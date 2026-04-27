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Virgil van Dijk se dit optimiste : Mohamed Salah, connu pour sa capacité de récupération éclair, n’aura pas joué son dernier match avec Liverpool malgré sa blessure contre Crystal Palace
Van Dijk garde espoir pour la légende d'Anfield
Le capitaine de Liverpool refuse de croire que Mohamed Salah ait déjà disputé son dernier match sous les couleurs des Reds. L’attaquant égyptien s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire 3-1 contre Crystal Palace, ce qui fait craindre aux supporters que sa brillante carrière en Premier League ne touche à sa fin, alors même que son départ est acté pour l’été prochain.
Malgré l’image sinistre de l’attaquant quittant le terrain en boitant, Van Dijk estime que la capacité de récupération du joueur de 33 ans pourrait lui permettre de revenir pour les dernières sorties à Anfield. « Je l’espère », a déclaré le défenseur lorsqu’on lui a demandé si Salah allait rejouer. « Il y aura un examen médical qui déterminera la nature du problème. Je sais qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour revenir sur le terrain dès que possible. »
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Le roi d’Égypte quitte la rencontre sous une ovation chargée d’émotion.
Blessé à un moment crucial, alors que Liverpool ne compte plus que quatre matches à disputer cette saison, Mohamed Salah pourrait manquer ses deux dernières sorties à Anfield, ce qui accentue la pression sur le groupe. Visiblement touché, Virgil van Dijk a confirmé l’inquiétude de son coéquipier au moment de quitter la pelouse samedi.
« Quand on se blesse à ce stade de la saison, surtout dans sa situation, il ne lui reste plus que deux matchs à domicile à jouer. Un mélange de sentiments vous traverse l’esprit en quittant la pelouse », a expliqué Van Dijk. « Il doit maintenant passer des examens et être évalué. J’espère que ce ne sera pas trop long, mais pour l’instant, je n’en sais rien. Peut-être sera-t-il de retour la semaine prochaine, peut-être pas. Je n’en ai aucune idée. »
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Une place de titulaire lui est garantie, quel que soit son niveau de forme.
L’héritage de Salah à Anfield est déjà gravé dans le marbre : avec 257 buts en 440 matches, il est le troisième meilleur buteur de l’histoire du club. Qu’il parvienne ou non à retrouver la forme à temps, Van Dijk est convaincu que les supporters rendront au triple lauréat du titre de Joueur de l’année de la PFA l’hommage qu’il mérite pour ses neuf saisons couronnées de succès.
« Il aura droit à ses adieux quoi qu’il arrive », a ajouté Van Dijk. « Ce n’est pas la question pour l’instant ; il ne faut pas trop anticiper. Connaissant Mo, il se remet vite avec l’équipe qui l’entoure, alors attendons de voir. »
Les Reds visent une qualification pour la Ligue des champions.
Malgré l’incertitude entourant Salah, la victoire de Liverpool contre Crystal Palace représente un pas décisif vers la qualification en Ligue des champions. Ce succès propulse les Reds à la quatrième place de la Premier League, juste derrière Manchester United à la différence de buts, même si les Red Devils comptent encore un match en moins. Alors que l’éventuelle absence de l’Égyptien pèse, le capitaine a immédiatement mis en avant les joueurs ayant répondu présent, notamment Alexander Isak, enfin buteur à Anfield.
« Pour un avant-centre, marquer est essentiel, et son but était superbe », a déclaré Van Dijk. « Depuis son arrivée, tout le monde voit à quel point il est exceptionnel. Il a besoin de jouer pour prendre confiance, mais pour un attaquant, l’essentiel reste de trouver le chemin des filets. Je ne m’inquiète absolument pas pour lui. Nous attendons plus que des buts de sa part, et c’est ce qu’il peut apporter. Il doit simplement continuer sur sa lancée, continuer à travailler, rester en forme et rester un élément important pour le club, car je pense qu’il le sera et qu’il l’est déjà. »