fortement perturbé par une dévastatrice blessure au ligament croisé, un contretemps qui l’a contraint à une longue rééducation d’un an et a temporairement freiné sa trajectoire au niveau international.
Revenant sur son parcours, Van Dijk a reconnu qu’il aurait pu figurer encore plus haut dans le classement de tous les temps s’il était resté en forme. « J’en ai tiré le maximum jusqu’à présent. Malheureusement, j’ai été absent pendant un an à cause d’une blessure au ligament croisé, sinon j’aurais pu me rapprocher de Wesley Sneijder. Mais je suis fier et heureux, restons-en là », a-t-il déclaré.
Les yeux tournés vers l’avenir et l’Euro 2028
Si le record de 134 sélections de Sneijder reste la référence aux Pays-Bas, Van Dijk n’est pas encore prêt à prendre sa retraite internationale. Malgré son statut de vétéran, le défenseur central s’est officiellement engagé avec les Pays-Bas jusqu’au Championnat d’Europe 2028. Cet engagement sur le long terme souligne son importance continue au sein de la sélection nationale sous l’actuel staff technique.
« Pour moi, ça ne s’arrêtera pas à 100. Je ne suis pas quelqu’un qui se projette trop loin. Il faut très bien prendre soin de soi et tout faire pour être là à chaque fois. Je me sens bien en ce moment, donc je dois simplement continuer. Le football est ce qu’il y a de mieux. Je comprends très bien que les gens regardent l’âge dans notre sport. Quand les choses se passent bien, ils disent : “Oh, c’est bien pour ton âge.” Et sinon, tu es un vieil homme. Je dois simplement m’assurer de performer aussi bien que possible pour l’équipe, sur le terrain comme en dehors », a expliqué Van Dijk.
- AFP
Le soutien total de Xavi Hernandez
La décision de poursuivre sa carrière internationale intervient après des discussions fructueuses avec le sélectionneur national Xavi Hernandez. Le technicien s'est montré très clair sur l'influence du défenseur au sein du groupe, mettant en avant son professionnalisme et ses qualités de leader depuis sa prise de fonction à la tête de la sélection nationale. Pour Xavi, Van Dijk reste le cœur incontesté de l'équipe alors qu'elle se tourne vers les prochains tournois.
« Je l'ai déjà dit dans le vestiaire : Virgil est un exemple. Depuis que je l'ai rencontré, il a fait de grandes choses. Pas seulement individuellement, mais aussi dans un contexte collectif. Virgil est un vrai leader. Je suis très fier d'être son entraîneur », a déclaré Xavi.
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