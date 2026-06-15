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Virgil van Dijk n'est pas convaincu par les pauses hydratation de la Coupe du monde, après le match d'ouverture des Pays-Bas contre le Japon
Les Pays-Bas découvrent les premières « pauses hydratation » de l’histoire de la Coupe du monde.
Les Pays-Bas ont entamé leur campagne Coupe du monde par une rencontre prolifique à Dallas, mais les débats d’après-match ont surtout porté sur les modifications réglementaires adoptées par la FIFA.
En vertu des nouvelles directives pour le tournoi de 2026, les pauses d’hydratation sont désormais une composante incontournable des journées de match, que le stade soit à ciel ouvert ou couvert.
Après la rencontre, Virgil van Dijk a fait partde sesréserves sur l’aspect obligatoire de ces temps de repos. Le capitaine néerlandais estime qu’ils répondent davantage aux besoins des diffuseurs qu’à ceux des joueurs, surtout lorsque les rencontres se déroulent dans des stades couverts et climatisés.
- AFP
Van Dijk s’interroge sur le caractère « commercial » des interruptions
Van Dijk a livré son avis sans détour sur l’impact tactique et physique des pauses en milieu de mi-temps. « Je trouve les temps d’hydratation plutôt intéressants, a-t-il expliqué. J’ai évidemment suivi presque tous les matchs jusqu’ici. Mais à chaque passage publicitaire, je trouve ça… disons que ce n’est pas vraiment ma tasse de thé. »
Le joueur de 34 ans a ensuite pointé l’effet sur les téléspectateurs : « Pour les téléspectateurs neutres, ce n’est pas génial non plus. Si la chaleur est vraiment étouffante, ces pauses peuvent avoir leur place, mais il faut évaluer la situation au cas par cas, match par match. Je crois avoir dit suffisamment sur le sujet. »
Le rythme de la rencontre a été perturbé lors du match nul à Dallas.
Le timing des pauses a semblé frustrer une équipe néerlandaise qui peinait à conserver son élan. Après une première mi-temps prudente, Virgil van Dijk a ouvert le score pour les Néerlandais, avant que Crysencio Summerville ne double la mise.
Les Oranje ont toutefois été repris à deux reprises par des Japonais opportunistes, capables d’exploiter les temps morts de la rencontre.
Les réalisations de Keito Nakamura puis, en toute fin de match, de Daichi Kamada ont permis aux deux formations de se partager les points dans le groupe F. Si Van Dijk s’est distingué sur le plan individuel, sa frustration a atteint son paroxysme face à l’approche « standardisée » adoptée par la FIFA au nom du bien-être des joueurs, une organisation qui, selon certains observateurs, a transformé la rencontre en quatre actes distincts.
- (C)Getty Images
Le débat oppose le bien-être des joueurs aux exigences de la télévision.
Conçue pour protéger les joueurs de la chaleur extrême prévue en Amérique du Nord lors de la Coupe du monde 2026, la politique de la FIFA fait pourtant débat : son application dans des stades modernes et climatisés comme l’AT&T Stadium surprend. Les détracteurs y voient un découpage digne de la NFL et de ses nombreuses coupures publicitaires.
Si l’intention de protéger les joueurs est louable, souligne-t-il, le manque de flexibilité nuit à l’expérience des spectateurs et au rythme naturel du football de haut niveau. Pour les Pays-Bas, l’attention se porte désormais sur leur deuxième match de groupe contre la Suède, où ils espèrent obtenir trois points avec moins de distractions en dehors du terrain.