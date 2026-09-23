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Virgil van Dijk révèle comment le nouveau sélectionneur Xavi a sauvé sa carrière avec les Pays-Bas après les « absurdités » de la Coupe du monde
La réunion de « dix secondes » qui a tout changé
Van Dijk a admis que son avenir avec les Pays-Bas ne tenait qu’à un fil après une campagne de Coupe du monde éprouvante, qui l’a amené à s’interroger sur son rôle. Le talisman de Liverpool a ressenti le poids d’un examen public intense et avait besoin de temps loin des terrains avec sa famille pour digérer cette déception. Cependant, la nomination d’un nouveau staff technique lui a apporté la clarté dont il avait besoin. Van Dijk a révélé qu’un face-à-face avec le nouveau sélectionneur Xavi avait suffi à le convaincre de mener son pays dans le prochain cycle.
« J’avais besoin de vacances avec ma famille, puis d’une réunion importante avec le sélectionneur. Après dix secondes, il était déjà clair que j’allais continuer », a déclaré le défenseur aux journalistes.
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Rétablir la confiance et l’appréciation
Plutôt que de se concentrer sur les aspects tactiques ou sur la planification à long terme, la conversation a porté sur le respect fondamental et la reconnaissance que le défenseur de 33 ans estimait ne pas recevoir de sources extérieures. Virgil van Dijk a mis en avant la réassurance cruciale apportée par son nouvel entraîneur, qui lui a rappelé sa véritable stature et a réaffirmé son importance capitale pour l’équipe. Cette discussion a rétabli un sentiment nécessaire de confiance et de joie, en répondant à un besoin de validation émotionnelle qui allait au-delà de sa condition physique pourtant déjà éprouvée.
« Ce qu’il m’a dit ? Que je suis Virgil van Dijk. Il s’agit de confiance, de reconnaissance, de l’importance que vous avez pour l’équipe. Physiquement, il n’y a et il n’y avait aucun doute, mais on veut aussi ressentir de la reconnaissance et du plaisir. Cela ne me manquait pas en interne, mais assez souvent en externe. Et vous y jouez un rôle assez important », a révélé Van Dijk.
Réponse aux critiques sur la Coupe du monde
Le vétéran de la défense centrale n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer les retombées de l’élimination surprise des Pays-Bas. Les Oranje ont été sortis après une séance de tirs au but tendue en huitièmes de finale contre le Maroc, une défaite qui a déclenché une vague de négativité dans le pays. Van Dijk s’est montré particulièrement furieux face aux récits laissant entendre qu’il était responsable de changements tactiques qui auraient nui aux performances de l’équipe.
« Nous avons tout simplement échoué à la Coupe du monde, ce sont les faits, a déclaré Van Dijk. Ce n’est pas à cause de moi, je n’ai jamais été celui qui propose ça. C’était un mauvais match, mais nous avons failli nous en sortir. Alors rien n’aurait été un problème. Mais là, nous avons été éliminés bien trop tôt. Et alors, on vous tombe dessus de toutes parts. »
Il était visiblement irrité par les affirmations selon lesquelles lui et l’ancien sélectionneur Ronald Koeman avaient « brisé » le football néerlandais. « On balance des absurdités pour me faire paraître encore pire. Cela arrive bien trop souvent. Cela n’a aucun sens d’y revenir maintenant. On m’a dit que c’était de ma faute si nous jouions à cinq, que Ronald Koeman et moi avions détruit le football néerlandais », a-t-il ajouté.
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À la poursuite de la barre des 100
Malgré le bruit extérieur, Van Dijk reste concentré sur sa longévité au plus haut niveau. Fort de 96 sélections, il se rapproche rapidement de la barre des 100 apparitions avec son pays, un cap qui le place parmi l’élite de l’histoire du football néerlandais. Si la perspective d’atteindre les 100 sélections constitue un accomplissement important, le défenseur a insisté sur le fait que les chiffres n’étaient pas le moteur de sa décision de continuer.
« Cela n’a pas joué un rôle dans mon ressenti », a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur ce cap. « Je voulais simplement me reposer, parler avec mes proches, avec le sélectionneur. Mais 100 sélections, ce n’est pas quelque chose que beaucoup de joueurs réalisent, j’en suis conscient », a-t-il ajouté.
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