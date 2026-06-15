Les Pays-Bas ont entamé leur campagne Coupe du monde par une rencontre prolifique à Dallas, mais les débats d’après-match ont surtout porté sur les modifications réglementaires adoptées par la FIFA.

En vertu des nouvelles directives pour le tournoi de 2026, les pauses d’hydratation sont désormais une composante incontournable des journées de match, que le stade soit à ciel ouvert ou couvert.

Après la rencontre, Virgil van Dijk a fait partde sesréserves sur l’aspect obligatoire de ces temps de repos. Le capitaine néerlandais estime qu’ils répondent davantage aux besoins des diffuseurs qu’à ceux des joueurs, surtout lorsque les rencontres se déroulent dans des stades couverts et climatisés.