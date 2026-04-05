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Virgil van Dijk laisse entendre que les joueurs de Liverpool « ont baissé les bras » lors de la défaite 4-0 face à Manchester City
Van Dijk s'interroge sur l'esprit combatif de l'équipe
Au cours d’une saison déjà marquée par le manque de régularité, les Reds ont touché le fond samedi après-midi en se faisant démanteler par leurs rivaux. Alors que Liverpool a tenu bon en début de match, les vannes se sont ouvertes avant la mi-temps, entraînant une deuxième mi-temps moribonde qui a poussé les supporters visiteurs à quitter les tribunes bien avant le coup de sifflet final.
S'exprimant après la défaite, Van Dijk s'est montré d'une honnêteté brutale quant au manque de résilience affiché sur le terrain. « Évidemment, on sort des vestiaires avec la ferme intention de marquer, de ramener le score à 2-1 et de renverser la situation. Mais c'est le contraire qui s'est produit, et remonter un score de 3-0 est évidemment très difficile ici. Mais il ne faut pas baisser les bras, et c'est peut-être ce qui s'est passé à un certain moment », a admis le capitaine.
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Les supporters se retournent contre Slot, qui semble abattu
L'ambiance autour du club est devenue de plus en plus pesante à mesure que les statistiques de cette saison ne cessaient de se détériorer. La déroute 4-0 subie à l'Etihad a marqué un nouveau creux dans ce qui s'est avéré être la pire saison du club en termes de défaites depuis 2014-2015. Bon nombre des 8 000 supporters venus accompagner leur équipe n'ont pas attendu la fin du match, laissant Arne Slot applaudir une tribune visiteurs presque vide au coup de sifflet final.
Van Dijk a présenté ses excuses aux supporters, reconnaissant que les joueurs n'avaient pas été à la hauteur des attentes. « Les supporters étaient là pour nous soutenir et je ne peux que m'excuser auprès d'eux pour ce que nous avons montré. Nous nous sommes laissés aller et nous avons déçu l'entraîneur, mais nous avons surtout déçu nos supporters aujourd'hui. Jusqu'au penalty, peut-être pas, mais la façon dont nous avons joué, surtout en deuxième mi-temps, doit faire mal à tout le monde. Ça me fait vraiment mal », a-t-il ajouté.
Szoboszlai aggrave le chaos à l'Etihad
La frustration ne se limite pas au bureau du capitaine. Le milieu de terrain Dominik Szoboszlai s'est montré encore plus sévère, qualifiant la situation actuelle de « saison catastrophique », alors que le club risque de passer à côté des grandes compétitions européennes.
« Nous devons nous ressaisir, car si nous continuons à jouer ainsi, nous pouvons très vite faire une croix sur la Ligue des champions, et sur celle de l’année prochaine aussi », a averti le milieu de terrain. « Nous devons donc faire notre introspection et commencer à réfléchir à la manière dont nous pouvons transformer cette saison catastrophique en une saison dont nous nous souviendrons. » Le milieu de terrain hongrois a également été vu en train de s’affronter dans une confrontation tendue avec des supporters frustrés après le match.
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La Ligue des champions est la dernière planche de salut
Malgré ce désastre sur le plan national, la saison de Liverpool reste techniquement intacte, avec un quart de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain qui se profile. Cependant, Van Dijk ne se fait aucune illusion quant à la difficulté de la tâche qui l'attend après un résultat aussi démoralisant en FA Cup. Il a averti que chacun devait se regarder dans le miroir s'il espérait sauver quelque chose de cette fin de saison.
« Le PSG nous attend maintenant. Je les ai un peu regardés hier et ça va encore être très difficile. Mais nous avons une responsabilité, non seulement envers nous-mêmes, mais surtout envers les supporters. Si nous voulons tirer quelque chose de cette saison, nous devons essayer de faire quelque chose d’exceptionnel lors des trois prochains matchs », a conclu le défenseur.