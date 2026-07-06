Virgil van Dijk pourrait-il rejoindre Christian Pulisic et Luka Modric à l’AC Milan ? Cette rumeur de transfert, qui surprend à Liverpool, est prise au sérieux alors que le défenseur néerlandais entame la dernière année de son contrat à Anfield

Selon les dernières rumeurs de mercato, Virgil van Dijk pourrait quitter Liverpool pour rejoindre l’AC Milan et évoluer aux côtés de Christian Pulisic et Luka Modric.

Selon des sources italiennes, le nouvel entraîneur de l’AC Milan, Amorim, voit dans l’international néerlandais une cible prioritaire pour renforcer la défense milanaise. Jusqu’ici inconcevable, l’idée de perdre la pierre angulaire du succès récent des Reds est désormais envisageable, tant la situation à Anfield a évolué.

Malgré ces échos, le Liverpool Echo a rapidement démenti toute départ vers Milan ou vers le club turc de Fenerbaçhe, assurant que les Reds comptent bien aborder la saison à venir avec leur capitaine.

Néanmoins, après les départs successifs de Jürgen Klopp puis d’Arne Slot, le club est en pleine transition. Avec les départs de Mohamed Salah et d’Andy Robertson, Van Dijk figure parmi les derniers piliers de l’ère précédente et endosse désormais un rôle de mentor auprès d’Iraola.



