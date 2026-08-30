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Virgil van Dijk donne son verdict sur la qualité de Bradley Barcola alors que Liverpool se rapproche d’un méga-transfert à 123 M£
Anfield se prépare à l’arrivée de Barcola
Liverpool se rapproche d’un transfert sensationnel à trois chiffres alors que le mercato estival touche à sa conclusion frénétique. Liverpool a identifié Barcola comme la dernière pièce de son puzzle offensif, et le jeune Français a déjà été aperçu en train de faire ses adieux aux supporters parisiens. Le rythme des négociations s’est fortement accéléré au cours des dernières 24 heures, Barcola étant arrivé pour sa visite médicale afin de finaliser les formalités du transfert.
L’opération fera de Barcola le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du club de la Mersey, derrière les 125 M£ dépensés pour Alexander Isak, alors qu’il s’apprête à s’engager pour cinq ans avec Anfield. Si le montant est élevé, le consensus au sein de la cellule de recrutement est que le potentiel de Barcola est suffisamment élevé pour justifier l’investissement.
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Van Dijk salue l’impact de Barcola
Van Dijk a livré son verdict sur cette arrivée potentielle, soulignant l'immense qualité que le joueur de 21 ans apporterait à une équipe qui cherche à conserver son avantage concurrentiel au sommet de la Premier League. S'exprimant après le frustrant match nul 2-2 de Liverpool contre Nottingham Forest, Van Dijk n'a pas tari d'éloges sur le talent en passe d'arriver.
« C'est un bon joueur, c'est la seule chose que je peux dire », a déclaré le Néerlandais. « Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute sur le fait qu'un club comme Liverpool soit très attractif pour de très bons joueurs. C'est l'un des plus grands clubs du monde. Nous savons tous que nous traversons une petite période de transition. Soit vous voulez en faire partie, soit non. Le mercato est ouvert jusqu'à mardi, n'est-ce pas ? Voyons ce qui se passe. »
« C'est un joueur rapide. Je me souviens d'un but qu'il a marqué contre Chelsea. S'il vient ici, alors il sera accueilli à bras ouverts. Tant que ce n'est pas officiel, cela ne sert à rien d'en parler. »
Le capitaine de Liverpool lance un avertissement sur la profondeur de l’effectif
Si l'arrivée de Barcola témoigne d'un investissement massif pour l'avenir, Van Dijk est parfaitement conscient de la nécessité d'une stabilité interne après un été marqué par plusieurs départs de premier plan. Liverpool a déjà vu Mohamed Salah, Andy Robertson, Ibrahima Konate et Curtis Jones quitter le club depuis la fin de la saison dernière. Le capitaine a souligné que, pour que l'équipe réussisse dans cette nouvelle ère, elle doit continuer à se renforcer plutôt qu'à s'affaiblir.
« Il s'agit de continuer à nous pousser les uns les autres, a-t-il expliqué. Le manager a dit avant le week-end ce qu'il attendait de nos trois ou quatre joueurs offensifs : tout donner, puis, si nous devons faire entrer quelqu'un d'autre pour finir le travail, il le fera. Nous avons besoin les uns des autres pour réussir. Ajouter de la qualité à l'effectif fait toujours la différence. Voyons ce que les prochains jours nous réservent. Après mardi, nous devrons nous battre pour tout, sans regrets. »
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L’attention se porte désormais sur la régularité à Anfield
Au-delà du feuilleton du transfert, Van Dijk a fait part de ses inquiétudes concernant la forme récente de l'équipe à domicile, en particulier son incapacité à prendre les trois points contre Forest. Il a appelé à un retour de la domination qui a marqué les périodes les plus fastes du club, exhortant ses coéquipiers à s'améliorer aussi bien défensivement qu'offensivement. Le capitaine a souligné que le fait de laisser des adversaires repartir d'Anfield avec des points pendant plusieurs saisons consécutives est une tendance qui doit être stoppée immédiatement si le club veut lutter pour des trophées majeurs.
« Nous devons marquer davantage, encaisser moins, davantage dominer avec et sans le ballon », a déclaré Van Dijk. « Nottingham Forest est venu ici lors des trois dernières saisons et est resté invaincu. Cela ne devrait pas arriver. Pendant toutes les années où j'ai été au club, cela n'était pas arrivé. C'est à nous de faire en sorte d'être unis, chaque membre de l'effectif avec nos supporters. Cela prend du temps. »
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