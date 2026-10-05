Van Dijk a consolidé son héritage comme l’un des plus grands défenseurs de l’histoire du football néerlandais dimanche soir, en devenant seulement le 11e joueur à atteindre les 100 sélections avec l’équipe nationale. La star de Liverpool est entrée sur la pelouse accompagnée de son fils, Mase, tandis que ses parents et le reste de sa famille assistaient à la scène depuis les tribunes, dans ce qui s’est révélé être une soirée poignante pour le joueur de 35 ans.

« Une soirée très spéciale et une magnifique étape, dont je suis fier », a déclaré Van Dijk à NOS. « J’ai eu du mal il y a un instant dans le vestiaire, je suis assez ému. C’est quelque chose que je n’aurais jamais osé rêver ; cela me paraissait bien trop lointain pour même me traverser l’esprit quand j’étais jeune. Cela le rend d’autant plus beau. Je veux exprimer ma gratitude au staff ainsi qu’aux membres du staff avec lesquels j’ai travaillé par le passé. Mais au final, je suis surtout reconnaissant envers ma famille, qui était également là ce soir. »