Virgil van Dijk donne son verdict sur la qualité de Bradley Barcola alors que Liverpool se rapproche d’un méga-transfert à 123 M£

Van Dijk a livré son verdict sur cette arrivée potentielle, soulignant l'immense qualité que le joueur de 21 ans apporterait à une équipe qui cherche à conserver son avantage concurrentiel au sommet de la Premier League. S'exprimant après le frustrant match nul 2-2 de Liverpool contre Nottingham Forest, Van Dijk n'a pas tari d'éloges sur le talent en passe d'arriver.

« C'est un bon joueur, c'est la seule chose que je peux dire », a déclaré le Néerlandais. « Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute sur le fait qu'un club comme Liverpool soit très attractif pour de très bons joueurs. C'est l'un des plus grands clubs du monde. Nous savons tous que nous traversons une petite période de transition. Soit vous voulez en faire partie, soit non. Le mercato est ouvert jusqu'à mardi, n'est-ce pas ? Voyons ce qui se passe. »

« C'est un joueur rapide. Je me souviens d'un but qu'il a marqué contre Chelsea. S'il vient ici, alors il sera accueilli à bras ouverts. Tant que ce n'est pas officiel, cela ne sert à rien d'en parler. »