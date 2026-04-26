Van Dijk a apporté son plein soutien à Isak, rappelant que la qualité de l’attaquant reste indéniable malgré une première saison difficile sur la côte de Merseyside, au cours de laquelle il n’a inscrit que quatre buts toutes compétitions confondues.

L’attaquant a d’ailleurs ouvert le score samedi contre Crystal Palace, une réalisation majeure pour un joueur dont le transfert onéreux et les blessures à répétition ont jusqu’ici freiné l’élan.

« Pour un avant-centre, marquer est essentiel, et son but était superbe », a déclaré Van Dijk. « Depuis que je le vois à l’œuvre, tout le monde perçoit, en tant que coéquipier, à quel point il est exceptionnel. Il a besoin de jouer, de gagner en confiance et, bien sûr, de marquer : c’est son principal moteur.

Je ne m’inquiète absolument pas pour lui. Nous attendons plus que des buts de sa part, et c’est ce qu’il peut apporter ; il doit simplement continuer sur sa lancée, continuer à travailler, rester en forme et rester un élément important pour le club, car je pense qu’il le sera et qu’il l’est déjà. »