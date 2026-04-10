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Virgil van Dijk reconnaît que la saison de Liverpool a été « inacceptable », mais il refuse de renoncer à une remontée en Ligue des champions face au PSG
Liverpool affronte une tâche colossale après sa défaite à l'aller.
Liverpool affronte un défi de taille en Ligue des champions après sa défaite 2-0 sur la pelouse du Paris Saint-Germain lors du match aller des quarts de finale au Parc des Princes. Les hommes d’Arne Slot ont été dominés durant l’ensemble de la rencontre et doivent désormais accomplir un exploit à Anfield pour maintenir intacts leurs espoirs européens. Malgré cette performance décevante, Virgil van Dijk reste convaincu que Liverpool peut encore renverser la vapeur. Le capitaine rappelle le retournement de situation face au FC Barcelone en demi-finale 2019 pour souligner que des nuits magiques sont possibles à Anfield.
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Van Dijk s'inspire du célèbre come-back du Barça
À l’époque, Liverpool avait effacé un retard de 3-0 pour battre Barcelone 4-0 et remporter finalement la Ligue des champions. Van Dijk estime qu’un scénario similaire pourrait se reproduire, même si les attentes extérieures restent modestes. Il a comparé le défi actuel à cette victoire inoubliable, lorsque l’équipe de Jürgen Klopp avait défié tous les pronostics pour atteindre la finale de la Ligue des champions.
« À l’époque, nous affrontions l’une des meilleures équipes d’Europe, qui comptait évidemment l’un des meilleurs joueurs de tous les temps dans ses rangs, et nous avions des blessés », a déclaré le défenseur néerlandais, cité par The Guardian. « Et aujourd’hui, nous affrontons la meilleure équipe d’Europe. Ce sont les champions d’Europe, donc je pense que la situation est similaire en ce sens que, sur le papier, personne ne nous donne probablement aucune chance.
Tout part de la confiance en soi. Tout part de la confiance que nous transmet notre entraîneur, d’un plan de jeu adapté et de l’intensité que nous devons maintenir de la première à la dernière seconde si nous voulons accomplir quelque chose. Nous devons montrer notre envie, notre combativité : c’est le minimum attendu d’un joueur de Liverpool. »
Le capitaine reconnaît que le manque de constance a caractérisé la saison de Liverpool.
Malgré un brin d’espoir quant à un éventuel sursaut, Virgil van Dijk n’a pas mâché ses mots pour fustiger la saison des Reds. Liverpool a déjà connu 17 revers toutes compétitions confondues, un bilan « inacceptable » pour un club de cette dimension, a-t-il asséné.
« C'est inacceptable », a-t-il déclaré. « C'est la réalité. Une réalité brutale, d'où une profonde déception. C'est très dur à accepter. Tout a une fin, y compris mon passage ici à un moment donné. Pour l'instant, la réalité est que nous manquons de régularité. Nous perdons trop de matchs. Nous connaissons des bons moments, mais nous ne parvenons pas à les maintenir. »
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Anfield se prépare à accueillir le match retour décisif de la Ligue des champions.
Liverpool tentera de renverser la vapeur après avoir concédé deux buts à l’aller, lorsqu’il accueillera le PSG à Anfield pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Les Reds espèrent que leur public saura recréer l’ambiance qui a déjà permis de réaliser de précédents exploits européens. Mais avant cela, l’équipe de Slot affrontera d’abord Fulham en Premier League samedi.