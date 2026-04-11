Virgil van Dijk exhorte ses coéquipiers de Liverpool à « tout donner » pour décrocher une place en Ligue des champions et assure aux supporters que « tout le monde souffre » durant cette mauvaise passe

En revenant sur la défaite face à Manchester City et le calendrier chargé qui a suivi, Van Dijk a reconnu les difficultés rencontrées par l'équipe tout en insistant sur la nécessité d'élever le niveau de performance.

« La saison a été difficile pour nous tous, c’est certain, et on ne peut pas nier que ces derniers jours ont été particulièrement éprouvants », a écrit le défenseur dans ses notes du programme d’avant-match. « La manière dont nous avons perdu contre Manchester City était grave – inacceptable, à mon avis – et enchaîner immédiatement avec un autre match extrêmement difficile contre l’une des meilleures équipes d’Europe, le Paris Saint-Germain, s’annonçait forcément très dur. Les faits nous ont donné raison. »

« Pour renverser la vapeur, il nous faudra évidemment un exploit, mais, avec votre soutien à Anfield, nous devons y croire. Nous connaissons l’importance de ces dernières semaines : sept matches de Premier League à jouer, un seul objectif, la qualification en Ligue des champions. Concentration, solidarité et engagement total sont donc de mise. Rien de moins n’est acceptable dans ce club. »