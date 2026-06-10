Virgil van Dijk et Ronald Koeman affichent toujours leur détermination à la veille de la rencontre face au Japon, malgré une atmosphère de plus en plus tendue au sein de la sélection néerlandaise après des matchs amicaux inquiétants contre l’Ouzbékistan et l’Algérie

Les Pays-Bas peaufinent leur préparation avant leur très attendu match d’ouverture du groupe F face à une redoutable sélection japonaise, le 14 juin. Après une première séance d’entraînement sous le soleil brûlant des États-Unis, Koeman a admis en conférence de presse que la rencontre à venir s’annonçait à la fois « intéressante et difficile ».

Depuis sa prise de fonction début 2023, le sélectionneur a mené l’équipe à la quatrième place de la Ligue des Nations 2023 puis en demi-finales de l’Euro 2024, où elle a été éliminée par l’Angleterre. Récemment, toutefois, les performances ont été en deçà des attentes. La semaine passée, les Oranje ont quitté leur sol national après un revers 1-0 face à l’Algérie, avant que deux penalties de Cody Gakpo, dont un dans les dernières minutes, n’assurent une victoire étriquée contre l’Ouzbékistan lors de leur ultime sortie avant la Coupe du monde.