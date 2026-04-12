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Virgil van Dijk se dit « serein » concernant Rio Ngumoha, qu’il juge « humble », malgré les nombreux appels réclamant la titularisation du jeune talent de Liverpool face au PSG
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L'avènement d'un nouveau recordman à Anfield
Ngumoha continue d’écrire l’histoire à Liverpool : son dernier but contre Fulham en fait le plus jeune buteur de l’histoire du club en Premier League à Anfield. À seulement 17 ans et 225 jours, il a battu le précédent record détenu par Raheem Sterling, confirmant ainsi son statut de l’un des talents les plus prometteurs du football européen.
Sa finition impeccable a ouvert le score lors d’une victoire 2-0 qui a soulagé l’entraîneur Arne Slot. Dominé par Manchester City en FA Cup puis par le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Liverpool retrouve un peu d’espoir grâce à l’éclat de son jeune attaquant, juste avant le match le plus important de sa saison.
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Van Dijk apporte son soutien au jeune prodige.
Menés 2-0 à l’issue du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions face au PSG, les Reds abordent la rencontre retour avec l’espoir d’un renversement de situation. Dans ce contexte, une partie des supporters réclame la titularisation de Ngumoha. Le capitaine Virgil van Dijk se montre convaincu que la pression ne déstabilisera pas le jeune joueur, louant sa mentalité et son éthique de travail au cours d’une saison qui l’a révélé.
Interrogé sur une possible titularisation du jeune homme à Anfield mardi, le capitaine a répondu : « Il prendrait ça avec philosophie. C'est un garçon humble qui travaille dur et qui écoute. Il veut s'améliorer constamment. Il a de grands rêves. C'est à lui et à son entourage de veiller à ce qu'il reste comme ça. Je ne crains pas que quoi que ce soit change de ce côté-là. »
Dépasser la référence du Sterling
Ngumoha n'en est pas à ses premiers pas : il s'était déjà imposé comme le plus jeune buteur de Liverpool en marquant contre Newcastle en août dernier, à seulement 16 ans. Son nouveau coup d'éclat face à Fulham a accentué l'engouement autour de son potentiel d'attaquant de pointe.
Van Dijk estime que ces distinctions doivent servir de moteur à l’attaquant, déclarant : « Il a battu le record de Raheem, ce qui est très bien pour lui et devrait le motiver et le pousser encore plus. Il ne doit pas considérer cela comme acquis, et je suis sûr qu’il ne le fera pas. Il doit maintenir son élan. C’est au manager de décider de la composition de l’équipe et du plan de jeu pour mardi. Titulaires ou non, tous les joueurs doivent se sentir partie prenante d’un projet exceptionnel. C’est ce qu’il nous faut pour battre le PSG. »
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Combler le vide laissé par le départ de légendes
L’émergence de Ngumoha intervient à point nommé, alors que les départs imminents de Mohamed Salah et d’Andy Robertson sont déjà actés. Les deux vétérans ont reçu un accueil émouvant lors de la rencontre face à Fulham après avoir annoncé qu’ils quitteraient Anfield en fin de saison, laissant un vide considérable en termes de leadership et de talent au sein de l’effectif.