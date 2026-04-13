Virgil van Dijk exige « quelque chose d'exceptionnel » de Liverpool, tout en reconnaissant avec pessimisme la difficulté d'une remontée en Ligue des champions face au PSG

L'appel de Van Dijk aux supporters survient alors que le club fait face à des protestations contre la hausse du prix des billets. Depuis quelques semaines, l'atmosphère à Anfield est tendue : samedi, à l'occasion de la victoire en Premier League contre Fulham, la tribune Kop a affiché moins de drapeaux et de banderoles, et les fans ont également boycotté les points de vente de nourriture et de boissons à l'intérieur du stade.

Le capitaine a reconnu les tensions entre les supporters et la direction du club, tout en soutenant le droit des fans d'exprimer leur mécontentement. « Je pense que les supporters sont le cœur et l'âme du club et s'ils ressentent cela, s'ils veulent manifester, c'est évidemment leur droit », a-t-il déclaré. « J'espère qu'ils trouveront une solution avec le club, mais ces questions me dépassent largement en tant que capitaine. À mon avis, nos supporters sont le club et l'ont toujours été, avant mon arrivée et après mon départ. Il est important que ces problèmes soient résolus, car cela ne profite à personne. »