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Virgil van Dijk pourrait-il rejoindre Christian Pulisic et Luka Modric à l’AC Milan ? Cette rumeur de transfert, qui surprend à Liverpool, est prise au sérieux alors que le défenseur néerlandais entame la dernière année de son contrat à Anfield
Milan envisagerait un transfert surprise d'une légende des Reds
Selon les dernières rumeurs de mercato, Virgil van Dijk pourrait quitter Liverpool pour rejoindre l’AC Milan et évoluer aux côtés de Christian Pulisic et Luka Modric.
Selon des sources italiennes, le nouvel entraîneur de l’AC Milan, Amorim, voit dans l’international néerlandais une cible prioritaire pour renforcer la défense milanaise. Jusqu’ici inconcevable, l’idée de perdre la pierre angulaire du succès récent des Reds est désormais envisageable, tant la situation à Anfield a évolué.
Malgré ces échos, le Liverpool Echo a rapidement démenti toute départ vers Milan ou vers le club turc de Fenerbaçhe, assurant que les Reds comptent bien aborder la saison à venir avec leur capitaine.
Néanmoins, après les départs successifs de Jürgen Klopp puis d’Arne Slot, le club est en pleine transition. Avec les départs de Mohamed Salah et d’Andy Robertson, Van Dijk figure parmi les derniers piliers de l’ère précédente et endosse désormais un rôle de mentor auprès d’Iraola.
- AFP
Gomez reconnaît que son avenir est incertain
La crise défensive qui frappe Anfield risque d’être aggravée par la situation contractuelle de Joe Gomez. Le joueur le plus ancien du club a admis ne pas savoir où il évoluera la saison prochaine. S’exprimant en mai, Gomez a déclaré : « Je ne sais pas [ce qui m’attend], c’est la réponse honnête. Il ne me reste qu’un an de contrat, donc je ne sais pas. »
L’année passée, il a failli d’ailleurs être sacrifié lors du mercato, le club ayant envisagé de l’inclure dans un deal pour recruter Marc Guehi. Avec le départ d’Ibrahima Konaté vers le Real Madrid, un départ de Gomez, conjugué à celui de Van Dijk, laisserait l’arrière-garde d’Iraola dangereusement exposée. Pour l’heure, les Reds misent sur les jeunes Jeremy Jacquet et Giovanni Leoni pour assurer l’avenir au cœur de leur défense.
Les piliers du milieu de terrain dans le viseur des recruteurs
Si la défense est en pleine restructuration, le milieu de terrain est lui aussi sous les projecteurs. Curtis Jones entame la dernière année de son contrat et attire l’attention de l’Inter Milan. Liverpool valorise son milieu formé au club à environ 35 millions de livres sterling, tandis que l’offre initiale des Nerazzurri s’élevait à 22 millions. Aucune nouvelle négociation n’est pour l’instant prévue pour le joueur local.
Wataru Endo, autre cadre arrivé de Stuttgart en 2023 pour 16 millions de livres sterling, se trouve lui aussi dans les douze derniers mois de son contrat.
- AFP
La pré-saison cruciale d'Elliott
Le cas d’Harvey Elliott interpelle. De retour à Anfield après un prêt à Aston Villa où son temps de jeu a été limité, le jeune milieu de terrain voit son avenir à long terme encore flou. L’intérêt passé du RB Leipzig avait poussé Liverpool à fixer son prix à 50 millions de livres sterling, mais ses rares apparitions sous Unai Emery ont sans doute revu cette évaluation à la baisse.
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