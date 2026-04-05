Virgil van Dijk laisse entendre que les joueurs de Liverpool « ont baissé les bras » lors de la défaite 4-0 face à Manchester City

Au cours d’une saison déjà marquée par le manque de régularité, les Reds ont touché le fond samedi après-midi en se faisant démanteler par leurs rivaux. Alors que Liverpool a tenu bon en début de match, les vannes se sont ouvertes avant la mi-temps, entraînant une deuxième mi-temps moribonde qui a poussé les supporters visiteurs à quitter les tribunes bien avant le coup de sifflet final.

S'exprimant après la défaite, Van Dijk s'est montré d'une honnêteté brutale quant au manque de résilience affiché sur le terrain. « Évidemment, on sort des vestiaires avec la ferme intention de marquer, de ramener le score à 2-1 et de renverser la situation. Mais c'est le contraire qui s'est produit, et remonter un score de 3-0 est évidemment très difficile ici. Mais il ne faut pas baisser les bras, et c'est peut-être ce qui s'est passé à un certain moment », a admis le capitaine.