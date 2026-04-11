Getty Images Sport
Traduit par
Virgil van Dijk exhorte ses coéquipiers de Liverpool à « tout donner » pour décrocher une place en Ligue des champions et assure aux supporters que « tout le monde souffre » durant cette mauvaise passe
Le capitaine a jugé la récente défaite inacceptable.
Van Dijk a livré un bilan sans concession des performances récentes de Liverpool, après un passage à vide ponctué par une lourde défaite contre Manchester City. Les Reds peinent à montrer de la régularité à l’extérieur et viennent d’enchaîner trois défaites consécutives en championnat et en coupes européennes. Cette série met leur saison sous haute pression à l’aube des dernières semaines. Le club de Merseyside doit désormais réagir vite, alors qu’il s’apprête à retrouver Anfield pour recevoir Fulham en Premier League.
- Getty Images Sport
Van Dijk exige des normes plus élevées
En revenant sur la défaite face à Manchester City et le calendrier chargé qui a suivi, Van Dijk a reconnu les difficultés rencontrées par l'équipe tout en insistant sur la nécessité d'élever le niveau de performance.
« La saison a été difficile pour nous tous, c’est certain, et on ne peut pas nier que ces derniers jours ont été particulièrement éprouvants », a écrit le défenseur dans ses notes du programme d’avant-match. « La manière dont nous avons perdu contre Manchester City était grave – inacceptable, à mon avis – et enchaîner immédiatement avec un autre match extrêmement difficile contre l’une des meilleures équipes d’Europe, le Paris Saint-Germain, s’annonçait forcément très dur. Les faits nous ont donné raison. »
« Pour renverser la vapeur, il nous faudra évidemment un exploit, mais, avec votre soutien à Anfield, nous devons y croire. Nous connaissons l’importance de ces dernières semaines : sept matches de Premier League à jouer, un seul objectif, la qualification en Ligue des champions. Concentration, solidarité et engagement total sont donc de mise. Rien de moins n’est acceptable dans ce club. »
Il est temps de revenir aux fondamentaux.
Van Dijk estime que Liverpool doit retrouver les qualités fondamentales qui ont fait son succès sous Jürgen Klopp, ou lors de la première saison de Slot, ponctuée par le titre en Premier League. Pour le capitaine, un engagement collectif vers l’intensité et le jeu d’équipe est essentiel pour redresser la barre.
« Tout part, comme je le répète sans cesse, des fondamentaux : le travail acharné, l’intensité, la cohésion, la volonté de courir et de se battre sur chaque ballon », a-t-il insisté. « Nous devons aborder ce match avec le bon état d’esprit, jouer en équipe et être prêts à tout donner dès la première seconde pour obtenir le résultat dont nous avons besoin. »
« C’est ce que vous attendez de nous, et c’est aussi ce que nous attendons de nous-mêmes. Nous traversons un moment difficile, très difficile. Tout le monde est frustré, tout le monde souffre et tout le monde cherche des réponses. À nous de relever la tête et de redresser la barre, et le seul endroit où nous pouvons le faire, c’est sur le terrain. Pas d’excuses. Restons soudés et donnons tout ce que nous avons. »
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Liverpool se concentre désormais sur un match de championnat crucial contre Fulham à Anfield, dans l’espoir de maintenir ses chances de qualification pour la Ligue des champions. À seulement sept journées de la fin de la Premier League, chaque point pourrait s’avérer décisif dans la course au top 4. Ensuite, l’équipe de Slot se préparera pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le PSG.