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Virgil van Dijk « n’est pas inquiet » malgré les quatre buts d’Alexander Isak, Liverpool attendant désormais que son attaquant, recruté 125 millions de livres sterling, justifie pleinement son transfert historique
« L’élément déclencheur principal » pour Isak
Van Dijk a apporté son plein soutien à Isak, rappelant que la qualité de l’attaquant reste indéniable malgré une première saison difficile sur la côte de Merseyside, au cours de laquelle il n’a inscrit que quatre buts toutes compétitions confondues.
L’attaquant a d’ailleurs ouvert le score samedi contre Crystal Palace, une réalisation majeure pour un joueur dont le transfert onéreux et les blessures à répétition ont jusqu’ici freiné l’élan.
« Pour un avant-centre, marquer est essentiel, et son but était superbe », a déclaré Van Dijk. « Depuis que je le vois à l’œuvre, tout le monde perçoit, en tant que coéquipier, à quel point il est exceptionnel. Il a besoin de jouer, de gagner en confiance et, bien sûr, de marquer : c’est son principal moteur.
Je ne m’inquiète absolument pas pour lui. Nous attendons plus que des buts de sa part, et c’est ce qu’il peut apporter ; il doit simplement continuer sur sa lancée, continuer à travailler, rester en forme et rester un élément important pour le club, car je pense qu’il le sera et qu’il l’est déjà. »
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Surmonter une première saison cauchemardesque
L’attaquant de 26 ans traverse une période délicate depuis son transfert record au Royaume-Uni, estimé à 125 millions de livres sterling en provenance de Newcastle United l’été dernier. Son passage à Anfield a été entravé par les blessures, dont une opération consécutive à une fracture du péroné.
Van Dijk a reconnu les difficultés rencontrées par le Suédois, déclarant : « Dire qu’il a connu une année difficile est un euphémisme. Il est sans doute mieux placé pour l’expliquer, mais ses blessures et le moment où elles sont survenues ont été malvenus. Mais aujourd’hui, il est de nouveau opérationnel et tout le monde connaît son potentiel. Il lui revient de le démontrer régulièrement – idéalement après la Coupe du monde, car nous serons adversaires pendant la compétition, donc il peut se permettre de lever le pied à ce moment-là ! »
Construire l’équipe autour d’Isak et de Wirtz
En battant Crystal Palace, Isak et Florian Wirtz, autre recrue phare, ont inscrit leur premier doublé commun sous le maillot des Reds. Ce duo, qui représente un investissement supérieur à 240 millions de livres sterling, forme selon Van Dijk le socle des futurs succès du club, à mesure qu’il s’adaptera aux exigences d’Anfield.
« C’était le plan depuis le début », a expliqué le défenseur néerlandais. « Ces deux joueurs ont été recrutés pour faire la différence, et la saison n’a été facile pour personne, y compris pour eux, mais on voit bien la qualité qu’ils ont. »
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