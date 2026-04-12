Ngumoha continue d’écrire l’histoire à Liverpool : son dernier but contre Fulham en fait le plus jeune buteur de l’histoire du club en Premier League à Anfield. À seulement 17 ans et 225 jours, il a battu le précédent record détenu par Raheem Sterling, confirmant ainsi son statut de l’un des talents les plus prometteurs du football européen.

Sa finition impeccable a ouvert le score lors d’une victoire 2-0 qui a soulagé l’entraîneur Arne Slot. Dominé par Manchester City en FA Cup puis par le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Liverpool retrouve un peu d’espoir grâce à l’éclat de son jeune attaquant, juste avant le match le plus important de sa saison.







