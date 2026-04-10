Virgil van Dijk reconnaît que la saison de Liverpool a été « inacceptable », mais il refuse de renoncer à une remontée en Ligue des champions face au PSG

À l’époque, Liverpool avait effacé un retard de 3-0 pour battre Barcelone 4-0 et remporter finalement la Ligue des champions. Van Dijk estime qu’un scénario similaire pourrait se reproduire, même si les attentes extérieures restent modestes. Il a comparé le défi actuel à cette victoire inoubliable, lorsque l’équipe de Jürgen Klopp avait défié tous les pronostics pour atteindre la finale de la Ligue des champions.

« À l’époque, nous affrontions l’une des meilleures équipes d’Europe, qui comptait évidemment l’un des meilleurs joueurs de tous les temps dans ses rangs, et nous avions des blessés », a déclaré le défenseur néerlandais, cité par The Guardian. « Et aujourd’hui, nous affrontons la meilleure équipe d’Europe. Ce sont les champions d’Europe, donc je pense que la situation est similaire en ce sens que, sur le papier, personne ne nous donne probablement aucune chance.

Tout part de la confiance en soi. Tout part de la confiance que nous transmet notre entraîneur, d’un plan de jeu adapté et de l’intensité que nous devons maintenir de la première à la dernière seconde si nous voulons accomplir quelque chose. Nous devons montrer notre envie, notre combativité : c’est le minimum attendu d’un joueur de Liverpool. »