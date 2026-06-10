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Virgil van Dijk et Ronald Koeman affichent toujours leur détermination à la veille de la rencontre face au Japon, malgré une atmosphère de plus en plus tendue au sein de la sélection néerlandaise après des matchs amicaux inquiétants contre l’Ouzbékistan et l’Algérie
Les Chiefs de Kansas City peaufinent leur préparation avant le grand rendez-vous.
Les Pays-Bas peaufinent leur préparation avant leur très attendu match d’ouverture du groupe F face à une redoutable sélection japonaise, le 14 juin. Après une première séance d’entraînement sous le soleil brûlant des États-Unis, Koeman a admis en conférence de presse que la rencontre à venir s’annonçait à la fois « intéressante et difficile ».
Depuis sa prise de fonction début 2023, le sélectionneur a mené l’équipe à la quatrième place de la Ligue des Nations 2023 puis en demi-finales de l’Euro 2024, où elle a été éliminée par l’Angleterre. Récemment, toutefois, les performances ont été en deçà des attentes. La semaine passée, les Oranje ont quitté leur sol national après un revers 1-0 face à l’Algérie, avant que deux penalties de Cody Gakpo, dont un dans les dernières minutes, n’assurent une victoire étriquée contre l’Ouzbékistan lors de leur ultime sortie avant la Coupe du monde.
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Le respect de cette puissance asiatique rigoureuse
Affronter le Japon s’annonce comme un véritable défi, et Virgil van Dijk salue l’immense qualité de l’adversaire. « Le Japon est très fort. Il joue avec beaucoup de discipline et possède de réelles qualités. Nous avons vraiment hâte d’y être », déclare le capitaine.
Koeman a abondé dans ce sens, saluant la puissance de la sélection asiatique : « Nous les avons étudiés et nous savons qu’ils forment une équipe solide. Ils sont très forts physiquement et ce ne sera certainement pas facile. Nous croyons en nos moyens. Nous respectons le Japon, mais nous sommes les Pays-Bas et ils nous respecteront aussi. Ce sera un match difficile, mais nous sommes pleins de confiance. »
Conseils pour la composition d’équipe et la quête du capitaine
L’entraîneur conserve encore un peu de mystère sur son onze de départ. « Si je ne le savais pas déjà, c’est que je n’aurais pas bien fait mes devoirs », a-t-il plaisanté.
Par ailleurs, le gardien Bart Verbruggen suit actuellement un programme d’entraînement individualisé, ce qui suscite quelques inquiétudes. « Nous sommes confiants, tout ira bien. Il s’agit d’une contusion, cela aurait pu être pire. Nous devons prendre les choses au jour le jour », a expliqué l’entraîneur.
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Prochaine étape : les défis de la phase de groupes
Après une préparation mouvementée, les attentes du public restent modestes. Néanmoins, le groupe se concentre pleinement sur son parcours dans le groupe F.
Faisant fi des bruits extérieurs, Virgil van Dijk a déclaré : « Je me concentre uniquement sur les choses sur lesquelles j'ai réellement une influence. C'est-à-dire sur ce groupe, sur notre entraînement et sur nos préparatifs. Nous essayons simplement de faire cela du mieux possible. »
Après leur entrée en lice face au Japon, les Néerlandais défieront la Suède puis clôtureront la phase de groupes contre la Tunisie.