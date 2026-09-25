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Virgil van Dijk salue le nouveau style de pressing haut de Xavi alors que les Pays-Bas tiennent l’Allemagne de Jurgen Klopp pour les débuts du nouveau sélectionneur
Un changement tactique pour les Pays-Bas
L’aube de l’ère Xavi avec l’équipe nationale des Pays-Bas est arrivée avec une forte attente, et les premiers signes suggèrent un changement radical de philosophie tactique. Opposés à une Allemagne dirigée par l’ancien légendaire entraîneur de Liverpool Klopp, les Oranje ont affiché une approche modernisée privilégiant une défense proactive et un pressing haut incessant. S’exprimant devant les médias après le match nul 1-1, Virgil van Dijk a souligné la transition que traverse actuellement le groupe, alors qu’il s’adapte aux exigences élevées de l’ancien entraîneur de Barcelone avec et sans ballon.
Il a partagé ses premières impressions sur la performance avec NOS Sport, livrant une évaluation honnête de la manière dont l’équipe a équilibré ses nouveaux déclencheurs agressifs avec la stabilité défensive nécessaire pour rivaliser contre une opposition européenne de tout premier plan. « Oui, définitivement. Nous voulons naturellement avoir le ballon et le pressing en fait naturellement énormément partie. Vous jouez aussi contre une équipe qui a beaucoup de qualité. Au final, c’était un match solide de notre part », a-t-il déclaré.
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Maîtriser le pressing à haute intensité
L’une des caractéristiques les plus notables du schéma tactique de Xavi est l’accent mis sur la récupération du ballon le plus haut possible sur le terrain. Cela a été évident tout au long du duel avec l’Allemagne, où les attaquants et les milieux néerlandais ont fréquemment harcelé leurs adversaires pour perturber leur relance. Van Dijk a reconnu que, si le schéma est clair, sa mise en œuvre reste encore en cours.
« Je pense que nous méritons au moins un point ce soir. Nous avons bien joué par moments, mais à certains instants nous avons été un peu vulnérables. Si nous pressons, nous pouvons encore nous améliorer dans ce domaine. Après trois jours de travail, je pense que c’était un grand match », a déclaré le capitaine.
Polémique autour d’un but refusé
Le match n’a pas été exempt de moments de frustration pour les Pays-Bas. Van Dijk a marqué de la tête à la 13e minute sur un corner, avant que son but ne soit finalement annulé. Van Dijk a estimé que la décision de sanctionner Brian Brobbey pour une obstruction présumée sur le gardien allemand Marc-Andre ter Stegen était extrêmement sévère. Van Dijk n’a pas caché sa déception lorsqu’il a été interrogé sur l’incident précis qui l’a privé d’un but contre l’équipe de l’ancien entraîneur de son club.
« J’ai trouvé que ce but a été refusé très facilement. Je ne pense pas que Brian ait fait quoi que ce soit. Il était là, mais n’a absolument rien fait », s’est plaint Van Dijk.
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Les fondations de l’avenir
Si un match amical nul est rarement un motif de célébration excessive, la manière dont les Pays-Bas ont tenu tête à l’Allemagne de Klopp a insufflé un sentiment de confiance au sein du groupe. L’intégration des idées de Xavi dans un effectif rempli de talents techniques de haut niveau laisse penser qu’Oranje pourrait redevenir l’une des équipes les plus excitantes d’Europe. Van Dijk estime que les bases ont été posées et que l’atmosphère positive après le coup de sifflet final est un ingrédient crucial pour la poursuite de leur développement.
« Oui, bien sûr. Les résultats aident énormément pour la confiance. Cela confirme aussi ce que nous avons fait au cours des trois derniers jours, mais il y a bien plus que cela. Il y a quelque chose sur quoi construire », a déclaré Van Dijk avec optimisme.
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