Virgil van Dijk salue le nouveau style de pressing haut de Xavi alors que les Pays-Bas tiennent l’Allemagne de Jurgen Klopp pour les débuts du nouveau sélectionneur

L’aube de l’ère Xavi avec l’équipe nationale des Pays-Bas est arrivée avec une forte attente, et les premiers signes suggèrent un changement radical de philosophie tactique. Opposés à une Allemagne dirigée par l’ancien légendaire entraîneur de Liverpool Klopp, les Oranje ont affiché une approche modernisée privilégiant une défense proactive et un pressing haut incessant. S’exprimant devant les médias après le match nul 1-1, Virgil van Dijk a souligné la transition que traverse actuellement le groupe, alors qu’il s’adapte aux exigences élevées de l’ancien entraîneur de Barcelone avec et sans ballon.

Il a partagé ses premières impressions sur la performance avec NOS Sport, livrant une évaluation honnête de la manière dont l’équipe a équilibré ses nouveaux déclencheurs agressifs avec la stabilité défensive nécessaire pour rivaliser contre une opposition européenne de tout premier plan. « Oui, définitivement. Nous voulons naturellement avoir le ballon et le pressing en fait naturellement énormément partie. Vous jouez aussi contre une équipe qui a beaucoup de qualité. Au final, c’était un match solide de notre part », a-t-il déclaré.