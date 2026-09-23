Virgil van Dijk révèle comment le nouveau sélectionneur Xavi a sauvé sa carrière avec les Pays-Bas après les « absurdités » de la Coupe du monde

Le vétéran de la défense centrale n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer les retombées de l’élimination surprise des Pays-Bas. Les Oranje ont été sortis après une séance de tirs au but tendue en huitièmes de finale contre le Maroc, une défaite qui a déclenché une vague de négativité dans le pays. Van Dijk s’est montré particulièrement furieux face aux récits laissant entendre qu’il était responsable de changements tactiques qui auraient nui aux performances de l’équipe.

« Nous avons tout simplement échoué à la Coupe du monde, ce sont les faits, a déclaré Van Dijk. Ce n’est pas à cause de moi, je n’ai jamais été celui qui propose ça. C’était un mauvais match, mais nous avons failli nous en sortir. Alors rien n’aurait été un problème. Mais là, nous avons été éliminés bien trop tôt. Et alors, on vous tombe dessus de toutes parts. »

Il était visiblement irrité par les affirmations selon lesquelles lui et l’ancien sélectionneur Ronald Koeman avaient « brisé » le football néerlandais. « On balance des absurdités pour me faire paraître encore pire. Cela arrive bien trop souvent. Cela n’a aucun sens d’y revenir maintenant. On m’a dit que c’était de ma faute si nous jouions à cinq, que Ronald Koeman et moi avions détruit le football néerlandais », a-t-il ajouté.