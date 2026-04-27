Le capitaine de Liverpool refuse de croire que Mohamed Salah ait déjà disputé son dernier match sous les couleurs des Reds. L’attaquant égyptien s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire 3-1 contre Crystal Palace, ce qui fait craindre aux supporters que sa brillante carrière en Premier League ne touche à sa fin, alors même que son départ est acté pour l’été prochain.

Malgré l’image sinistre de l’attaquant quittant le terrain en boitant, Van Dijk estime que la capacité de récupération du joueur de 33 ans pourrait lui permettre de revenir pour les dernières sorties à Anfield. « Je l’espère », a déclaré le défenseur lorsqu’on lui a demandé si Salah allait rejouer. « Il y aura un examen médical qui déterminera la nature du problème. Je sais qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour revenir sur le terrain dès que possible. »