Getty Images Sport
Traduit par
Virgil van Dijk exige « quelque chose d'exceptionnel » de Liverpool, tout en reconnaissant avec pessimisme la difficulté d'une remontée en Ligue des champions face au PSG
Une analyse franche du défi d’Anfield
Liverpool doit relever un défi de taille pour garder ses espoirs européens intacts alors qu'il s'apprête à accueillir le PSG à Anfield mardi soir. Battus 2-0 à l’aller en France, les Reds doivent désormais inverser la tendance pour atteindre le dernier carré. Le défenseur néerlandais a livré un constat lucide sur l’ampleur de la tâche qui attend l’équipe d’Arne Slot, insistant sur le fait qu’une performance similaire à celle du Parc des Princes signifierait l’élimination.
« Il faudrait qu'il se passe quelque chose de très spécial, sinon nous n'aurons aucune chance. Si nous jouons comme nous l'avons fait à Paris, nous n'aurons de toute façon aucune chance, à mon avis », a-t-il tranché.
- Getty Images Sport
En s'appuyant sur l'ambiance d'Anfield
Malgré les perspectives pessimistes liées à leur forme actuelle, le capitaine estime que les supporters à domicile pourraient être le catalyseur d’une nouvelle soirée européenne mémorable. Il affirme qu’une amélioration est indispensable et a appelé les fans à alimenter ce renouveau, sachant très bien à quel point l’ambiance d’Anfield peut intimider les équipes visiteuses.
« Les supporters seront probablement le facteur le plus important, au même titre que notre performance », a ajouté le défenseur. « J’ai eu beaucoup de chance de vivre ces soirées où la connexion entre les supporters et la performance était incroyable. Mardi, nous avons l’occasion de mettre en place un bon plan de jeu et de nous battre pendant plus de 90 minutes. J’ai vraiment hâte d’y être. C’est un privilège d’être en quarts de finale quoi qu’il arrive. Nous ne devons rien tenir pour acquis ; nous sommes Liverpool, et nous devons faire de cette soirée un moment mémorable. »
Les manifestations contre la hausse des prix des billets créent des tensions à Anfield.
L'appel de Van Dijk aux supporters survient alors que le club fait face à des protestations contre la hausse du prix des billets. Depuis quelques semaines, l'atmosphère à Anfield est tendue : samedi, à l'occasion de la victoire en Premier League contre Fulham, la tribune Kop a affiché moins de drapeaux et de banderoles, et les fans ont également boycotté les points de vente de nourriture et de boissons à l'intérieur du stade.
Le capitaine a reconnu les tensions entre les supporters et la direction du club, tout en soutenant le droit des fans d'exprimer leur mécontentement. « Je pense que les supporters sont le cœur et l'âme du club et s'ils ressentent cela, s'ils veulent manifester, c'est évidemment leur droit », a-t-il déclaré. « J'espère qu'ils trouveront une solution avec le club, mais ces questions me dépassent largement en tant que capitaine. À mon avis, nos supporters sont le club et l'ont toujours été, avant mon arrivée et après mon départ. Il est important que ces problèmes soient résolus, car cela ne profite à personne. »
- Getty Images
Une fin de saison cruciale pour la qualification européenne
Au-delà de son rendez-vous en Ligue des champions face au PSG, Liverpool doit négocier une fin de saison périlleuse s’il veut conserver ses chances de terminer dans le top 5 de la Premier League. Actuellement cinquième avec 52 points, le club doit encore disputer six matchs décisifs, dont des déplacements chez Everton, Manchester United et Aston Villa, ainsi que des réceptions de Crystal Palace, Chelsea et Brentford.